Ezt a szalámit ne egye meg, azonnal vigye vissza a Lidl üzletébe

A hatóság szombaton közölte, hogy a LIDL Magyarország Bt. Dulano Artländer szelet 240g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Lidl-visszahívás: a képen látható terméket nem szabad elfogyasztani

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A Lidl által forgalmazott termék adatai

Termék megnevezése: Dulano Artländer szelet

Kiszerelés: 240g

Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.

Tételszám: 0007054279

Gyártó: The Family Butchers GmbH

Mit kell tudni erről a baktériumról

A tájékoztatás szerint a Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben

csecsemők,

várandós nők,

valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki – hívja fel a figyelmet a hatóság.