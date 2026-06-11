Már nem pletyka: a hadiipar felé fordul a Mercedes

A Mercedes-Benz is beszáll Európa védelmi fordulatába: drónelhárító járműveket gyárthat egy új megállapodás nyomán. A vállalat közleménye szerint a Mercedes a G-osztály és a Sprinter modellekre épülő, „járműalapú drónvédelmi és küldetéstámogató platformok” fejlesztésére összpontosít majd, amelyek emberek és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgálják. A stuttgarti székhelyű társaság ezzel a legújabb európai autógyártóvá vált, amely a nehézségekkel küzdő autóiparból a védelmi szektor felé fordul.
Miért nyitnak az európai autógyártók a védelmi ipar és a drónelhárítás felé?
A témával foglalkozó cikkében a CNBC felidézi, hogy márciusban a Renault jelentette be, hogy katonai és polgári felhasználásra egyaránt alkalmas, földi indítású drón fejlesztésén dolgozik. A vállalat januárban arról is beszámolt, hogy együttműködésre lépett a Turgis Gaillard védelmi vállalattal légi drónok franciaországi gyártása érdekében.
Eközben a Volkswagen szándéknyilatkozatot írt alá az izraeli Rafael védelmi céggel rakétavédelmi rendszerek alkatrészeinek gyártásáról az április végén napvilágot látott információk szerint.
Az európai autóipar, ezen belül a zászlóshajónak számító német autógyártás az elmúlt években egyre mélyülő strukturális válsággal szembesült:
- az elektromos járművek iránti kereslet lassulása,
- a kínai versenytársakkal szembeni piacirészesedés-vesztés, valamint
- a magasabb hitelfinanszírozási költségek egyaránt nyomást helyeznek az ágazatra.
Ezzel párhuzamosan a védelmi ipar jelentős fellendülésen ment keresztül azt követően, hogy Oroszország 2022-ben inváziót indított Ukrajna ellen. A konfliktus ráirányította a figyelmet arra, hogy Európának önállóbbá kell válnia a védelmi termelés területén, amit Donald Trump időnként elhangzó nyilatkozatai az Egyesült Államok NATO-ból való kiléptetéséről is fokoztak.
Az átállást részben az is megkönnyíti, hogy az autóiparban dolgozó munkavállalók számos készsége jól hasznosítható a hadiiparban is.
A német védelmi minisztérium ennek érdekében egy kapcsolatépítő platformot indított, amelynek célja, hogy „összekapcsolja a már működő védelmi vállalatokat a startupokkal és a civil szektorból érkező cégekkel” – mondta el a tárca szóvivője.
Az autógyártók számára ez nem jelent teljesen új szerepkört: a második világháború idején világszerte számos autóipari vállalat állította le polgári célú termelését, hogy az adott ország háborús erőfeszítéseit támogassa: katonai járműveket, repülőgépmotorokat, valamint fegyvereket és lőszereket gyártottak.
Ezt lehet tudni eddig a Mercedes drónipari megállapodásáról
A Mercedes-Benzt is sújtják az ágazat strukturális problémái, ám a védelmi szektor felé nyitás egy új, stabil profitot biztosító bevételi forrást jelent a vállalat számára. Oroszország ukrajnai inváziója óta a védelmi kiadások drasztikusan megemelkedtek.
Németország például több mint 750 milliárd eurót tervez védelmi célokra fordítani 2030-ig. Ebből a hatalmas állami költségvetésből kíván részesedést szerezni a Mercedes a meglévő platformjai (Sprinter, G-osztály) katonai értékesítésével.
A most bejelentett partnerség célja egy olyan megfizethető és tömegesen gyártható drónelhárító rendszer létrehozása, amely lényegesen olcsóbb, mint a komplex, méregdrága frontvonali légvédelmi rendszerek, így a repülőterek és a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői számára gazdaságilag elérhetőbb.
Bár a megállapodásról sok részlet még nem ismert, de pénzügyi szempontból fontos mozzanat abban, hogy a megállapodás jelen fázisban egy nem kötelező érvényű keretszerződés. A pontos beruházási összegeket, a gyártási volument és a későbbi kötelező érvényű üzleteket a jövőbeni tárgyalások során fogják rögzíteni.