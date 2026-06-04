Kemény üzenetet küldtek a fogyasztóvédők Brüsszelnek

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) arról tájékoztatott, hogy más uniós szervezetekkel közös felhívásban kéri a döntéshozókat, hogy a légiutasjogokról szóló uniós szabályozás felülvizsgálata során ne csökkentsék az utasok jelenlegi védelmét, hanem erősítsék azt. A FEOSZ szerint elfogadhatatlan lenne minden olyan módosítás, amely gyengítené a jelenlegi jogokat, különösen egy olyan időszakban, amikor az utasok továbbra is gyakran szembesülnek járatkésésekkel, járattörlésekkel és nehézkes panaszkezelési eljárásokkal.

A FEOSZ szerint a legtöbb probléma ott kezdődik, hogy az utasok nem kapnak megfelelő tájékoztatást. / Fotó: Unsplash

FEOSZ: a tervezett változtatások az utasok több mint 60 százalékát fosztanák meg a kompenzáció lehetőségétől

A tervezett változtatások szerint a légitársaságok csak hosszabb késések esetén lennének kötelesek teljes kártérítést fizetni, ami a jelenleg jogosult utasok több mint 60 százalékát fosztaná meg a kompenzáció lehetőségétől, illetve tervezik kibővíteni azon rendkívüli körülmények körét, mely esetben nem kell kártérítést fizetni a légitársaságoknak. Így álláspontunk szerint alapvető fontosságú lenne a jelenlegi, háromórás késéshez kapcsolódó kártérítési küszöb megőrzése és a járattörlést vagy késést okozó rendkívüli körülmények összehangolása a bírói gyakorlattal is.

A FEOSZ ugyanakkor egyetért azzal, hogy időről időre érdemes felülvizsgálni a jogszabályokat, így szerintük a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekes családok védelme is nagyobb hangsúlyt kaphatna, a jelenlegihez képest. A felülvizsgált szabályozásnak biztosítania kell többek között az ingyenes egymás melletti ülőhelyet családok számára, és az akadálymentes ügyintézést is.

Más európai uniós fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen a FEOSZ szorgalmazza:

a tisztességtelen extra díjak – például poggyász- vagy ülőhelydíjak – uniós szintű tilalmát;

az automatikus és egyszerűbb kártérítési eljárások bevezetését;

valamint azt, hogy az uniós szabályok minden, az EU-ba érkező járatra vonatkozzanak,

függetlenül a légitársaság származási országától.

Az Európai Uniónak továbbra is garantálnia kell a magas szintű fogyasztóvédelmet és az állampolgárok bizalmát az európai jogrendben.

Mint írják: az is tény, hogy a légitársaságok sajnos sokszor nem tartják be a jelenleg hatályos „a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 261/2004 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet” (a továbbiakban: EK rendelet) szabályait.