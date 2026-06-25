Fémdarabok miatt hívták vissza a Nutella egyik termékét Magyarországon

Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. visszahívja a NUTELLA Muffin elnevezésű termékét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőségmegőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.

Fémdarabok jelenléte miatt hívták vissza a népszerű édességet / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fémdarabok jelenléte miatt hívták vissza a népszerű édességet

A gyártó cég honlapján, a ferrero.com/hu/hu/ oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.

A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.

Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben info.hungary@ferrero.com vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.

Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.