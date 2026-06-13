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termékvisszahívás

Ezt a szalámit ne egye meg, azonnal vigye vissza a Lidl üzletébe

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Veszélyes baktérium jelenléte miatt fogyasztói visszahívást rendelt el hatóság. A Lidl Magyarország a Dulano Artländer szelet 240 grammos terméket rendelte vissza. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint nem zárható ki ártalmas baktériumok jelenléte az érintett tételben, ezért a vásárlókat arra kérik, hogy semmiképpen ne fogyasszák el a terméket.
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termékvisszahívásszalámiLidl Magyarország

A hatóság szombaton közölte, hogy a LIDL Magyarország Bt. Dulano Artländer szelet 240g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

lidl
Lidl-visszahívás: a képen látható terméket nem szabad elfogyasztani

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

 

A Lidl által forgalmazott termék adatai

  • Termék megnevezése: Dulano Artländer szelet
  • Kiszerelés: 240g
  • Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.
  • Tételszám: 0007054279
  • Gyártó: The Family Butchers GmbH

 

Mit kell tudni erről a baktériumról

A tájékoztatás szerint a Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben 

  • csecsemők, 
  • várandós nők, 

valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki – hívja fel a figyelmet a hatóság.

 

 

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