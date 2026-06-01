Bikaként rontott rá a forint az euróra – de hol a bökkenő?

Kirobbanó formában, az ötéves forint/euró csúcs közelében, 353,6 forint alatt indította a hetet a forint, s a dollárral szemben is erőt mutatott, bár a 303 forint körüli kurzus valódi újdonságot nem jelent (a dollár árfolyamát továbbra is befolyásolja az iráni háború, illetve a háború várható fejleményeeinek ellentmondásossága). Bár azóta lényegében 1 forinttal gyengült az euróval szemben a magyar fizetőeszköz (cikkünk készítésekor 354,11 forinton jegyeztek 1 eurót), az árfolyam még mindig remek eredmény (persze a korábbi évek kontextusában értékelve). Kérdés, milyen események befolyásolhatják a továbbiakban a devizaárfolyam alakulását.

Közel volt a forint ötéves csúcsa az euróval szemben (illusztráció)

A nyári szezonra állt haptákba a forint, de kérdés, lehet-e erősebb

A forint mostani szintje kapcsán elegendő az április 12-i választási eredményig visszanyúlni, ugyanakkor hiba lenne a pusztán a politikai stabilitást megnevezni az árfolyam erősödése kapcsán: a leköszönt Orbán-kormány ugyanis stabil fundamentumokkal, működő családtámogatási programokkal, vállalakozásokat segítő kezdeményezésekkel adta át a stafétát Magyar Péter kormányának. S bár az államháztartási hiány (illetve az éves hiány) arányosan magas, ezt ellentételezheti a gazdaság meglévő alapjaira épülő felpörgése, valamint az euró bevezetéséről szóló kormányzati kommunikáció (a bevezetéshez ugyanis olyan lépések megtétele szükséges, amiknek része bizonyos hiánymutatók lefaragása, aminek már az ígérete is erősíti a forintot piacon). A forint árfolyama szempontjából pozitív üzenet volt az is, hogy a választást követően a hatalomra került politikai erő jelezte, hogy a jegybank elnök személyére, Varga Mihályra tekintve kívánják megvalósítani a kormánytól független, de a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú intézménnyel való együttműködést.

Miként az Origón megíruk, a forint árfolyamának erősödése a nyaralásra készülőknek bizonyosan kedvez, egyszerűen azért, mert olcsóbbak lesznek költségeik. A nagy kérdés már egy hónapja is az volt: lehet-e még ennél is erősebb a forint, és úgy tűnik, igen, ha a 350-es sáv áttörése egyelőre nem is valósult meg. Erre a magyarázat az EU-val megkötött politikai egyezség volt a zárolt EU-s pénzek felszabadításáról – arról, hogy ez azért messze nem jelent valamiféle automatikus pénzesőt, itt írtunk. Támaszt adott a forintnak az is, hogy

bár a jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot és továbbra is azt kommunikálja, hogy nincs árfolyamcélja, hanem elsődlegesen az árstabilitás fenntartására törekszik,

a régiós jegybankoktól eltérően a piac már a kamatvágásra készül, ami azért is figyelmre méltó, mert ez a jegybanki lépés még az inflációt növelő kockázata mellett is vállalhatónak tűnik.

Most azonban újra kérdés: mehet-e még alacsonyabbra az árfolyam?