Fizetésnap régen és ma: döbbenetes a különbség

Izgalmas, különböző forrásokra támaszkodó gyűjtést végzett a Payactiv annak érdekében, hogy bemutassa a bérezés 5000 éves történetét, az összesítésből a Visual Capitalist oldalán látható látványos infografika (angol nyelven feliratozva). Mind történelmi, mind gazdaságtörténeti szempontból látványos az a folyamat a jelenből visszatekintve, ahogy hosszú időn át a tárgyi, természetbeni, létfenntartást előmozdító javak bérként való kifizetésétől (átadásától) az ókortól kezdve a modern pénzalapú bérezésig eljutottunk. Következzen a történeti „fizetési hullámvasút!”
Bérezés az ókorban: természetbeni napi bérek
A korai munkaadók gyakran alapvető szükségleti cikkekkel fizették ki a dolgozókat, hiszen a mindennapi túlélés volt a legfontosabb, egyúttal a zálóga annak, hogy a dolgozó másnap is munkába álljon. Emiatt a korabeli bérfeljegyzések adagokat, árucikkeket és korai, szabványosított fizetési rendszereket említenek a jogi értelemben szabad munkavállók (tehát nem a rabszolgák) bérkifizetése kapcsán.
|Év / időszak
|Bérezés
|Kr. e. kb. 3100
|Egy mezopotámiai agyagtábla feljegyzi a napszámosok napi söradagját.
|Kr. e. kb. 1750
|A babiloni Hammurapi törvénykönyve számos hétköznapi foglalkozás természetbeni, gabonában fizetett bérét szabályozza.
|Kr. e. kb. 600
|A lüd sztatér volt az első állam által kibocsátott névértékes érme (Lydiában, a mai Törökország tertületén); egyharmad sztatér — vagyis trité — egy hónapnyi megélhetést ért.
Később, a kereskedelem terjedésével a készpénzes fizetés is egyre elterjedtebbé vált, a béreket pedig könnyebb lett mérni és összehasonlítani. Ennek ellenére a „fizetés” szó eredete továbbra is a sóhoz kapcsolódik mint az ókorban és a középkorban is rendkívül értékes árucikkhez, még ha az a gyakran ismételt állítás, miszerint az embereket kizárólag sóval fizették volna, nem is igaz.
Középkor: változó fizetési napok
A középkorban sok munkakörben a pénzbeli juttatás természetbeni ellátással egészült ki, különösen az egész éves szolgálatot végzőknél. A bérezés része lehetett az élelem, a szállás, a ruhapénz vagy az alapvető javakhoz való garantált hozzáférés. Néhány történelmi feljegyzés a bérezésből ezekből az évszázadokból az alábbi táblázatban látható:
|Év / időszak
|Bérezés
|950
|A bizánci hivatalnokokat a császár személyesen fizeti ki aranypénzzel és selyemtekercsekkel egy virágvasárnapi nyilvános ceremónián a Hagia Sophiában.
|1271
|A papírpénz először Kínában, a Jüan-dinasztia idején (1271–1368) jelenik meg; értékét guàn nevű érmesorokra lehetett beváltani.
|1346–1353
|A fekete halál Európa lakosságának nagyjából felét elpusztítja, ami munkaerőhiányhoz és jelentős béremelkedéshez vezet.
Még amikor a fizetés „éves” volt, az sem feltétlenül jelentett egyetlen év végi kifizetést. A munkáltatók gyakran szezonális mérföldkövekhez igazították az elszámolást, miközben a dolgozók a háztartási termelésre támaszkodtak a két fizetés közötti időszak áthidalására.
Kora újkor: a fizetés továbbra is változó
A piacok növekedésével egyre több munkás támaszkodott rendszeres készpénzfizetésre a visszatérő kiadások fedezésében. Eközben a munkaadók olyan ismétlődő rendszereket vezettek be, amelyek később a modern bérszámfejtés alapjává váltak.
|Év / időszak
|Bérezés
|17. század
|A kereskedők otthonaikban dolgozó munkásoknak szervezik ki a termelést — innen ered a „háziipar” fogalma —, akik darabbérben kapnak fizetést.
|1659
|Londonban február 16-án kiállítják az első ismert fizetési csekket 39 font, 4 shilling és 2 penny értékben.
|1760-tól
|Az ipari forradalom gyökeresen átalakítja a munka világát: a dolgozókat gyárakba szervezik, és heti rendszerességgel fizetik ki őket.
A heti fizetés jól illeszkedett a gyorsan növekvő városok és műhelyek munkaritmusához, ahol a munkaórákat és a teljesítményt könnyebb volt nyomon követni. Így a fizetés napja kiszámítható ponttá vált mind a költségeiket, kiadásaikat előre tervező munkások, mind a bérköltségeket viselő munkaadók számára.
Modern kor: áttérés a kétheti fizetésre
A főállású, a munkára vonatkozó jogszabályok szerint általános munkarendben dolgozók bérezése napjainkban a világ legtöbb országában havi kifizetéssel történik, ez Magyarországon is így van. Ugyanakkor egyáltalán nem kizárólagos ez a bérkifizetési ciklus. A modern korban a kétheti fizetési rendszer sok munkaadónál alapértelmezetté vált, mivel egyensúlyt teremtett a kiszámíthatóság és az adminisztratív hatékonyság között. 2023-ban az amerikai magánszektorban ez volt a leggyakoribb fizetési ciklus: az alkalmazottak 43 százaléka így kapta a bérét.
|Év / időszak
|Bérezés
|1831
|A brit parlament betiltja az áruban vagy vállalati utalványban történő fizetést, amelyet csak a céges boltokban lehetett elkölteni (azaz a dolgozó annál a vállalatnál válthatta be árura, ahol dolgozik).
|1847
|Az Egyesült Királyság gyári törvénye — más néven a Tízórás törvény — napi 10 órára korlátozza a nők és fiatalok munkaidejét.
|1888
|William Legrand Bundy New Yorkban feltalálja az időnyilvántartó órát, amely lehetővé teszi a munkaidő szabványos követését.
|1894
|Új-Zéland bevezeti a világ első minimálbérét, majd Ausztrália (1896), az Egyesült Királyság (1909) és az Egyesült Államok (1938) követi a példát.
|1938
|Az Egyesült Államokban törvénybe iktatják a Fair Labor Standards Actet, azaz a tisztességes munkaszabályokról szóló törvény, amely a 44 órás munkahetet teszi referenciaponttá, a túlórát pedig másfélszeres bérrel honorálja.
|1943
|Az amerikai kongresszus elfogadja a Current Tax Payment Actet, amely kötelezővé teszi a munkáltatók számára az adók levonását a bérekből.
|1957
|Az ADP új számítástechnikai technológiával automatizálni kezdi a bérszámfejtést, lehetővé téve az első tömeges bérkifizetési eljárásokat.
|1972
|Kaliforniában elindul az a rendszer, amely lehetővé teszi a bérek közvetlen bankszámlára utalását.
|1998
|Megjelennek az újratölthető bérkártyák, amelyek alternatívát kínálnak a banki átutalással és papíralapú csekkekkel szemben, működésük pedig a bankkártyákéhoz hasonló.
Ezzel párhuzamosan a bérkifizetés is fejlődött: a papírcsekkeket felváltotta a közvetlen banki utalás és az olyan megoldások, mint a bérkártyák. Ez nagyobb rugalmasságot adott a dolgozóknak, miközben az alapvető fizetési ciklus változatlan maradt.
Az ipari korszak bérszámfejtése egyre rendszerezettebbé vált:
- bár a világ nem minden országában terjedt el, de a nagy amerikai gazdaságban például igen, ahol a készpénzes bércsomagoktól eljutottak a modern „paycheck”, vagyis fizetési csekk rendszeréig;
- később az időnyilvántartó órák lehetővé tették, hogy a munkáltatók pontosabban kapcsolják össze a béreket a ledolgozott órákkal.
Az 1970-es évektől az elektronikus rendszerek, például az ACH, megteremtették a digitális fizetések és a közvetlen utalás alapját. A rögzített bérciklusok azonban továbbra is időbeli szakadékot okozhatnak az elvégzett munka és a számlák esedékessége között, azaz például a számlák megfizetésével mindig meg kellett várni a bérkifizetési napot.
Azonnali hozzáférés a fizetéshez: ezt is hozta a digitális kor
A vállalati bérelőleg lehetősége viszonylag sok munkavállaló számára ismert és talán el is érhető lehetőség szükség esetére. Ugyanakkor a digitális kor nem csak a fentiekben összefoglalt módon alakította át a bérezés rendszerét, legalábbis jelenít meg abban új lehetőségeket. Az Egyesült Államokban 2013-ban indult el a leginkább talán „azonnali bérhozzáférésnek” nevezhető rendszer, amely lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy azonnal hozzáférjenek a már ledolgozott bérükhöz. Ez új rugalmasságot hozott anélkül, hogy megváltoztatta volna az alapvető fizetési ciklust (a magánszférában, azoknál a vállalatoknál, melyek bevezetik ezt a megoldást).
Ez a lehetőség ugyanakkor szintén a dolgozói igényekre volt válasz. A Covid-19-járvány alatt ugyanis szerte a világon felpörgött az infláció, a lakosság kiadásai emelkedtek, és egyre inkább érezhetővé vált az a munkavállalói igény, amely valós időben biztosít hozzáférést a már megkeresett bérekhez, a fizetésnap megvárása nélkül.
2026-ra már az amerikaiak 46 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a megélhetési válság minden korábbinál súlyosabb, így az elvégzett munka és a fizetés kézhezvétele közötti várakozás még megterhelőbbé vált.
Mivel a bérszámfejtés rögzített ciklusok szerint működik, a dolgozók időnként kamatot fizetnek azért, hogy hamarabb hozzájussanak a már megkeresett pénzükhöz. Az azonnali hozzáférési rendszer ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalók a már ledolgozott bérükhöz fokozatosan, a munkavégzéssel párhuzamosan férjenek hozzá, anélkül hogy a jövőbeni fizetésük terhére vennének fel hitelt.
A gyorsaság, transzparencia, no és persze a biztonság most már alapvető elvárásnak számítanak azokban az esetekben, amikor a bérkifizetés elektronikusan történik (abban egyébként óriási eltérés van az országok között, hogy milyen arányban elektronikus, és milyen arányban készpénzes vagy csekkes a bérkifizetés). Az ugyanakkor biztos, hogy az EU-ban várhatóan a bértranszparencia bevezetése lesz a közeljövő egyik legnagyobb jelentőségű változása, újdonsága a bérezés körül, még úgyis, hogy számos nyitott kérdés, bizonytalanság van gyakorlati megvalósítása körül, miközben egyre több szó esik bevezetésének elhalasztásáról, vagy legalább szakaszos integrációjáról.