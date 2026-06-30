Megjelent a rendelet, fontos hír érkezett a babavárósoknak és a diákhiteleseknek

A diákhitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel-kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány – jelent meg a hétfői Magyar Közlönyben.

Változások lépnek életbe a diákhitelnél és a babavárónál Fotó: Illusztráció Stock fotó

A korábban felvett szabad felhasználású hallgatói hitelekre 7,99 százalékos kamatplafon érvényes. Az intézkedés több tízezer hitelfelvevőt érint.

A babaváróhitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja pedig a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó, 2026. július 1-jén lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig.