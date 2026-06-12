Soha nem látott nukleáris kísérlet indul – Magyarország is sokat nyerhet vele

Új korszak kezdődött a globális atomenergia-iparban. A világ energiabiztonsági és geopolitikai térképét egyre inkább azok az országok és vállalatok formálják majd, amelyek széles skálán képesek a megrendelők igényeihez igazítani a kínálatukat – jelentette ki Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Véleménye szerint, a Roszatomnak a lehető legszélesebb körű piaci igényeket lefedni képes üzbegisztáni erőmű-beruházása, azon túl, hogy eltér az összes projekttől, Magyarország számára is referencia lehet, ha az ott felépülő egységek megkezdik az áramtermelést.
Két 1000 MW-os atomerőmű-blokkot és két 55 MW-os moduláris egységet építenek be
A beruházás a világ első olyan integrált nukleáris projektje, ahol egy telephelyen jelenik meg a nagy teljesítményű VVER-technológia és a kis moduláris reaktorok – a RITM-200N típusú egységnek köszönhetően. A projekt keretében két nagy, egyenként 1000 MW-os atomerőművi blokk, valamint két kisebb, 55 MW-os moduláris egység épül meg Dzsizak (Jizzakh) tartomány Farish települése mellett, a kazah és a tádzsik határ közelében.
Az egy telephelyen megvalósuló kétféle technológia önmagában különleges, ám a projekt politikai üzenete talán még ennél is érdekesebb – ismerteti blogján a szakértő, hiszen az SMR-re sokáig távoli ígéretként tekintett idáig mindenki. A Roszatomnál viszont konkrét exportprojektet valósít meg.
Ráadásul olyan technológiára építve, amelynek alapjai már bizonyítottak az orosz atomjégtörő flotta hajóin. Ez különösen fontos körülmény. A RITM-200 technológia ugyanis nem laboratóriumi prototípus, hanem valós üzemeltetési tapasztalatokra épülő rendszer. Ennek a technológiának az adaptált változata jelenik meg most Üzbegisztánban. A szakértő lapunknak többször is beszélt arról, Oroszország csak olyan technológiát exportál, ami náluk már bevált és biztonságosan működik, ez pedig ilyen. És pont ezért lehet majd referencia Magyarországnak is, amikor majd választani kell, ki építhesse meg az SMR-eket idehaza.
Az üzbegisztáni projekt ugyanakkor geopolitikai szempontból is rendkívül érdekes.
Közép-Ázsia ma az egyik legfontosabb stratégiai térséggé vált. Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és részben az Európai Unió is igyekszik növelni a befolyását a régióban.
Az energiaellátás ennek a versenynek az egyik kulcsterülete. Nem véletlen, hogy Moszkva különösen fontosnak tartja az ilyen típusú, hosszú évtizedekre szóló nukleáris együttműködéseket. Egy atomerőmű ugyanis nem egyszerű exporttermék, hanem 60–80 évre szóló technológiai, ipari, pénzügyi és üzemanyag-ellátási partnerség.
Üzbegisztán döntése azt is jelzi, hogy a fejlődő és feltörekvő országok számára ma már nem ideológiai kérdés az atomenergia, hanem gazdasági és ellátásbiztonsági szükségszerűség. Az ország villamosenergia-igénye gyorsan növekszik, miközben csökkenteni kívánja a földgázfüggőségét és stabil alaperőművi kapacitásokra van szüksége. Pontosan ugyanaz a felismerés jelenik meg itt is, mint amit ma már egyre több országban láthatunk: a modern gazdaságot nem lehet kizárólag időjárásfüggő megújulókkal működtetni.
11 országban 41 új atomerőművi egység
Közben a Roszatom egy másik fronton is látványosan halad előre. Nemrég újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a törökországi Akkuyu Atomerőmű beruházása: a negyedik, VVER-1200 típusú blokkhoz megérkezett a négy gőzfejlesztő. Ez azért különösen fontos, mert ezzel gyakorlatilag teljessé vált a negyedik blokk primerköri nagyberendezéseinek szállítása.
Az orosz atomenergetikai konszernnek jelen pillanatban is 11 országban 41 új atomerőművi egység építésére van szerződése, a megrendelés-állomány pedig évről-évre növekszik. A Roszatom egyszerre épít például VVER-1200 típusú blokkokat
- Magyarországon,
- Törökországban,
- Bangladesben,
- Kínában,
- Egyiptomban,
- Kazahsztánban,
- Vietnámban
- és Oroszországban;
a projektek a megvalósítás különböző szakaszaiban állnak. Mindeközben az orosz cég gyorsneutronos technológiákat fejleszt, zárja a nukleáris üzemanyagciklust, balesetálló üzemanyagokat már üzemi körülmények között tesztel, atomjégtörő-flottát üzemeltet, úszó atomerőművet működtet és épít, és immáron már exportképes SMR-rendszereket is kínál. Kevésbé politikai, inkább ipari szempontból nézve ez egészen elképesztő technológiai és szervezeti teljesítmény.