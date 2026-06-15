Devizaváltás: jelentős fordulat jött a nyári szezon előtt - csúcsformában a forint az euróhoz képest

Hosszú éveken át élt alapvetésként a köztudatban, hogy ha euróra vagy más külföldi pénznemre van szükségünk, a neobankok kínálják a legolcsóbb megoldást a középárfolyamos váltással. A hazai bankszektor azonban felvette a kesztyűt: ma már több hagyományos pénzintézet is olyan konstrukciókat kínál, amelyek bizonyos keretek között nemcsak versenyképesek, hanem konkrétan olcsóbbak is lehetnek a fintecheknél – tájékoztat a devizaváltás legújabb fejleményeiről a money.hu.

devizaváltás / Fotó: Photo by GABRIEL BOUYS / AFP

A hitelösszehasonlító oldal legfrissebb elemzésében azt írja, a külföldi nyaralások alatt a kikapcsolódásé a főszerep, az utazók emiatt a költségkereteket is rugalmasabban kezelik. Nem érdemes azonban elengedni a pénzügyi tudatosságot ilyenkor sem. A megszokáson alapuló devizaváltás észrevétlenül teheti drágábbá az utazást, szakértők szerint ezért sem árt felülvizsgálni a berögzült pénzügyi szokásokat.

Devizaváltás: váratlan fordulat boríthatja a régi szabályokat

A hagyományos bankok ugyanis az elmúlt időszakban új megoldásokat vezettek be, de formálódott a nemzetközi fintech platformok működési szabályzata és díjstruktúrája is.

A money.hu friss körképe szerint az euróváltás szempontjából a hazai bankok már beelőzték a Revolutot és a Wise-t is.

Kedvezményes euróátváltási árfolyamok a havi limit alatt

MNB-középárfolyam 355,14 Ft Gránit 355,54 Ft Erste 355,62 Ft OTP 355,86 Ft Revolut 357,55 Ft Wise 358,00 Ft

A Money.hu összestésében azt írja, az árak a 2026.06.09. 14:55–15:00 közötti lekérdezés idején voltak érvényesek. Összehasonlításképp: a hagyományos, nem kedvezményes banki árfolyamok ugyanebben az időszakban 358,7 és 366,46 Ft között alakultak.

Az ördög a részletekben rejlik

A Revolut az átváltásnál továbbra is a középárfolyamra hivatkozik, de a devizakalkulátorukban is látszik, hogy erre további díj – additional fee – kerül az olyan „ritka devizák” átváltása esetén, amilyen a magyar forint is. Az itteni árfolyam így is kedvező – ez azonban csak a havidíjmentes átváltási limiten belül érvényes. A Standard, vagyis ingyenes csomagnál például havi 350 ezer forint a devizaváltási keret, amely felett 1 százalékos konverziós díj jelenik meg, a hétvégi váltásokra pedig további 1 százalékos felár érvényes.

A Wise a piaci középárfolyamra devizánként eltérő, de minimum 0,54 százalékos díjat számít fel átváltáskor. A tényleges, költséggel megterhelt árfolyamot előre megmutatja az alkalmazás devizaváltás előtt. A Wise esetében nincs díjmentes havi keret.

A hazai nagybankok a már megszokott mobilappjaikba építették be az olcsó devizaváltást. A Gránit Bankmobilalkalmazásán keresztül a lakossági ügyfelek valós bankközi középárfolyamon válthatnak devizát havi 350 ezer–1,5 millió forint összeghatárig.

Az Erste Bank George alkalmazásában az azonnali árfolyamú devizaváltás valós időben frissülő, rendkívül szűk árréssel érhető el a kijelölt kereskedési órákban.

Az OTP Bank a lakossági számlacsomagok mellé aktiválható kedvezménnyel havi 600 ezer forint keretig biztosít díjmentes devizaváltást a külföldi kártyás vásárlások során.

Így működik a devizaszámla

A modern mobilbanki alkalmazásokban néhány érintéssel, azonnal megnyithatók az euró-, dollár-, angol font- vagy svájci frank alapú devizaszámlák.

Ezek számlavezetési díja a meglévő forint főszámla mellett a legtöbb esetben ingyenes vagy elenyésző összegű.

A kártyahasználatban sincs szükség felesleges kompromisszumokra vagy új plasztikokra.

Az Erste Banknál például a meglévő forintalapú bankkártya az alkalmazásban néhány másodperc alatt hozzárendelhető a devizaszámlához, majd a nyaralás után ugyanilyen egyszerűen visszakapcsolható a forintszámlára.

Az OTP Banknál még ennyit sem kell tenni: külföldön a megszokott forintkártyával fizetve a rendszer automatikusan a kedvezményes árfolyamon számolja el a vásárlást – a havi limit erejéig.

A Gránit Banknál a Hello és a Plusz számla mellé ingyenes digitális eurókártya, a Gránit Prémium és Prestige számlához díjmentes fizikai devizakártya jár, korlátlan ideig.

Az olcsó nyaralás titka, milyen árfolyamon és milyen díjakkal váltunk

A forint az elmúlt időszakban kifejezetten erős szinteken stabilizálódott, ami érdemben növeli a külföldre utazók vásárlóerejét. Az euróval szemben tartósan a 355-ös szint körül mozog, ami az év elejéhez képest 7–8 százalékos felértékelődésnek felel meg.

Az erős forint azonban önmagában nem garantálja az olcsó külföldi költést. A tényleges megtakarítás azon is múlik, hogy a nyaralók milyen árfolyamon és milyen díjakkal váltanak devizát

– hangsúlyozta Richter Ádám, a money.hu szakértője, aki szerint a nyári utazások előtt ezért érdemes tudatosan összehasonlítani a banki és fintech megoldásokat, és nem csupán megszokásból dönteni.