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Fizetésnap régen és ma: döbbenetes a különbség

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A munkáért kapott bérezés évezredeken át annak a tükörképe volt, ahogyan a társadalom a munkát megszervezte és amilyen keretek között az abban végzet erőfeszítéseket elismerte. Az idők során a fizetés az azonnali, létfenntartást szolgáló juttatásoktól fokozatosan az előre meghatározott fizetési ciklusokig, valamint az univerzális csereeszköz, a pénz használatáig jutott el. Bemutatjuk, hogyan alakult a bérezés törtténete az elmúlt 5 000 évben!
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fizetésnapbérezésmunka

Izgalmas, különböző forrásokra támaszkodó gyűjtést végzett a Payactiv annak érdekében, hogy bemutassa a bérezés 5000 éves történetét, az összesítésből a Visual Capitalist oldalán látható látványos infografika (angol nyelven feliratozva). Mind történelmi, mind gazdaságtörténeti szempontból látványos az a folyamat a jelenből visszatekintve, ahogy hosszú időn át a tárgyi, természetbeni, létfenntartást előmozdító javak bérként való kifizetésétől (átadásától) az ókortól kezdve a modern pénzalapú bérezésig eljutottunk. Következzen a történeti „fizetési hullámvasút!”

forint, bankjegy, bérezés
Évezredek alatt változott meg a bérezés rendszere a tárgyi, természetbeni kifizetésektől a pénzalapú kifizetésekig (illusztráció)
Fotó: Pexels

Bérezés az ókorban: természetbeni napi bérek

A korai munkaadók gyakran alapvető szükségleti cikkekkel fizették ki a dolgozókat, hiszen a mindennapi túlélés volt a legfontosabb, egyúttal a zálóga annak, hogy a dolgozó másnap is munkába álljon. Emiatt a korabeli bérfeljegyzések adagokat, árucikkeket és korai, szabványosított fizetési rendszereket említenek a jogi értelemben szabad munkavállók (tehát nem a rabszolgák) bérkifizetése kapcsán.

Év / időszakBérezés
Kr. e. kb. 3100Egy mezopotámiai agyagtábla feljegyzi a napszámosok napi söradagját.
Kr. e. kb. 1750A babiloni Hammurapi törvénykönyve számos hétköznapi foglalkozás természetbeni, gabonában fizetett bérét szabályozza.
Kr. e. kb. 600A lüd sztatér volt az első állam által kibocsátott névértékes érme (Lydiában, a mai Törökország tertületén); egyharmad sztatér — vagyis trité — egy hónapnyi megélhetést ért.

Később, a kereskedelem terjedésével a készpénzes fizetés is egyre elterjedtebbé vált, a béreket pedig könnyebb lett mérni és összehasonlítani. Ennek ellenére a „fizetés” szó eredete továbbra is a sóhoz kapcsolódik mint az ókorban és a középkorban is rendkívül értékes árucikkhez, még ha az a gyakran ismételt állítás, miszerint az embereket kizárólag sóval fizették volna, nem is igaz.

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Középkor: változó fizetési napok

A középkorban sok munkakörben a pénzbeli juttatás természetbeni ellátással egészült ki, különösen az egész éves szolgálatot végzőknél. A bérezés része lehetett az élelem, a szállás, a ruhapénz vagy az alapvető javakhoz való garantált hozzáférés. Néhány történelmi feljegyzés a bérezésből ezekből az évszázadokból az alábbi táblázatban látható:

Év / időszakBérezés
950A bizánci hivatalnokokat a császár személyesen fizeti ki aranypénzzel és selyemtekercsekkel egy virágvasárnapi nyilvános ceremónián a Hagia Sophiában.
1271A papírpénz először Kínában, a Jüan-dinasztia idején (1271–1368) jelenik meg; értékét guàn nevű érmesorokra lehetett beváltani.
1346–1353A fekete halál Európa lakosságának nagyjából felét elpusztítja, ami munkaerőhiányhoz és jelentős béremelkedéshez vezet.

Még amikor a fizetés „éves” volt, az sem feltétlenül jelentett egyetlen év végi kifizetést. A munkáltatók gyakran szezonális mérföldkövekhez igazították az elszámolást, miközben a dolgozók a háztartási termelésre támaszkodtak a két fizetés közötti időszak áthidalására.

Kora újkor: a fizetés továbbra is változó

A piacok növekedésével egyre több munkás támaszkodott rendszeres készpénzfizetésre a visszatérő kiadások fedezésében. Eközben a munkaadók olyan ismétlődő rendszereket vezettek be, amelyek később a modern bérszámfejtés alapjává váltak.

Év / időszakBérezés
17. századA kereskedők otthonaikban dolgozó munkásoknak szervezik ki a termelést — innen ered a „háziipar” fogalma —, akik darabbérben kapnak fizetést.
1659Londonban február 16-án kiállítják az első ismert fizetési csekket 39 font, 4 shilling és 2 penny értékben.
1760-tólAz ipari forradalom gyökeresen átalakítja a munka világát: a dolgozókat gyárakba szervezik, és heti rendszerességgel fizetik ki őket.

A heti fizetés jól illeszkedett a gyorsan növekvő városok és műhelyek munkaritmusához, ahol a munkaórákat és a teljesítményt könnyebb volt nyomon követni. Így a fizetés napja kiszámítható ponttá vált mind a költségeiket, kiadásaikat előre tervező munkások, mind a bérköltségeket viselő munkaadók számára.

A bérezés az ókori tárgyi kifizetésektől eljutott a pénzalapú kifizetésekig (illusztráció)
A bérezés az ókori tárgyi kifizetésektől eljutott a pénzalapú kifizetésekig (illusztráció)
Fotó: Drazen Zigic / Freepik

Modern kor: áttérés a kétheti fizetésre

A főállású, a munkára vonatkozó jogszabályok szerint általános munkarendben dolgozók bérezése napjainkban a világ legtöbb országában havi kifizetéssel történik, ez Magyarországon is így van. Ugyanakkor egyáltalán nem kizárólagos ez a bérkifizetési ciklus. A modern korban a kétheti fizetési rendszer sok munkaadónál alapértelmezetté vált, mivel egyensúlyt teremtett a kiszámíthatóság és az adminisztratív hatékonyság között. 2023-ban az amerikai magánszektorban ez volt a leggyakoribb fizetési ciklus: az alkalmazottak 43 százaléka így kapta a bérét.

Év / időszakBérezés
1831A brit parlament betiltja az áruban vagy vállalati utalványban történő fizetést, amelyet csak a céges boltokban lehetett elkölteni (azaz a dolgozó annál a vállalatnál válthatta be árura, ahol dolgozik).
1847Az Egyesült Királyság gyári törvénye — más néven a Tízórás törvény — napi 10 órára korlátozza a nők és fiatalok munkaidejét.
1888William Legrand Bundy New Yorkban feltalálja az időnyilvántartó órát, amely lehetővé teszi a munkaidő szabványos követését.
1894Új-Zéland bevezeti a világ első minimálbérét, majd Ausztrália (1896), az Egyesült Királyság (1909) és az Egyesült Államok (1938) követi a példát.
1938Az Egyesült Államokban törvénybe iktatják a Fair Labor Standards Actet, azaz a tisztességes munkaszabályokról szóló törvény, amely a 44 órás munkahetet teszi referenciaponttá, a túlórát pedig másfélszeres bérrel honorálja.
1943Az amerikai kongresszus elfogadja a Current Tax Payment Actet, amely kötelezővé teszi a munkáltatók számára az adók levonását a bérekből.
1957Az ADP új számítástechnikai technológiával automatizálni kezdi a bérszámfejtést, lehetővé téve az első tömeges bérkifizetési eljárásokat.
1972Kaliforniában elindul az a rendszer, amely lehetővé teszi a bérek közvetlen bankszámlára utalását.
1998Megjelennek az újratölthető bérkártyák, amelyek alternatívát kínálnak a banki átutalással és papíralapú csekkekkel szemben, működésük pedig a bankkártyákéhoz hasonló.

Ezzel párhuzamosan a bérkifizetés is fejlődött: a papírcsekkeket felváltotta a közvetlen banki utalás és az olyan megoldások, mint a bérkártyák. Ez nagyobb rugalmasságot adott a dolgozóknak, miközben az alapvető fizetési ciklus változatlan maradt.

Az ipari korszak bérszámfejtése egyre rendszerezettebbé vált: 

  • bár a világ nem minden országában terjedt el, de a nagy amerikai gazdaságban például igen, ahol a készpénzes bércsomagoktól eljutottak a modern „paycheck”, vagyis fizetési csekk rendszeréig;
  • később az időnyilvántartó órák lehetővé tették, hogy a munkáltatók pontosabban kapcsolják össze a béreket a ledolgozott órákkal.

Az 1970-es évektől az elektronikus rendszerek, például az ACH, megteremtették a digitális fizetések és a közvetlen utalás alapját. A rögzített bérciklusok azonban továbbra is időbeli szakadékot okozhatnak az elvégzett munka és a számlák esedékessége között, azaz például a számlák megfizetésével mindig meg kellett várni a bérkifizetési napot.

Azonnali hozzáférés a fizetéshez: ezt is hozta a digitális kor

A vállalati bérelőleg lehetősége viszonylag sok munkavállaló számára ismert és talán el is érhető lehetőség szükség esetére. Ugyanakkor a digitális kor nem csak a fentiekben összefoglalt módon alakította át a bérezés rendszerét, legalábbis jelenít meg abban új lehetőségeket. Az Egyesült Államokban 2013-ban indult el a leginkább talán „azonnali bérhozzáférésnek” nevezhető rendszer, amely lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy azonnal hozzáférjenek a már ledolgozott bérükhöz. Ez új rugalmasságot hozott anélkül, hogy megváltoztatta volna az alapvető fizetési ciklust (a magánszférában, azoknál a vállalatoknál, melyek bevezetik ezt a megoldást).

Ez a lehetőség ugyanakkor szintén a dolgozói igényekre volt válasz. A Covid-19-járvány alatt ugyanis szerte a világon felpörgött az infláció, a lakosság kiadásai emelkedtek, és egyre inkább érezhetővé vált az a munkavállalói igény, amely valós időben biztosít hozzáférést a már megkeresett bérekhez, a fizetésnap megvárása nélkül.

2026-ra már az amerikaiak 46 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a megélhetési válság minden korábbinál súlyosabb, így az elvégzett munka és a fizetés kézhezvétele közötti várakozás még megterhelőbbé vált.

Mivel a bérszámfejtés rögzített ciklusok szerint működik, a dolgozók időnként kamatot fizetnek azért, hogy hamarabb hozzájussanak a már megkeresett pénzükhöz. Az azonnali hozzáférési rendszer ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalók a már ledolgozott bérükhöz fokozatosan, a munkavégzéssel párhuzamosan férjenek hozzá, anélkül hogy a jövőbeni fizetésük terhére vennének fel hitelt.

A gyorsaság, transzparencia, no és persze a biztonság most már alapvető elvárásnak számítanak azokban az esetekben, amikor a bérkifizetés elektronikusan történik (abban egyébként óriási eltérés van az országok között, hogy milyen arányban elektronikus, és milyen arányban készpénzes vagy csekkes a bérkifizetés). Az ugyanakkor biztos, hogy az EU-ban várhatóan a bértranszparencia bevezetése lesz a közeljövő egyik legnagyobb jelentőségű változása, újdonsága a bérezés körül, még úgyis, hogy számos nyitott kérdés, bizonytalanság van gyakorlati megvalósítása körül, miközben egyre több szó esik bevezetésének elhalasztásáról, vagy legalább szakaszos integrációjáról.

 

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