Soha nem látott nukleáris kísérlet indul – Magyarország is sokat nyerhet vele

Új korszak kezdődött a globális atomenergia-iparban. A világ energiabiztonsági és geopolitikai térképét egyre inkább azok az országok és vállalatok formálják majd, amelyek széles skálán képesek a megrendelők igényeihez igazítani a kínálatukat – jelentette ki Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Véleménye szerint, a Roszatomnak a lehető legszélesebb körű piaci igényeket lefedni képes üzbegisztáni erőmű-beruházása, azon túl, hogy eltér az összes projekttől, Magyarország számára is referencia lehet, ha az ott felépülő egységek megkezdik az áramtermelést.

Üzbegisztán példája azt is megmutathatja, lehetséges kétféle erőműtípust egy helyen egyidejűleg üzemeltetni

Fotó: Frédéric Pétry / Hans Lucas / AFP

Két 1000 MW-os atomerőmű-blokkot és két 55 MW-os moduláris egységet építenek be

A beruházás a világ első olyan integrált nukleáris projektje, ahol egy telephelyen jelenik meg a nagy teljesítményű VVER-technológia és a kis moduláris reaktorok – a RITM-200N típusú egységnek köszönhetően. A projekt keretében két nagy, egyenként 1000 MW-os atomerőművi blokk, valamint két kisebb, 55 MW-os moduláris egység épül meg Dzsizak (Jizzakh) tartomány Farish települése mellett, a kazah és a tádzsik határ közelében.

Az egy telephelyen megvalósuló kétféle technológia önmagában különleges, ám a projekt politikai üzenete talán még ennél is érdekesebb – ismerteti blogján a szakértő, hiszen az SMR-re sokáig távoli ígéretként tekintett idáig mindenki. A Roszatomnál viszont konkrét exportprojektet valósít meg.

Ráadásul olyan technológiára építve, amelynek alapjai már bizonyítottak az orosz atomjégtörő flotta hajóin. Ez különösen fontos körülmény. A RITM-200 technológia ugyanis nem laboratóriumi prototípus, hanem valós üzemeltetési tapasztalatokra épülő rendszer. Ennek a technológiának az adaptált változata jelenik meg most Üzbegisztánban. A szakértő lapunknak többször is beszélt arról, Oroszország csak olyan technológiát exportál, ami náluk már bevált és biztonságosan működik, ez pedig ilyen. És pont ezért lehet majd referencia Magyarországnak is, amikor majd választani kell, ki építhesse meg az SMR-eket idehaza.

Az üzbegisztáni projekt ugyanakkor geopolitikai szempontból is rendkívül érdekes.

Közép-Ázsia ma az egyik legfontosabb stratégiai térséggé vált. Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és részben az Európai Unió is igyekszik növelni a befolyását a régióban.

Az energiaellátás ennek a versenynek az egyik kulcsterülete. Nem véletlen, hogy Moszkva különösen fontosnak tartja az ilyen típusú, hosszú évtizedekre szóló nukleáris együttműködéseket. Egy atomerőmű ugyanis nem egyszerű exporttermék, hanem 60–80 évre szóló technológiai, ipari, pénzügyi és üzemanyag-ellátási partnerség.