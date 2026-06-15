Már csak péntekig kell kihúzni: ha addig nem húzzák meg a ravaszt Irán körül, vége lehet az olajrémálomnak

Kézzelfogható közelségbe került a február 28-án kitört iráni háború lezárása Donald Trump bejelentése alapján. A felek között közvetítő Pakisztán, majd nem sokkal később az amerikai elnök is arról számolt be nyilvánosan, hogy sikerült Teheránnal megállapodásra jutni, és ezzel egyidejűleg megszűnik a Perzsa-öböl iráni kikötőinek amerikai haditengerészeti blokádja, a világ egyik legfontosabb energiafolyosójának számító Hormuzi-szoroson pedig megnyílik a szabad és díj nélküli áthaladás lehetősége. Az egyezséget pénteken írhatják alá, s bár a piaci reakciók kitörő optimizmusról árulkodnak, többen arra figyelmeztetnek: nem lehet most sem forrón enni a kását.

Energiapiaci szempontból örvendetes fejlemény Trump bejelentése, megnyílhat a Hormuzi-szoros

Fotó: MEYSAM MIRZADEH / TASNIM NEWS

Optimista az energiapiaci reakció, de sok részlet még nem ismert

Cikkünk írásakor a Brent nyersolaj ára kevéssel 83 dollár alatt, a WTI olajé pedig 80 dolláron mozgott annak hatására, hogy Trump elnök a közvetítő Pakisztán és Katar után bejelentette a háborút lezáró megállapodást Iránnal. Ez előbbinél 4, utóbbi olajfajtánál közel 5 százalékos mérséklődést jelent az előző napi árjegyzéshez képest, ami azzal egyidejűleh, hogy Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról is beszélt, jelentős piaci optimizmust tükröz. A földgáz ára szintén mérséklődött, hiszen a Perzsa-öbölben nem csak olajtankerek, hanem LNG-szállítók is hetek óta várnak a biztonságos áthaladásra.

A háború lezárásról szóló bejelentés nagyon fontos lépés az energiapiaci felfordulás felszámolásában, mely nemrég még 200 dolláros olajárral fenyegetett.

Az olaj árának csökkenése és az OPEC legutóbbi döntése nyomán bejelentett termelésnövelés segíthet stabilizálni a piaci folyamatokat, melyek persze nem pusztán a háború nyomán látott energiaár-emelkedésektől, hanem a szállítási láncok töredezettségéről is zavarosak most.

Ugyanakkor a megállapodás sok részlete még nem tisztázott, vagy ha ismertté is vált, még nem erősítették meg. Ezek közé tartozik például az is, hogy a félhivatalos iráni állami hírügynökség, a Mehr részleteket tett közzé egy „Irán tárgyalócsoportjához közel álló” forrástól. Ezek megerősítik, hogy lezárul a libanoni háború (azaz Izrael nem támadja szomszédját, Irán pedig így nem is válaszol az izraeli akciókra), az iráni olajra kivetett szankciók felfüggesztését, 24 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni pénzeszköz felszabadítását, valamint annak megerősítését, hogy Irán nem fog atomfegyvereket gyártani.