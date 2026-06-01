Látványos videón az elkészült fonyódi kikötő

A fejlesztés eredményeként az egyik legnagyobb balatoni utasforgalmat (naponta akár 10 ezer utas és további látogatók) bonyolító fonyódi kikötő modern, rendezett és a mai igényeknek megfelelő környezetben fogadhatja a látogatókat, a hajósokat és a balatoni turizmus szereplőit.

A fonyódi kikötő felújítása 2025 szeptemberében kezdődött

A kikötő hivatalos átadási ünnepsége az érintett önkormányzatok vezetőinek részvételével és a Balaton hagyományos megkoszorúzásával május 29-én történt meg.

A fejlesztés célja az elöregedett kikötői infrastruktúra korszerűsítése, a leromlott műszaki állapotú elemek megújítása, valamint a közösségi terek bővítése volt.

Emellett fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása is – tájékoztatott a BAHART.

A mintegy 4000 négyzetméteres területet érintő kivitelezés során megújultak a térburkolatok, rendezett zöldfelületek kapcsolódnak a kikötőhöz, korszerű közvilágítás és térinformatikai rendszer épült ki, emellett elektromos kerékpártöltők és egy kisebb játszótér is helyet kapott a területen. Az elkészült beruházás így egyszerre javítja a kikötő működését és a Balaton-parti közterület használhatóságát – írta a Magyar Építők.

A vízi infrastruktúra fejlesztése során megerősítették és kibővítették a hajók kikötésére szolgáló partfalat, továbbá 136 méter hosszban új kikötői korlátrendszer épült. A fonyódi kikötő a Balaton egyik legforgalmasabb személyhajó-kikötője, az elmúlt években több mint 250 ezer utas választotta a Fonyód-Badacsony útvonalat – számolt be róla a Sonline.