Forradalmi újítás a webáruházaknál: pillanatok alatt lemondható a rendelés

Nagy változás érkezik az online vásárlások világában: június 19-től a webáruházaknak sokkal egyszerűbbé kell tenniük, hogy a vásárló meggondolja magát. A lényeg egyetlen gombban sűrűsödik össze: jön a lemondási, vagy más néven elállási funkciógomb, amelynek célja, hogy a fogyasztó ne vesszen el többé az apró betűs feltételek, rejtett menüpontok és körülményes ügyfélszolgálati megoldások útvesztőjében.
A változás uniós szabályozásból ered, amelyet most építenek be a hazai fogyasztóvédelmi rendszerbe. A cél egyértelmű: ha online könnyű vásárolni, akkor az elállás sem lehet rémálom. Vagyis nem fordulhat elő, hogy a rendelés leadása két kattintás, a lemondás viszont e-mailek, űrlapok, keresgélés és idegeskedés hosszú sora.
A Világgazdaságnak nyilatozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az internetes vásárlás kényelmes, de kockázatosabb terep is, hiszen a vevő nem látja élőben a terméket, nem próbálhatja fel, nem foghatja meg, és sokszor csak a képek, leírások, értékelések alapján dönt. Éppen ezért védi a jog a fogyasztót az indokolás nélküli elállás lehetőségével.
A mostani újdonság nem törli el a korábbi lemondási módokat. Továbbra is lehet majd e-mailben, űrlapon vagy más nyilatkozattal jelezni az elállást, de a webáruházaknak biztosítaniuk kell egy könnyen elérhető elektronikus funkciót is. A gyakorlatban ez lehet egy jól látható gomb vagy online felület, amelyen keresztül a vásárló gyorsan jelezheti: mégsem kéri a terméket vagy szolgáltatást.
A főszabály továbbra is az, hogy online vásárlásnál a fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha él ezzel, a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül vissza kell térítenie a kifizetett összeget. Ez alapvetően a szállítási díjra is vonatkozik, kivéve, ha a vásárló nem a legolcsóbb, szokásos kézbesítési módot választotta.
Fontos ugyanakkor, hogy a visszaküldés költsége sok esetben a fogyasztót terheli, ha azt a kereskedő nem vállalta át. A vállalkozás a pénz visszafizetését addig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a vásárló nem igazolja egyértelműen, hogy azt visszaküldte.
Nem mindenre jár azonban automatikusan az elállási jog. Kivételek például az egyedi megrendelésre készült termékek, így egy névre szóló vagy családi fotóval ellátott ajándéktárgy, illetve bizonyos higiéniai termékek is.
Az új gomb mégis komoly fordulatot hozhat. A fogyasztók számára átláthatóbbá válhat az online vásárlás, a webáruházaknak pedig fel kell készülniük arra, hogy az elállás többé nem lehet eldugott, nehezen megtalálható lehetőség. A vásárlóknak ez jó hír: ha a rendelés után jön a megbánás, egyetlen kattintás is elég lehet ahhoz, hogy kiszálljanak az üzletből.
Az Origo korábban megírta, az online vásárlás mára a mindennapok részévé vált, de nem minden az, aminek látszik. A webshopok trükkjei egyre kifinomultabbak, és sok esetben tudatosan befolyásolják a vásárlókat, így könnyen előfordulhat, hogy olyan döntést hozunk, amit később megbánunk.