Trump megunta: ajánlatot fog tenni a kinézett szigetekre

A lehetséges javaslat célja a Diego Garcia katonai támaszpont feletti ellenőrzés biztosítása lenne, párhuzamosan azzal, hogy egyelőre parkolópályára állították azt a tervet, melynek alapján a brit kormány Mauritiusra ruházta volna át a szigetcsoport feletti brit szuverenitást. A Fehér Ház nem reagált a Guardian megkeresésére a feltételezett tervvel kapcsolatban.

A NASA által kiadott 2013-as műholdképen a Diego Garcia atollon látható az amerikai-brit bázis

Fotó: NASA

A Diego Garcia bázis körül forog minden

Az állítólag létező szigetvásárlási tervet tehát egyelőre nem erősítették meg hivatalos amerikai források, de a kommentárok szerint egy ilyen terv megvalósításához egyébként először rendezni kellene a szigetek szuverenitásának kérdését, hogy az Egyesült Államok közvetlenül Mauritiusszal tárgyalhasson a vásárlásról.

Azokat a jogszabályi kezdeményezéseket, amelyek a szigetek Mauritiusnak történő átadását célozták, áprilisban félretették, miután Washington visszavonta támogatását az ügylet mögül.

A szigetek megvásárlása csak egy a Washingtonban vizsgált lehetőségek közül – írja a Telegraph. A legutóbbi elképzelést állítólag Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter terjesztette elő, majd Donald Trump elé került, ugyanakkor a lap szerint jelenleg nem ez számít a legesélyesebb forgatókönyvnek. A Trump-adminisztráció egyes tisztviselői attól tartanak, hogy Mauritiusnak – amelyet Kína szövetségesének tekintenek – átadni a szigeteket azt jelenti, hogy kínai kémtevékenység célpontjának teszik ki a területet a rajta található katonai bázissal egyetemben.

A múlt héten Nagy-Britanniába látogató chagosi menekültekből álló küldöttség szerint az ügyet „eltérítették a brit politika folyosóin”. A hatfős delegáció, amely a Chagos Refugees Group nevű szervezetet képviselte, teljes támogatásáról biztosította azt, hogy London lezárja a szigetek jövőjéről szóló megállapodást. „A legfontosabb a jogaink érvényesítése” – mondta a küldöttség vezetője, Louis Olivier Bancoult.

„A brit kormány részéről nem látszik valódi szándék arra, hogy megoldást találjon a népünk számára. Valamilyen kiutat kell találnunk” – tette hozzá.