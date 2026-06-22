Jó hír érkezett! Elindult a magyar dinnyeszezon az ALDI-ban

Az ALDI célja, hogy a szezon során a vásárlói igényekhez igazodva, megbízható hazai beszállítói háttérrel biztosítsa a friss dinnye kínálatát. Az áruházlánc kínálatában idén is a hazai fogyasztók által kedvelt dinnyefajták kapnak helyet.

A görögdinnye várhatóan július elején jelenik meg az ALDI üzleteiben

Fotó: ALDI Magyarország

A sárgadinnyék közül elsőként a klasszikus, narancsszínű húsú Cantaloupe érhető el, amelyet a világoszöld húsú, frissítő ízvilágú Gália követ. A Cantaloupe már június 11-től magyar termelőktől érkezik az áruházlánc raktárába, míg a Gália fajta beszállítása június 18-án indul, így napokon belül csak magyar sárgadinnye lesz kapható minden ALDI-ban.

A vásárlók a hagyományos, piros húsú görögdinnye mellett magszegény változatot is találhatnak majd az áruházlánc üzleteiben. A hazai görögdinnye szezonkezdete július első hétvégéjén várható.

A magyar dinnye idén Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezik az ALDI-hoz. A három termőterület eltérő adottságai miatt a dinnye érése időben eltolódva indul, ennek köszönhetően pedig hosszabb ideig tarthat a magyar dinnye szezonja az ALDI üzleteiben.

Magyar dinnye érkezik az ALDI üzleteibe több vármegyéből

Fotó: ALDI Magyarország

Az ALDI számára továbbra is kiemelt cél, hogy minél több értékesítési lehetőséget teremtsen a magyar termelők számára, és hosszú távú, kiszámítható együttműködést alakítson ki beszállítóival.

Az ALDI-nál évek óta azon dolgozunk, hogy a magyar vásárlók friss, ellenőrzött minőségű, hazai forrásból származó zöldségekhez és gyümölcsökhöz jussanak áruházainkban. A dinnye a nyári időszak egyik legkedveltebb gyümölcse, ezért különösen fontos számunkra, hogy ebben a kategóriában is stabil piacot biztosítsunk magyar partnereinknek. Magyarországi nyitásunk óta mintegy 35 000 tonna magyar dinnyét értékesítettünk, amivel hozzájárultunk a hazai termelők értékesítési lehetőségeinek bővítéséhez

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.