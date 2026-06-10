Háború, klímaválság és energiabiztonság: Európára is hat az iráni konfliktus

Az iráni háború közvetlen következményei között szerepel az infrastruktúra pusztulása, a lakosság tömeges elvándorlása és az energiaellátás sérülékenységének növekedése. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az olajlétesítmények elleni támadások azonnal megjelentek a világpiaci árakban, miközben a műtrágyaszállítások akadozása és a magasabb üzemanyagköltségek az élelmiszerek drágulását is előidézhetik. Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző, az European Geosciences Union szakpolitikai munkacsoport-vezetőjének a Másfélfok oldalán megjelent cikke szerint a klímaváltozás és a geopolitikai feszültségek ma már egymást erősítő, rendszerszintű kockázatot jelentenek Európa számára is (alább kivonatot közlünk, a teljes cikk az iménti hivatkozást megnyitva érhető el).

A március közepén készült felvételen egy teheráni rendőrség légitámadásban megsemmisült romjainak eltakarításának munkálatai - az iráni válság energiapiaci bizonytalanságot, kedvezőtlen klímahatásokat, humanitárius válságot egyaránt magával hoz

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Klímahatástól az energiaválságon át a migrációig

A cikk kiemeli, hogy a Közel-Kelet és Észak-Afrika a klímaváltozás egyik leginkább kitett térsége. Az emelkedő hőmérséklet, a csökkenő csapadék és a súlyosbodó vízhiány egy olyan régióban jelent kihívást, ahol a világ legvízhiányosabb országainak jelentős része található. A klímaváltozás „fenyegetéssokszorozóként" működik:

nem új problémákat teremt, hanem felerősíti a meglévő társadalmi és politikai feszültségeket.

A klímaválság és a fegyveres konfliktus egymást erősítve mélyíti a humanitárius válságot. Erre szemléletes példát szolgáltatnak az alábbiak:

Jemenben a vízhiány, az infrastruktúra pusztulása és a szélsőséges időjárás idézett elő súlyos helyzetet, míg

Szíriában az elhúzódó háború és az aszályok miatt milliók küzdenek az ivóvízhez való hozzáféréssel.

Iránban a túlhasznált vízkészletek és az elmaradó beruházások tovább növelik a sérülékenységet.

A folyamatok Európára is közvetlen hatással lehetnek a migráció révén.

A Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiban romló életkörülmények hosszabb távon fokozhatják az Európa felé irányuló migrációs nyomást, különösen, ha a konfliktusok elhúzódnak, és a klímaalkalmazkodási képesség tovább gyengül.

Ez humanitárius, társadalmi és politikai kihívásokat is jelenthet az uniós tagállamok számára.