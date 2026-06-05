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elállási gomb

Majdnem olyan, mint a pánikgomb: minden magyar webáruházba két héten belül megérkezik a változás

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Olvasási idő: 11 perc
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Néhány nap múlva fontos változás élesedik minden magyar webáruházban: június 19-től kötelező elérhetővé tenni a vásárlók számára a vásárlástól való elállás online, egyszerűen kezelhető funkcióját, mostanra elterjedt ragadványnevén az „elállási gombot”. Bár az új funkció valóban lehet akár egy gomb vagy űrlap vagy menü az online felületen, a hangsúly azon van: az elállási gomb segítségével az EU-s elvárásokkal összhangban ugyanolyan egyszerűen lehessen megvalósítani a vásárlástól való elállást, mint általában magát a vásárlást.
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elállási gombjogwebáruházonlinetermék

Jelentős fogyasztóvédelmi változás válik élessé minden magyar webáruáházban június 19-én - emlékeztet arra a Blikk. A két hét múlva várható funkcionális újdonság megjelenése egy, sokak által jól ismert lehetőséghez: az online vásárlásnál lehetőséget fennálló 14 napos elállási jog gyakorlásához kapcsolódik (ennek részleteiről a legutóbbi karácsony kapcsán készített összeállításunkból mindent megtudhat). Miben jelent újdonságot az ún. elállási gomb megjelenítése, a funkció bevezetése a hazai webáruházakban?

Fontos újdonságot jelent az, hogy a magyar webáruházakban is kötelező bevezetni június 19-től az elállási gombot (illusztráció)
Fontos újdonságot jelent az, hogy a magyar webáruházakban is kötelező bevezetni június 19-től az elállási gombot (illusztráció)
Fotó: Pexels

Elállási gomb: az EU azt szeretné, hogy a vásárlónak elég legyen csak virutálisan megnyomni

A változás nagy feladatot és egyben felelősséget ró a webáruházak üzemeltetőire. A jogszabályi elvárás szerint ugyanis június 19-től nem elegendő az ÁSZF-ben tájékoztatni a jogszabályi megalapozottságú 14 napos elállási jogtól, hanem a webshop felületén jól látható helyen elhelyezett interaktív felületi elemet (gombot) kell elérhetővé tenni, amelynek segítségével a fogyasztó egyetlen kattintással kezdeményezheti az elállási eljárást.

A jogszabályi háttérről

Dr. Nagy Ildikó jogász összefoglalta az újdonság jogszabályi előkészítettségét, erre támaszkodva mutatjuk be azt. Eszerint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvét átültető hazai jogszabály, amely alapvető jelentőségű a webshopok működése szempontjából. A 2026-os módosítások kifejezetten az elállási gom bevezetésére és a digitális piacterek fokozott felelősségére helyezik a hangsúlyt. Az EU a 2019/2161 irányelv elfogadásával megerősítette a fogyasztók online jogérvényesítési lehetőségeit. A magyar jogalkotó ezt az irányelvet a 45/2014. Korm. rendelet módosításával ültette át, amely egyebek mellett az elállási gomb bevezetését írja elő.

Érdemes megemlíteni: az online elállási gombot megalapozó rendelkezések az EU valamennyi tagállamában hatályba lépnek június 19-vel.

Az online elállási gomb bevezetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Mint említettük a jogszabályi háttér összefoglalásában, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása új kötelezettséget ír elő az online értékesítést végző vállalkozások számára: a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon biztosítaniuk kell a fogyasztók részére az online elállási jog gyakorlásának lehetőségét. Ez kötelező elvárás feléjük, azaz a webáruházak nem térhetnek ki az elállási gomb bevezetése alól.

A webáruház felületén olyan egyértelmű funkciót kell kialakítani, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára az elállási nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtását.

Ennek nem elegendő egy egyszerű e-mail-cím vagy kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása; a fogyasztónak közvetlenül használható gombbal vagy egyéb, jól azonosítható funkcióval kell rendelkeznie.

A gomb megnevezésére nincs kötelezően előírt szöveg, azonban annak tartalmilag egyértelműen utalnia kell a szerződéstől való elállásra. Ennek megfelelően az olyan általános megjelölések, mint például a „Mégsem” vagy a „Visszaküldés”, önmagukban nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek.

Az elállási gomb mögött olyan elektronikus űrlapnak kell állnia, amelyen a fogyasztó legalább az alábbi adatokat megadhatja:

  • nevét,
  • e-mail-címét,
  • rendelési azonosítóját,
  • valamint egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy élni kíván az elállási jogával.

A vállalkozás köteles az online úton megtett elállási nyilatkozat beérkezését haladéktalanul visszaigazolni tartós adathordozón, például e-mailben.

A fogyasztó továbbra is indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a jogszabályban meghatározott határidőn belül. Az online elállási gomb célja kizárólag e folyamat egyszerűsítése és digitalizálása. A kormányrendelet alapján az elállási határidő az alábbiak szerint alakul:

  • Termék adásvétele esetén: a termék fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételétől számított 14 nap.
  • Több termék egyidejű megrendelése esetén: az utolsóként átvett termék kézhezvételétől számított 14 nap.
  • Rendszeres termékszállítás esetén: az első szállítmány átvételétől számított 14 nap.
  • Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap.

A módosított szabályozás értelmében a vállalkozás köteles:

  • az online elállási gombot a szerződéskötés napjától legalább a 14 napos elállási határidő lejártáig elérhetővé tenni;
  • az elállási nyilatkozatot a fogyasztó által választott nyelven is elfogadni;
  • az elállás alapján visszajáró összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni.
online shopping, illusztráció
Képünk illusztráció
Forrás: Pexels

Továbbra is vannak az elállási jog alóli kivételek

Gomb ide vagy oda, fontos kiemelni, hogy bizonyos termékek és szolgáltatások esetében a fogyasztót nem illeti meg az elállási jog. Ilyenek többek között:

  • a nem fizikai adathordozón szolgáltatott digitális tartalmak;
  • a fogyasztó egyedi igényei alapján készített vagy személyre szabott termékek;
  • a romlandó áruk;
  • valamint azok a higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek, amelyek csomagolását a fogyasztó felbontotta.

A webshopok számára ezért különösen fontos, hogy az online elállási folyamat kialakítása során figyelembe vegyék a jogszabályi kivételeket és az ezekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket is.

 

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