Karácsony Gergely szerint jövő héten beüthet a fővárosi csődhelyzet

A főpolgármester szerint jelenlegi információik alapján a főváros akár fizetésképtelenné is válhat, mivel a Magyar Államkincstártól kapott 60 napos haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére a jövő héten lejár, és egyelőre nincs döntés annak meghosszabbításáról vagy alternatív megoldásról. Karácsony úgy fogalmazott: erős politikai érdek fűződik ahhoz, hogy ez a helyzet ne következzen be – derül ki a Híradó oldalán megjelent cikkből.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy korábbi felvételen

Fotó: Hatlaczki Balázs

A főpolgármester brutális terhelésről beszél

A városvezető szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a pénzügyi nyomás Budapest működésén, amelyet „brutális terhelésként” jellemzett, hozzátéve, hogy a főváros és intézményei „ezer sebből véreznek”. Ennek ellenére a városvezetés célja továbbra is az, hogy a pénzügyi nehézségek mellett se csökkenjenek a közszolgáltatások.

Karácsony Gergely kitért az önkormányzati rendszer átalakításának szükségességére is. Mint mondta,

indokoltnak tartja a főváros és az állam közötti viszonyrendszer újragondolását, beleértve a finanszírozási struktúrát és a hatáskörök újraelosztását is.

Példaként említette többek között

az iskolafenntartás visszaadását az önkormányzatoknak, valamint

a közösségi közlekedés és az infrastruktúra-üzemeltetés feladatainak újragondolását.

A főpolgármester üdvözölte a Tisza Párt Budapesttel kapcsolatos programjában szereplő törvényjavaslatokat is, amelyek szerinte rögzíthetnék a főváros és az állam együttműködésének alapelveit, beleértve a közösségi közlekedés finanszírozását is. Emellett egy, a főváros és az agglomeráció közötti koordinációt erősítő közhatalmi testület felállítását is szükségesnek tartaná.

Átalakítanák a kormány és a kerületek viszonyát a polgármesterek

A konferencián több kerületi polgármester is a rendszer átalakításának szükségességét hangsúlyozta. Baranyi Krisztina szerint az önkormányzatok elsősorban partnerséget várnak a kormánytól, és egy új önkormányzati törvényre lenne szükség, amely egységes keretben kezeli a feladatokat és a finanszírozást. A szolidaritási hozzájárulás csökkentését rövid távú megoldásnak tartja, de mélyebb strukturális reformot sürget.