Forradalmi újítás a webáruházaknál: pillanatok alatt lemondható a rendelés

Nagy változás érkezik az online vásárlások világában: június 19-től a webáruházaknak sokkal egyszerűbbé kell tenniük, hogy a vásárló meggondolja magát. A lényeg egyetlen gombban sűrűsödik össze: jön a lemondási, vagy más néven elállási funkciógomb, amelynek célja, hogy a fogyasztó ne vesszen el többé az apró betűs feltételek, rejtett menüpontok és körülményes ügyfélszolgálati megoldások útvesztőjében.

Elállási funkciógomb könnyítheti az online megrendelések elmondását Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A változás uniós szabályozásból ered, amelyet most építenek be a hazai fogyasztóvédelmi rendszerbe. A cél egyértelmű: ha online könnyű vásárolni, akkor az elállás sem lehet rémálom. Vagyis nem fordulhat elő, hogy a rendelés leadása két kattintás, a lemondás viszont e-mailek, űrlapok, keresgélés és idegeskedés hosszú sora.

A Világgazdaságnak nyilatozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az internetes vásárlás kényelmes, de kockázatosabb terep is, hiszen a vevő nem látja élőben a terméket, nem próbálhatja fel, nem foghatja meg, és sokszor csak a képek, leírások, értékelések alapján dönt. Éppen ezért védi a jog a fogyasztót az indokolás nélküli elállás lehetőségével.

A mostani újdonság nem törli el a korábbi lemondási módokat. Továbbra is lehet majd e-mailben, űrlapon vagy más nyilatkozattal jelezni az elállást, de a webáruházaknak biztosítaniuk kell egy könnyen elérhető elektronikus funkciót is. A gyakorlatban ez lehet egy jól látható gomb vagy online felület, amelyen keresztül a vásárló gyorsan jelezheti: mégsem kéri a terméket vagy szolgáltatást.

A főszabály továbbra is az, hogy online vásárlásnál a fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha él ezzel, a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül vissza kell térítenie a kifizetett összeget. Ez alapvetően a szállítási díjra is vonatkozik, kivéve, ha a vásárló nem a legolcsóbb, szokásos kézbesítési módot választotta.

Fontos ugyanakkor, hogy a visszaküldés költsége sok esetben a fogyasztót terheli, ha azt a kereskedő nem vállalta át. A vállalkozás a pénz visszafizetését addig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a vásárló nem igazolja egyértelműen, hogy azt visszaküldte.