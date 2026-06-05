Meghosszabbítják a tavaszi fagykárbejelentés határidejét

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium pénteki közleményében kifejti: a HungaroMet az elmúlt időszak minimumhőmérsékleti adatait teljeskörűen felülvizsgálta, az új adatok már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Az adatok finomítása során a meteorológiai szolgálat kiemelt figyelmet fordított a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti adatok állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre való tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a MÁK elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb 2026. június 9-éig lehet megtenni.

A kisugárzó fagy különösen nagy károkat okozott. / Fotó: Unsplash

Súlyos pusztítást végzett a tavaszi fagy a gyümölcsösökben

Mint ahogy arról az Origo is hírt adott: a tavaszi időjárás idén is kiszámíthatatlanul alakult, és a hirtelen érkező mínuszok komoly fagykárt okoztak a gyümölcsültetvényekben. A fagy különösen a virágzó gyümölcsfák esetében jelent veszélyt, hiszen ilyenkor a legérzékenyebbek a hidegre. A termelők szerint a védekezési lehetőségek korlátozottak, a fagyvédelem sok esetben nem tudja teljesen megóvni a termést.

A tapasztalatok szerint jelentős eltérések vannak az egyes térségek között. Győr környékén például a mínuszok helyenként a szilva- és almatermés akár 90 százalékát is elpusztították.

A kisugárzó fagy különösen nagy károkat okozott, mivel a száraz levegő miatt nem képződött védő dér a virágokon. A porzók és bibék károsodása miatt sok esetben már biztos, hogy nem alakul ki termés.