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diákhitel

Megjelent a rendelet, fontos hír érkezett a babavárósoknak és a diákhiteleseknek

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Megjelentek a diákhitelstopról és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet-módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn este. Továbbra is befagyasztják a diákhitel kamatát, és meghosszabbították a babaváró moratóriumát.
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diákhitelmoratóriumbabaváróbabaváró hitel

A diákhitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel-kamatstopot év végéig, tehát 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány – jelent meg a hétfői Magyar Közlönyben.

Változások lépnek életbe a diákhitelnél és a babavárónál
Változások lépnek életbe a diákhitelnél és a babavárónál Fotó: Illusztráció Stock fotó

A korábban felvett szabad felhasználású hallgatói hitelekre 7,99 százalékos kamatplafon érvényes. Az intézkedés több tízezer hitelfelvevőt érint. 

A babaváróhitellel kapcsolatos rendeletmódosítás célja pedig a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó, 2026. július 1-jén lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-jéig.

 

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