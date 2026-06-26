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euró

A magyarok háromnegyede az euró bevezetése mellett áll

13 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az emberek fele óvatosan áll a kérdéshez, csak alaposan megtervezve állna át az euróra, azonban húsz százalékuk a lehető leghamarabb bevezettetné – írta a HVG pénteken. Az euró bevezetése rajta lehet a kívánságlistán, Kármán András pénzügyminisztertől is elhangzott, azonban elég kemény feltételek árán lehet csak megtenni.
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eurómediánhvgeuró bevezetés

A társadalom jelentős, háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót, nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg – írta a HVG pénteken az euró bevezetése, annak társadalmi támogatottsága kapcsán.

A magyarok többsége az euró bevezetése mellett áll, azonban a politikai táborokat nézve már nem ilyen egyértelmű
A magyarok többsége az euró bevezetése mellett áll, azonban a politikai táborokat nézve már nem ilyen egyértelmű
Fotó: HVG 

A HVG a Medián választás utáni felmérésére hivatkozik, amely szerint minden második ember óvatos, csak „alapos előkészítés után” búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha „a lehető leggyorsabban” vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt.

Az euró bevezetése is megosztja az embereket, pláne, ha a politikai táborokat nézzük

Az elutasítók a népesség 23 százalékát teszik ki,

és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban – írja a lap.

Arról is ír a lap, hogy ez a kérdés átpolitizálódott az elmúlt időszakban, így a kormánypárti és ellenzéki szavazótábor eltérően ítéli meg.

A fideszesek kétharmada egyelőre egyáltalán nem foglalkozna az euró bevezetésével, a tiszásoknak viszont 92 százaléka – késedelem nélkül vagy óvatosabban – váltani akar

– írta a lap.

Brutális megszorítások árán jöhet csak a magyar euró 2030-ban

Az Origo korábban írt arról, hogy van valami, amiről Magyar Péter elfelejtett beszélni, amikor a magyarországi euró bevezetéséről tett ígéretet. Méghozzá arról, hogy

alsó hangon 3000-4000 milliárd forintos megszorítást kell végrehajtania a következő években a Tisza-kormánynak, ha 2030-ra be akarja vezetni az eurót.

Világgazdaság elemzéséből kiderül, milyen áron teljesíthetők az euró bevezetéséhez támasztott szigorú feltételek.

A szigorú költségvetési politikának éppen a GDP-növekedés hiánya az egyik legnagyobb gátja. Az elmúlt három évben lényegében lefulladt a magyar gazdaság, tavaly is mindössze 0,3 százalékkal nőtt a GDP. Ezt ugyan

a kormány az előző nyakába varrja és az uniós források hiányára vezeti vissza, ám az az igazság, hogy valójában a teljes európai gazdaságot alacsony növekedési számok jellemzik,

és rengeteg ország küzd magas hiánnyal: Magyarországon kétségtelen nagy a deficit uniós viszonylatban, de régiós szinten egyáltalán nem lóg ki a sorból, a visegrádi országok között a magyar hiányadat az egyik legalacsonyabb.

A kivételt a V4-ek között Csehország jelenti, ahol már két éve 3 százalék alatt van a költségvetési deficit. Igaz, Csehországban jókora megszorítások kellettek ahhoz, hogy sikerüljön teljesíteni az euróövezeti csatlakozás egyik fontos feltételét.

De ugyanez volt a helyzet Bulgáriában is, ahol idén januárban vezették be az eurót, de a népharag elsöpörte a megszorításokat végrehajtó előző kormányt, hogy aztán a hét végén megválasszák az EU-kritikus korábbi államfőt, Rumen Radevet.

 

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