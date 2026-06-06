Fizetésnap régen és ma: döbbenetes a különbség

Izgalmas, különböző forrásokra támaszkodó gyűjtést végzett a Payactiv annak érdekében, hogy bemutassa a bérezés 5000 éves történetét, az összesítésből a Visual Capitalist oldalán látható látványos infografika (angol nyelven feliratozva). Mind történelmi, mind gazdaságtörténeti szempontból látványos az a folyamat a jelenből visszatekintve, ahogy hosszú időn át a tárgyi, természetbeni, létfenntartást előmozdító javak bérként való kifizetésétől (átadásától) az ókortól kezdve a modern pénzalapú bérezésig eljutottunk. Következzen a történeti „fizetési hullámvasút!”

Évezredek alatt változott meg a bérezés rendszere a tárgyi, természetbeni kifizetésektől a pénzalapú kifizetésekig (illusztráció)

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Bérezés az ókorban: természetbeni napi bérek

A korai munkaadók gyakran alapvető szükségleti cikkekkel fizették ki a dolgozókat, hiszen a mindennapi túlélés volt a legfontosabb, egyúttal a zálóga annak, hogy a dolgozó másnap is munkába álljon. Emiatt a korabeli bérfeljegyzések adagokat, árucikkeket és korai, szabványosított fizetési rendszereket említenek a jogi értelemben szabad munkavállók (tehát nem a rabszolgák) bérkifizetése kapcsán.

Év / időszak Bérezés Kr. e. kb. 3100 Egy mezopotámiai agyagtábla feljegyzi a napszámosok napi söradagját. Kr. e. kb. 1750 A babiloni Hammurapi törvénykönyve számos hétköznapi foglalkozás természetbeni, gabonában fizetett bérét szabályozza. Kr. e. kb. 600 A lüd sztatér volt az első állam által kibocsátott névértékes érme (Lydiában, a mai Törökország tertületén); egyharmad sztatér — vagyis trité — egy hónapnyi megélhetést ért.

Később, a kereskedelem terjedésével a készpénzes fizetés is egyre elterjedtebbé vált, a béreket pedig könnyebb lett mérni és összehasonlítani. Ennek ellenére a „fizetés” szó eredete továbbra is a sóhoz kapcsolódik mint az ókorban és a középkorban is rendkívül értékes árucikkhez, még ha az a gyakran ismételt állítás, miszerint az embereket kizárólag sóval fizették volna, nem is igaz.

Középkor: változó fizetési napok

A középkorban sok munkakörben a pénzbeli juttatás természetbeni ellátással egészült ki, különösen az egész éves szolgálatot végzőknél. A bérezés része lehetett az élelem, a szállás, a ruhapénz vagy az alapvető javakhoz való garantált hozzáférés. Néhány történelmi feljegyzés a bérezésből ezekből az évszázadokból az alábbi táblázatban látható:

Év / időszak Bérezés 950 A bizánci hivatalnokokat a császár személyesen fizeti ki aranypénzzel és selyemtekercsekkel egy virágvasárnapi nyilvános ceremónián a Hagia Sophiában. 1271 A papírpénz először Kínában, a Jüan-dinasztia idején (1271–1368) jelenik meg; értékét guàn nevű érmesorokra lehetett beváltani. 1346–1353 A fekete halál Európa lakosságának nagyjából felét elpusztítja, ami munkaerőhiányhoz és jelentős béremelkedéshez vezet.

Még amikor a fizetés „éves” volt, az sem feltétlenül jelentett egyetlen év végi kifizetést. A munkáltatók gyakran szezonális mérföldkövekhez igazították az elszámolást, miközben a dolgozók a háztartási termelésre támaszkodtak a két fizetés közötti időszak áthidalására.