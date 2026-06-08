Trump megunta: ajánlatot fog tenni a kinézett szigetekre

A lehetséges javaslat célja a Diego Garcia katonai támaszpont feletti ellenőrzés biztosítása lenne, párhuzamosan azzal, hogy egyelőre parkolópályára állították azt a tervet, melynek alapján a brit kormány Mauritiusra ruházta volna át a szigetcsoport feletti brit szuverenitást. A Fehér Ház nem reagált a Guardian megkeresésére a feltételezett tervvel kapcsolatban.
A Diego Garcia bázis körül forog minden
Az állítólag létező szigetvásárlási tervet tehát egyelőre nem erősítették meg hivatalos amerikai források, de a kommentárok szerint egy ilyen terv megvalósításához egyébként először rendezni kellene a szigetek szuverenitásának kérdését, hogy az Egyesült Államok közvetlenül Mauritiusszal tárgyalhasson a vásárlásról.
Azokat a jogszabályi kezdeményezéseket, amelyek a szigetek Mauritiusnak történő átadását célozták, áprilisban félretették, miután Washington visszavonta támogatását az ügylet mögül.
A szigetek megvásárlása csak egy a Washingtonban vizsgált lehetőségek közül – írja a Telegraph. A legutóbbi elképzelést állítólag Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter terjesztette elő, majd Donald Trump elé került, ugyanakkor a lap szerint jelenleg nem ez számít a legesélyesebb forgatókönyvnek. A Trump-adminisztráció egyes tisztviselői attól tartanak, hogy Mauritiusnak – amelyet Kína szövetségesének tekintenek – átadni a szigeteket azt jelenti, hogy kínai kémtevékenység célpontjának teszik ki a területet a rajta található katonai bázissal egyetemben.
A múlt héten Nagy-Britanniába látogató chagosi menekültekből álló küldöttség szerint az ügyet „eltérítették a brit politika folyosóin”. A hatfős delegáció, amely a Chagos Refugees Group nevű szervezetet képviselte, teljes támogatásáról biztosította azt, hogy London lezárja a szigetek jövőjéről szóló megállapodást. „A legfontosabb a jogaink érvényesítése” – mondta a küldöttség vezetője, Louis Olivier Bancoult.
„A brit kormány részéről nem látszik valódi szándék arra, hogy megoldást találjon a népünk számára. Valamilyen kiutat kell találnunk” – tette hozzá.
Irán megfenyegette a briteket a 3 800 km-re fekvő szigetcsoport miatt
A Chagos-szigetek esetleges amerikai megvásárlásáról szóló egyeztetések egy olyan időszakban zajlanak, amikor az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja február vége óta tart.
Az Indiai-óceán középső részén található Diego Garcia támaszpont mintegy 3800 kilométerre fekszik Irántól, és olyan légibázissal rendelkezik, amely képes fogadni az Egyesült Államok nagy hatótávolságú rakétarendszereit.
A konfliktus kezdete óta Irán több támadást is indított a közös katonai létesítmény ellen. Az egyik, március végén végrehajtott csapást egy amerikai hadihajó hárította el.
Márciusban az Egyesült Királyság engedélyt adott az Egyesült Államoknak arra, hogy a közös támaszpontról rakétákat indítson iráni rakétaindító állások ellen. Trump amerikai elnök viszont korábban úgy bírálta a döntést, hogy az „túl későn” született meg, és szerinte a brit vezetésnek hamarabb kellett volna jóváhagynia a műveletet.
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra figyelmeztette Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy „brit életeket sodor veszélybe azzal, hogy engedélyezi brit támaszpontok felhasználását az Irán elleni agresszióhoz”.
A brit kormány szóvivője útján közölte álláspontját: „A kormány olyan helyzetet örökölt, amelyben veszélybe került az Egyesült Királyság ellenőrzése a Diego Garcián található katonai támaszpont felett. A brit nemzeti érdekek védelme, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ellenfeleink megvessék a lábukat egy ilyen stratégiai jelentőségű helyszínen, intézkedésekre volt szükség.”
A Diego Garcia fontos stratégiai katonai támaszpont
- mind az Egyesült Királyság,
- mind az Egyesült Államok számára, amely közel hat évtizede szolgálja a két ország biztonságát.
A Diego Garcia feletti hosszú távú működési ellenőrzés és biztonság fenntartása képezi az Egyesült Királyság és Mauritius közötti megállapodás alapját. A megállapodás olyan hosszú távú kockázatok felismeréséből született, amelyek a támaszpontot fenyegetik, és amelyekkel mind London, mind Washington pontosan tisztában van – tette hozzá a brit kormány.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Királyság végrehajtaná-e a szuverenitás átadását akkor is, ha az Egyesült Államok ellenezné azt, egy kormányzati forrás így válaszolt: „Mindig világossá tettük, hogy amerikai támogatás nélkül nem lépnénk tovább az ügyben.”
Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök második ciklusában több területbővítési kezdeményezéssel állt elő. Szóba került Grönland szigetének megszerzése Dániától, de Trump elnök nyilvánosan kacérkodott azzal a gondolattal is, miszerint Kuba felett is valamilyen módon közvetlen amerikai ellenőrzést kellene gyakorolni.