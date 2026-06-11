Már nem pletyka: a hadiipar felé fordul a Mercedes

A Mercedes-Benz is beszáll Európa védelmi fordulatába: drónelhárító járműveket gyárthat egy új megállapodás nyomán. A vállalat közleménye szerint a Mercedes a G-osztály és a Sprinter modellekre épülő, „járműalapú drónvédelmi és küldetéstámogató platformok” fejlesztésére összpontosít majd, amelyek emberek és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgálják. A stuttgarti székhelyű társaság ezzel a legújabb európai autógyártóvá vált, amely a nehézségekkel küzdő autóiparból a védelmi szektor felé fordul.

A Mercedes-Benz stuttgarti központja - drónelhárító rendszer fejlesztésére kötött keretmegállapodást az óriáscég

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Miért nyitnak az európai autógyártók a védelmi ipar és a drónelhárítás felé?

A témával foglalkozó cikkében a CNBC felidézi, hogy márciusban a Renault jelentette be, hogy katonai és polgári felhasználásra egyaránt alkalmas, földi indítású drón fejlesztésén dolgozik. A vállalat januárban arról is beszámolt, hogy együttműködésre lépett a Turgis Gaillard védelmi vállalattal légi drónok franciaországi gyártása érdekében.

Eközben a Volkswagen szándéknyilatkozatot írt alá az izraeli Rafael védelmi céggel rakétavédelmi rendszerek alkatrészeinek gyártásáról az április végén napvilágot látott információk szerint.

Az európai autóipar, ezen belül a zászlóshajónak számító német autógyártás az elmúlt években egyre mélyülő strukturális válsággal szembesült:

az elektromos járművek iránti kereslet lassulása,

a kínai versenytársakkal szembeni piacirészesedés-vesztés, valamint

a magasabb hitelfinanszírozási költségek egyaránt nyomást helyeznek az ágazatra.

Ezzel párhuzamosan a védelmi ipar jelentős fellendülésen ment keresztül azt követően, hogy Oroszország 2022-ben inváziót indított Ukrajna ellen. A konfliktus ráirányította a figyelmet arra, hogy Európának önállóbbá kell válnia a védelmi termelés területén, amit Donald Trump időnként elhangzó nyilatkozatai az Egyesült Államok NATO-ból való kiléptetéséről is fokoztak.

Az átállást részben az is megkönnyíti, hogy az autóiparban dolgozó munkavállalók számos készsége jól hasznosítható a hadiiparban is.

A német védelmi minisztérium ennek érdekében egy kapcsolatépítő platformot indított, amelynek célja, hogy „összekapcsolja a már működő védelmi vállalatokat a startupokkal és a civil szektorból érkező cégekkel” – mondta el a tárca szóvivője.