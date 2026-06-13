Ezt a szalámit ne egye meg, azonnal vigye vissza a Lidl üzletébe

A hatóság szombaton közölte, hogy a LIDL Magyarország Bt. Dulano Artländer szelet 240g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.
A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
A Lidl által forgalmazott termék adatai
- Termék megnevezése: Dulano Artländer szelet
- Kiszerelés: 240g
- Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.
- Tételszám: 0007054279
- Gyártó: The Family Butchers GmbH
Mit kell tudni erről a baktériumról
A tájékoztatás szerint a Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben
- csecsemők,
- várandós nők,
valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki – hívja fel a figyelmet a hatóság.