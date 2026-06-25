Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sajtótájékoztatót tart a kormány, kövesse az Origón!

ferrero magyarország kft

Fémdarabok miatt hívták vissza a Nutella egyik termékét Magyarországon

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sürgős közleményt tett közzé a Nébih. A hivatal arra kér mindenkit, aki az alábbi minőségmegőrzési idővel és tételszámmal rendelkező édességet megvásárolta, hogy azt semmi esetre se fogyassza el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ferrero magyarország kfttermékvisszahívásnutellatermék

Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. visszahívja a NUTELLA Muffin elnevezésű termékét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőségmegőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.

Nutella
Fémdarabok jelenléte miatt hívták vissza a népszerű édességet / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fémdarabok jelenléte miatt hívták vissza a népszerű édességet

A gyártó cég honlapján, a ferrero.com/hu/hu/ oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.

A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.

Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben info.hungary@ferrero.com vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.

Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!