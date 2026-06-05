Majdnem olyan, mint a pánikgomb: minden magyar webáruházba két héten belül megérkezik a változás

Jelentős fogyasztóvédelmi változás válik élessé minden magyar webáruáházban június 19-én - emlékeztet arra a Blikk. A két hét múlva várható funkcionális újdonság megjelenése egy, sokak által jól ismert lehetőséghez: az online vásárlásnál lehetőséget fennálló 14 napos elállási jog gyakorlásához kapcsolódik (ennek részleteiről a legutóbbi karácsony kapcsán készített összeállításunkból mindent megtudhat). Miben jelent újdonságot az ún. elállási gomb megjelenítése, a funkció bevezetése a hazai webáruházakban?
Elállási gomb: az EU azt szeretné, hogy a vásárlónak elég legyen csak virutálisan megnyomni
A változás nagy feladatot és egyben felelősséget ró a webáruházak üzemeltetőire. A jogszabályi elvárás szerint ugyanis június 19-től nem elegendő az ÁSZF-ben tájékoztatni a jogszabályi megalapozottságú 14 napos elállási jogtól, hanem a webshop felületén jól látható helyen elhelyezett interaktív felületi elemet (gombot) kell elérhetővé tenni, amelynek segítségével a fogyasztó egyetlen kattintással kezdeményezheti az elállási eljárást.
Érdemes megemlíteni: az online elállási gombot megalapozó rendelkezések az EU valamennyi tagállamában hatályba lépnek június 19-vel.
Az online elállási gomb bevezetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
Mint említettük a jogszabályi háttér összefoglalásában, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása új kötelezettséget ír elő az online értékesítést végző vállalkozások számára: a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon biztosítaniuk kell a fogyasztók részére az online elállási jog gyakorlásának lehetőségét. Ez kötelező elvárás feléjük, azaz a webáruházak nem térhetnek ki az elállási gomb bevezetése alól.
A webáruház felületén olyan egyértelmű funkciót kell kialakítani, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára az elállási nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtását.
Ennek nem elegendő egy egyszerű e-mail-cím vagy kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása; a fogyasztónak közvetlenül használható gombbal vagy egyéb, jól azonosítható funkcióval kell rendelkeznie.
A gomb megnevezésére nincs kötelezően előírt szöveg, azonban annak tartalmilag egyértelműen utalnia kell a szerződéstől való elállásra. Ennek megfelelően az olyan általános megjelölések, mint például a „Mégsem” vagy a „Visszaküldés”, önmagukban nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek.
Az elállási gomb mögött olyan elektronikus űrlapnak kell állnia, amelyen a fogyasztó legalább az alábbi adatokat megadhatja:
- nevét,
- e-mail-címét,
- rendelési azonosítóját,
- valamint egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy élni kíván az elállási jogával.
A vállalkozás köteles az online úton megtett elállási nyilatkozat beérkezését haladéktalanul visszaigazolni tartós adathordozón, például e-mailben.
A fogyasztó továbbra is indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a jogszabályban meghatározott határidőn belül. Az online elállási gomb célja kizárólag e folyamat egyszerűsítése és digitalizálása. A kormányrendelet alapján az elállási határidő az alábbiak szerint alakul:
- Termék adásvétele esetén: a termék fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételétől számított 14 nap.
- Több termék egyidejű megrendelése esetén: az utolsóként átvett termék kézhezvételétől számított 14 nap.
- Rendszeres termékszállítás esetén: az első szállítmány átvételétől számított 14 nap.
- Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap.
A módosított szabályozás értelmében a vállalkozás köteles:
- az online elállási gombot a szerződéskötés napjától legalább a 14 napos elállási határidő lejártáig elérhetővé tenni;
- az elállási nyilatkozatot a fogyasztó által választott nyelven is elfogadni;
- az elállás alapján visszajáró összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni.
Továbbra is vannak az elállási jog alóli kivételek
Gomb ide vagy oda, fontos kiemelni, hogy bizonyos termékek és szolgáltatások esetében a fogyasztót nem illeti meg az elállási jog. Ilyenek többek között:
- a nem fizikai adathordozón szolgáltatott digitális tartalmak;
- a fogyasztó egyedi igényei alapján készített vagy személyre szabott termékek;
- a romlandó áruk;
- valamint azok a higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek, amelyek csomagolását a fogyasztó felbontotta.
A webshopok számára ezért különösen fontos, hogy az online elállási folyamat kialakítása során figyelembe vegyék a jogszabályi kivételeket és az ezekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket is.
A jogszabályi háttérről
Dr. Nagy Ildikó jogász összefoglalta az újdonság jogszabályi előkészítettségét, erre támaszkodva mutatjuk be azt. Eszerint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvét átültető hazai jogszabály, amely alapvető jelentőségű a webshopok működése szempontjából. A 2026-os módosítások kifejezetten az elállási gom bevezetésére és a digitális piacterek fokozott felelősségére helyezik a hangsúlyt. Az EU a 2019/2161 irányelv elfogadásával megerősítette a fogyasztók online jogérvényesítési lehetőségeit. A magyar jogalkotó ezt az irányelvet a 45/2014. Korm. rendelet módosításával ültette át, amely egyebek mellett az elállási gomb bevezetését írja elő.