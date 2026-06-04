Kemény üzenetet küldtek a fogyasztóvédők Brüsszelnek

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) arról tájékoztatott, hogy más uniós szervezetekkel közös felhívásban kéri a döntéshozókat, hogy a légiutasjogokról szóló uniós szabályozás felülvizsgálata során ne csökkentsék az utasok jelenlegi védelmét, hanem erősítsék azt. A FEOSZ szerint elfogadhatatlan lenne minden olyan módosítás, amely gyengítené a jelenlegi jogokat, különösen egy olyan időszakban, amikor az utasok továbbra is gyakran szembesülnek járatkésésekkel, járattörlésekkel és nehézkes panaszkezelési eljárásokkal.
FEOSZ: a tervezett változtatások az utasok több mint 60 százalékát fosztanák meg a kompenzáció lehetőségétől
A tervezett változtatások szerint a légitársaságok csak hosszabb késések esetén lennének kötelesek teljes kártérítést fizetni, ami a jelenleg jogosult utasok több mint 60 százalékát fosztaná meg a kompenzáció lehetőségétől, illetve tervezik kibővíteni azon rendkívüli körülmények körét, mely esetben nem kell kártérítést fizetni a légitársaságoknak. Így álláspontunk szerint alapvető fontosságú lenne a jelenlegi, háromórás késéshez kapcsolódó kártérítési küszöb megőrzése és a járattörlést vagy késést okozó rendkívüli körülmények összehangolása a bírói gyakorlattal is.
A FEOSZ ugyanakkor egyetért azzal, hogy időről időre érdemes felülvizsgálni a jogszabályokat, így szerintük a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekes családok védelme is nagyobb hangsúlyt kaphatna, a jelenlegihez képest. A felülvizsgált szabályozásnak biztosítania kell többek között az ingyenes egymás melletti ülőhelyet családok számára, és az akadálymentes ügyintézést is.
Más európai uniós fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen a FEOSZ szorgalmazza:
- a tisztességtelen extra díjak – például poggyász- vagy ülőhelydíjak – uniós szintű tilalmát;
- az automatikus és egyszerűbb kártérítési eljárások bevezetését;
- valamint azt, hogy az uniós szabályok minden, az EU-ba érkező járatra vonatkozzanak,
függetlenül a légitársaság származási országától.
Az Európai Uniónak továbbra is garantálnia kell a magas szintű fogyasztóvédelmet és az állampolgárok bizalmát az európai jogrendben.
Mint írják: az is tény, hogy a légitársaságok sajnos sokszor nem tartják be a jelenleg hatályos „a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 261/2004 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet” (a továbbiakban: EK rendelet) szabályait.
A FEOSZ szerint a legtöbb probléma ott kezdődik, hogy az utasok nem kapnak megfelelő tájékoztatást, pedig e kötelezettség teljesítése alól semmilyen esetben nem mentesülnek a légitársaságok, azaz tájékoztatniuk kell az utasokat az esetleges késésről, a járattörlésről, adott esetben az átfoglalásról. Ez szolgálja mindenekelőtt ugyanis a fogyasztói érdekek érvényesítését, az utazásokra akár több százezer forintot is kifizető fogyasztók információkkal történő ellátása tehát nélkülözhetetlen.
Kiktől várhat segítséget a pórul járt utas?
A hivatkozott EK rendelet ezen felül széleskörű kötelezettségeket ró a légitársaságokra. Így például járattörlés esetén a tájékoztatáson felül átfoglalásra, étkezés és frissítők biztosítására, éjszakai szállás és transzfer szolgáltatásra, ingyenes telefonhívások biztosítására terjed ki a vállalkozások kötelezettsége.
Ezenfelül az utast a távolságtól függően, 0-1500 km között 250 euró, 1500 km feletti EU-s tagállamok közötti járatok és 1500-3500 km közötti, EU-s tagállam és 3. országok közötti járatok esetén 400 euró, 3500 km feletti, EU-s tagállam és 3. országok közötti járatok esetén 600 euró összegű kártalanítás is megilleti, feltéve, hogy a járattörlést nem rendkívüli körülmény okozta.
Járatkésés esetén hasonló jogok illetik meg az utasokat, azzal, hogy 5 óra várható indulási késés esetén az utas elállhat a további utazástól, és kérheti a jegyár visszatérítését, átfoglalási lehetőség azonban nem illeti meg az utast. Ha pedig valamilyen okból a célországba érkezéskor 3 órát vagy többet késik a járat, akkor az utasnak szintén járhat kártalanítás a korábban részletezett távolságoktól függően ugyancsak 250, 400 vagy 600 euró összegben, hacsak nem rendkívüli körülmény okozta a járat késését – a jelenlegi szabályozás szerint.
Joggal adódik a kérdés, mit tegyen az utas, ha a légitársaság nem teljesíti jogszabályi kötelezettségeit. Amellett, hogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez fordulhat tanácsért az ingyenes zöld számon (06 80 630 183), a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal, az alternatív vitarendezési fórumként működő békéltető testületek, illetve az Európai Fogyasztói Központ is segítséget nyújthat adott panasz megoldása érdekében.