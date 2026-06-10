Háború, klímaválság és energiabiztonság: Európára is hat az iráni konfliktus

Az iráni háború közvetlen következményei között szerepel az infrastruktúra pusztulása, a lakosság tömeges elvándorlása és az energiaellátás sérülékenységének növekedése. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az olajlétesítmények elleni támadások azonnal megjelentek a világpiaci árakban, miközben a műtrágyaszállítások akadozása és a magasabb üzemanyagköltségek az élelmiszerek drágulását is előidézhetik. Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző, az European Geosciences Union szakpolitikai munkacsoport-vezetőjének a Másfélfok oldalán megjelent cikke szerint a klímaváltozás és a geopolitikai feszültségek ma már egymást erősítő, rendszerszintű kockázatot jelentenek Európa számára is (alább kivonatot közlünk, a teljes cikk az iménti hivatkozást megnyitva érhető el).
Klímahatástól az energiaválságon át a migrációig
A cikk kiemeli, hogy a Közel-Kelet és Észak-Afrika a klímaváltozás egyik leginkább kitett térsége. Az emelkedő hőmérséklet, a csökkenő csapadék és a súlyosbodó vízhiány egy olyan régióban jelent kihívást, ahol a világ legvízhiányosabb országainak jelentős része található. A klímaváltozás „fenyegetéssokszorozóként" működik:
nem új problémákat teremt, hanem felerősíti a meglévő társadalmi és politikai feszültségeket.
A klímaválság és a fegyveres konfliktus egymást erősítve mélyíti a humanitárius válságot. Erre szemléletes példát szolgáltatnak az alábbiak:
- Jemenben a vízhiány, az infrastruktúra pusztulása és a szélsőséges időjárás idézett elő súlyos helyzetet, míg
- Szíriában az elhúzódó háború és az aszályok miatt milliók küzdenek az ivóvízhez való hozzáféréssel.
Iránban a túlhasznált vízkészletek és az elmaradó beruházások tovább növelik a sérülékenységet.
A folyamatok Európára is közvetlen hatással lehetnek a migráció révén.
A Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiban romló életkörülmények hosszabb távon fokozhatják az Európa felé irányuló migrációs nyomást, különösen, ha a konfliktusok elhúzódnak, és a klímaalkalmazkodási képesség tovább gyengül.
Ez humanitárius, társadalmi és politikai kihívásokat is jelenthet az uniós tagállamok számára.
Az európai szintű problémák első helyezettje: az energiabiztonság
Az iráni konfliktus újra az európai napirend élére emelte az energiabiztonság kérdését.
A Közel-Kelet meghatározó szerepet játszik a globális energiaellátásban, ezért a szállítási útvonalak veszélyeztetettsége és az infrastruktúra sérülése növeli az árak ingadozását és az ellátási kockázatokat.
A válsághelyzetek gyakran a fosszilis energiahordozókhoz való visszatérést ösztönzik, ami lassíthatja az energiaátmenetet és a kibocsátáscsökkentési célok teljesítését.
A tudomány és a politika megközelítése eltérő: míg a döntéshozók rövid távú válságkezelésre összpontosítanak, a szakértők szerint az importfüggőség mérséklése, a megújuló energiaforrások fejlesztése, az energiatárolás és az intelligens hálózatok kiépítése jelenthet tartós megoldást. A tudományos ajánlások azonban gyakran háttérbe szorulnak a politikai és gazdasági érdekekkel szemben.
A cikk megállapodása szerint elérkezett a rendszerszintű kockázatok kora, amikor a háborúk, a klímaváltozás, az energiafüggőség és az élelmiszer-biztonság kérdései elválaszthatatlanul összefonódnak.
A Közel-Kelet példája arra figyelmezteti Európát, hogy a rövid távú válságkezelés önmagában nem elegendő: olyan integrált szakpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre kezelik az energiabiztonság, a klímaalkalmazkodás és a humánbiztonság kihívásait.