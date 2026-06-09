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főváros

Karácsony Gergely szerint jövő héten beüthet a fővárosi csődhelyzet

56 perce
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A Fővárosi Önkormányzat működőképessége a jövő héten kerülhet kritikus pontra – erről beszélt Karácsony Gergely egy budapesti szakmai konferencián. A főpolgármester a város pénzügyi helyzetének romlására és az önkormányzati finanszírozási rendszer fenntarthatóságára is figyelmeztetett, miközben továbbra sem teljesíti a szolidaritási hozzájárulás befizetését.
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fővárosönkormányzatfizetésképtelenség

A főpolgármester szerint jelenlegi információik alapján a főváros akár fizetésképtelenné is válhat, mivel a Magyar Államkincstártól kapott 60 napos haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére a jövő héten lejár, és egyelőre nincs döntés annak meghosszabbításáról vagy alternatív megoldásról. Karácsony úgy fogalmazott: erős politikai érdek fűződik ahhoz, hogy ez a helyzet ne következzen be – derül ki a Híradó oldalán megjelent cikkből.

20251029 Budapest A Fővárosi Közgyűlés ülése. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Karácsony Gergely főpolgármester
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy korábbi felvételen
Fotó: Hatlaczki Balázs

A főpolgármester brutális terhelésről beszél

A városvezető szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a pénzügyi nyomás Budapest működésén, amelyet „brutális terhelésként” jellemzett, hozzátéve, hogy a főváros és intézményei „ezer sebből véreznek”. Ennek ellenére a városvezetés célja továbbra is az, hogy a pénzügyi nehézségek mellett se csökkenjenek a közszolgáltatások.

Karácsony Gergely kitért az önkormányzati rendszer átalakításának szükségességére is. Mint mondta, 

indokoltnak tartja a főváros és az állam közötti viszonyrendszer újragondolását, beleértve a finanszírozási struktúrát és a hatáskörök újraelosztását is. 

Példaként említette többek között

  • az iskolafenntartás visszaadását az önkormányzatoknak, valamint 
  • a közösségi közlekedés és az infrastruktúra-üzemeltetés feladatainak újragondolását.

A főpolgármester üdvözölte a Tisza Párt Budapesttel kapcsolatos programjában szereplő törvényjavaslatokat is, amelyek szerinte rögzíthetnék a főváros és az állam együttműködésének alapelveit, beleértve a közösségi közlekedés finanszírozását is. Emellett egy, a főváros és az agglomeráció közötti koordinációt erősítő közhatalmi testület felállítását is szükségesnek tartaná.

Átalakítanák a kormány és a kerületek viszonyát a polgármesterek

A konferencián több kerületi polgármester is a rendszer átalakításának szükségességét hangsúlyozta. Baranyi Krisztina szerint az önkormányzatok elsősorban partnerséget várnak a kormánytól, és egy új önkormányzati törvényre lenne szükség, amely egységes keretben kezeli a feladatokat és a finanszírozást. A szolidaritási hozzájárulás csökkentését rövid távú megoldásnak tartja, de mélyebb strukturális reformot sürget.

Böröcz László arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatáskörök újragondolása elengedhetetlen, szerinte több feladat – például a kerületi úthálózat vagy a zöldterületek kezelése – hatékonyabban ellátható lenne helyi szinten. Niedermüller Péter ezzel szemben a finanszírozási rendszer átfogó átalakítását sürgette, kiemelve a transzparencia és az igazságos elosztás fontosságát.

A szolidaritási hozzájárulás kapcsán Karácsony Gergely megerősítette: 

a főváros több évre visszamenően bíróságon vitatja az elvonás mértékét, és a Magyar Önkormányzatok Szövetségében is javaslat született annak megfelezésére. 

Ehhez ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy Karácsony Gergely nemrég közölte: a főváros nem fizeti be a hozzájárulást, alighanem azzal összefüggésben, hogy a főváros csődközeli helyzetben volt már néhány hete is, most pedig a főpolgármester szerint beüthet a fizetésképtelenség. Karácsony korábban azt jelezte, hogy a finanszírozási rendszer átalakítását szélesebb adómegosztási reformhoz kötné, amelyben nagyobb szerepet kaphatna például a személyi jövedelemadó egy része és a gépjárműadó visszajuttatása az önkormányzatokhoz.

 

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