Majdnem olyan, mint a pánikgomb: minden magyar webáruházba két héten belül megérkezik a változás

Jelentős fogyasztóvédelmi változás válik élessé minden magyar webáruáházban június 19-én - emlékeztet arra a Blikk. A két hét múlva várható funkcionális újdonság megjelenése egy, sokak által jól ismert lehetőséghez: az online vásárlásnál lehetőséget fennálló 14 napos elállási jog gyakorlásához kapcsolódik (ennek részleteiről a legutóbbi karácsony kapcsán készített összeállításunkból mindent megtudhat). Miben jelent újdonságot az ún. elállási gomb megjelenítése, a funkció bevezetése a hazai webáruházakban?

Fontos újdonságot jelent az, hogy a magyar webáruházakban is kötelező bevezetni június 19-től az elállási gombot (illusztráció)

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Elállási gomb: az EU azt szeretné, hogy a vásárlónak elég legyen csak virutálisan megnyomni

A változás nagy feladatot és egyben felelősséget ró a webáruházak üzemeltetőire. A jogszabályi elvárás szerint ugyanis június 19-től nem elegendő az ÁSZF-ben tájékoztatni a jogszabályi megalapozottságú 14 napos elállási jogtól, hanem a webshop felületén jól látható helyen elhelyezett interaktív felületi elemet (gombot) kell elérhetővé tenni, amelynek segítségével a fogyasztó egyetlen kattintással kezdeményezheti az elállási eljárást.

Érdemes megemlíteni: az online elállási gombot megalapozó rendelkezések az EU valamennyi tagállamában hatályba lépnek június 19-vel.

Az online elállási gomb bevezetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Mint említettük a jogszabályi háttér összefoglalásában, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása új kötelezettséget ír elő az online értékesítést végző vállalkozások számára: a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon biztosítaniuk kell a fogyasztók részére az online elállási jog gyakorlásának lehetőségét. Ez kötelező elvárás feléjük, azaz a webáruházak nem térhetnek ki az elállási gomb bevezetése alól.

A webáruház felületén olyan egyértelmű funkciót kell kialakítani, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára az elállási nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtását.

Ennek nem elegendő egy egyszerű e-mail-cím vagy kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása; a fogyasztónak közvetlenül használható gombbal vagy egyéb, jól azonosítható funkcióval kell rendelkeznie.