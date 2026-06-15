Már csak péntekig kell kihúzni: ha addig nem húzzák meg a ravaszt Irán körül, vége lehet az olajrémálomnak

Kézzelfogható közelségbe került a február 28-án kitört iráni háború lezárása Donald Trump bejelentése alapján. A felek között közvetítő Pakisztán, majd nem sokkal később az amerikai elnök is arról számolt be nyilvánosan, hogy sikerült Teheránnal megállapodásra jutni, és ezzel egyidejűleg megszűnik a Perzsa-öböl iráni kikötőinek amerikai haditengerészeti blokádja, a világ egyik legfontosabb energiafolyosójának számító Hormuzi-szoroson pedig megnyílik a szabad és díj nélküli áthaladás lehetősége. Az egyezséget pénteken írhatják alá, s bár a piaci reakciók kitörő optimizmusról árulkodnak, többen arra figyelmeztetnek: nem lehet most sem forrón enni a kását.
Optimista az energiapiaci reakció, de sok részlet még nem ismert
Cikkünk írásakor a Brent nyersolaj ára kevéssel 83 dollár alatt, a WTI olajé pedig 80 dolláron mozgott annak hatására, hogy Trump elnök a közvetítő Pakisztán és Katar után bejelentette a háborút lezáró megállapodást Iránnal. Ez előbbinél 4, utóbbi olajfajtánál közel 5 százalékos mérséklődést jelent az előző napi árjegyzéshez képest, ami azzal egyidejűleh, hogy Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról is beszélt, jelentős piaci optimizmust tükröz. A földgáz ára szintén mérséklődött, hiszen a Perzsa-öbölben nem csak olajtankerek, hanem LNG-szállítók is hetek óta várnak a biztonságos áthaladásra.
A háború lezárásról szóló bejelentés nagyon fontos lépés az energiapiaci felfordulás felszámolásában, mely nemrég még 200 dolláros olajárral fenyegetett.
Az olaj árának csökkenése és az OPEC legutóbbi döntése nyomán bejelentett termelésnövelés segíthet stabilizálni a piaci folyamatokat, melyek persze nem pusztán a háború nyomán látott energiaár-emelkedésektől, hanem a szállítási láncok töredezettségéről is zavarosak most.
Ugyanakkor a megállapodás sok részlete még nem tisztázott, vagy ha ismertté is vált, még nem erősítették meg. Ezek közé tartozik például az is, hogy a félhivatalos iráni állami hírügynökség, a Mehr részleteket tett közzé egy „Irán tárgyalócsoportjához közel álló” forrástól. Ezek megerősítik, hogy lezárul a libanoni háború (azaz Izrael nem támadja szomszédját, Irán pedig így nem is válaszol az izraeli akciókra), az iráni olajra kivetett szankciók felfüggesztését, 24 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni pénzeszköz felszabadítását, valamint annak megerősítését, hogy Irán nem fog atomfegyvereket gyártani.
A pénzeszközök felszabadítására és az Iránnal szembeni szankciók szélesebb körű feloldására a tervek szerint a 60 tűzszüneti időszak alatt kerül sor, bár a Mehr hírügynökség jelentése szerint 12 milliárd dollárt bocsátanak Irán rendelkezésére a tárgyalások megkezdése előtt.
Az olajpiacok szempontjából most inkább az a fontos, hogy Irán a 60 napos tűzszüneti időszak alatt folytathatja a nyersolaj exportját, miközben folytatódnak a szélesebb körű nukleáris tárgyalások.
Ugyanakkor nem csak a részletek egyelőre homályban tartása ad okot némi távolságtartásra a bejelentéssel szemben, hanem inkább az, hogy valóban olyan átfogó súlyú és érvényű-e, miként azt az amerikai elnök beállítani igyekszik.
A kereskedők visszafogottabbak
Miként az Oilprice kommentárjában megjegyzi, bár a megállapodás a háború kezdete óta a legkomolyabb diplomáciai áttörést jelenti, a piacok továbbra is feszültek maradnak, amíg a szorost meg nem tisztítják az aknáktól, alá nem írják a megállapodást, és a normális hajózási forgalom helyre nem áll.
A piaci egyensúly pedig várhatóan még hónapokig nem billen helyre, és viszonylag nagy egyetértés van az elemzők körében arról is, hogy az olaj ára már nem tér vissza a február 28-a előtti szintre.
Így niközben az amerikai elnök azzal ünnepelte a fejleményt 80. születésnapján, hogy „engedjük áramolni az olajat!”, a kereskedők és elemzők jóval óvatosabban fogalmaztak azzal kapcsolatban a Bloombergnek, szintén amiatt, mert az egyezség részletei egyelőre nem ismertek.
A hajózási társaságok számára időbe telik a forgalom újraindítása a térségben, az olajmezők termelésének felfuttatása pedig szintén elhúzódhat. A Kpler adatai szerint a Perzsa-öbölben és a térségben rekedt hajók száma
- június elején magas, 1300-1500 lehetett,
- ami több, mint a március elején regisztrált mennyiség, hiszen a hajók egy része a szoros bejáratánál kényszerül pihenőre.
Persze az alacsonyabb olajárak – amennyiben tartósnak bizonyulnak – mérsékelhetik az inflációs kockázatokat a jegybankok, köztük az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve számára, amely ezen a héten dönt a kamatszintről. Az olaj mellett az európai földgáz határidős jegyzései hétfőn akár 5,8 százalékkal is estek, miközben az arany és a réz ára emelkedett a gyengülő amerikai dollár hatására. A mezőgazdasági termények ára csökkent, ezek a bejelentés azonnali hatásai.
Ám emellett is sokan kételkednek abban, hogy ezzel valóban a tartós béke köszönt be a térségben.
Nincs kizárva, hogy létrejöhet egy ideiglenes megállapodás a szoros újranyitásáról. Ezen túlmenően azonban egy átfogó egyezség jelenleg nem tűnik reálisnak
– idézi a Világgazdaság Michael O’Hanlon-ot, a Brookings Institution külpolitikai kutatási igazgatóját, aki a Bloombergnek nyilatkozott.
Ráadásul a részletek ismerete nélkül is tudható, hogy továbbra sem rendeződött a helyzet azokon a területeken, amelyekre az iráni rezsim amerikai bírálói évek óta választ követelnek. Ezek közé tartozik az iráni ballisztikus rakétaprogram, valamint hogy Teherán támogatja a Hezbollahot és a Hamászt. Semmi nem utal arra, hogy a következő tárgyalási fordulóban ezek a kérdések egyáltalán napirendre kerülnének.