Bikaként rontott rá a forint az euróra – de hol a bökkenő?

Kirobbanó formában, az ötéves forint/euró csúcs közelében, 353,6 forint alatt indította a hetet a forint, s a dollárral szemben is erőt mutatott, bár a 303 forint körüli kurzus valódi újdonságot nem jelent (a dollár árfolyamát továbbra is befolyásolja az iráni háború, illetve a háború várható fejleményeeinek ellentmondásossága). Bár azóta lényegében 1 forinttal gyengült az euróval szemben a magyar fizetőeszköz (cikkünk készítésekor 354,11 forinton jegyeztek 1 eurót), az árfolyam még mindig remek eredmény (persze a korábbi évek kontextusában értékelve). Kérdés, milyen események befolyásolhatják a továbbiakban a devizaárfolyam alakulását.
A nyári szezonra állt haptákba a forint, de kérdés, lehet-e erősebb
A forint mostani szintje kapcsán elegendő az április 12-i választási eredményig visszanyúlni, ugyanakkor hiba lenne a pusztán a politikai stabilitást megnevezni az árfolyam erősödése kapcsán: a leköszönt Orbán-kormány ugyanis stabil fundamentumokkal, működő családtámogatási programokkal, vállalakozásokat segítő kezdeményezésekkel adta át a stafétát Magyar Péter kormányának. S bár az államháztartási hiány (illetve az éves hiány) arányosan magas, ezt ellentételezheti a gazdaság meglévő alapjaira épülő felpörgése, valamint az euró bevezetéséről szóló kormányzati kommunikáció (a bevezetéshez ugyanis olyan lépések megtétele szükséges, amiknek része bizonyos hiánymutatók lefaragása, aminek már az ígérete is erősíti a forintot piacon). A forint árfolyama szempontjából pozitív üzenet volt az is, hogy a választást követően a hatalomra került politikai erő jelezte, hogy a jegybank elnök személyére, Varga Mihályra tekintve kívánják megvalósítani a kormánytól független, de a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú intézménnyel való együttműködést.
Miként az Origón megíruk, a forint árfolyamának erősödése a nyaralásra készülőknek bizonyosan kedvez, egyszerűen azért, mert olcsóbbak lesznek költségeik. A nagy kérdés már egy hónapja is az volt: lehet-e még ennél is erősebb a forint, és úgy tűnik, igen, ha a 350-es sáv áttörése egyelőre nem is valósult meg. Erre a magyarázat az EU-val megkötött politikai egyezség volt a zárolt EU-s pénzek felszabadításáról – arról, hogy ez azért messze nem jelent valamiféle automatikus pénzesőt, itt írtunk. Támaszt adott a forintnak az is, hogy
- bár a jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot és továbbra is azt kommunikálja, hogy nincs árfolyamcélja, hanem elsődlegesen az árstabilitás fenntartására törekszik,
- a régiós jegybankoktól eltérően a piac már a kamatvágásra készül, ami azért is figyelmre méltó, mert ez a jegybanki lépés még az inflációt növelő kockázata mellett is vállalhatónak tűnik.
Most azonban újra kérdés: mehet-e még alacsonyabbra az árfolyam?
Bár természetesen nem látunk a jövőbe, de az elemzői vélemények alapján úgy tűnik, vannak olyan körülmények, amik gátat szabhatnak a forint euróval szembeni további erősödésének. A Blochamps Capital már a Magyar Péter által az EU-val kötött politikai alku előtt arra figyelmeztett, hogy a három legnagyobb hitelminősítő rövid távon még kivárhat Magyarországgal kapcsolatban,
ugyanakkor egyre nehezebb olyan piaci érvet találni, amely tartósan a mostaninál erősebb forint mellett szólna.
Karagich István, a privátbanki elemzőcég vezetője szerint – bár a nominális árfolyam potenciális hatása a magyar gazdaságpolitikai vitákban sokszor jelentősen túlbecsült –, mégis fontos sarokpont a vállalkozásoknak, hogy az EU-pénzek megszerzésének kérdése, a költségvetési pálya és a kamatkülönbözet alakulása ősszel újra nyomás alá helyezhetik a hazai devizát. Ez pedig a vagyonosok mellett a nyaralásra készülő lakossági ügyfelek valutavásárlási kedvét erősíti, ám úgy tűnik, a hatás ezúttal szó szerint szezonális lehet.
A piac most stabilan hisz abban, hogy Magyarország visszatérhet egy stabilabb európai gazdaságpolitikai pályára. De ezt néhány hónapon belül konkrét számokkal és költségvetési döntésekkel is alá kell támasztani
– véli Karagich István.
Persze az elemzéseket megalapozó, folyamatokra és körülményekre vonatkozó megállapítások kapcsán előbb-utóbb megjelenik a kérdés: akkor mekkora lehet az elérhető legerősebb euró/forint kurzus? Fontos hangsúlyozni, hogy a kérdésben nem érdemes és nem is szabad konkrét jóslásokba bocsátkozni, bármiféle prognózis tulajdonoképpen részben történeti adatok alapján adott előrejelzés, refernciapont. Az ErsteMarket május közepi elemzése még 350,20-ban adta meg lehetséges célárat, ám a frisebb, néhány napja megjelent technikai elemzésük már az épp mostanában látott szinthez közeli értéketr, 354,50 forintot valószínűsíti célárnak. Ez a korábbi elemzésben közölt árfolyam alatti szintre számolt célár, ami alá most benézett a forint, de így is megindult ebbe a magassába (azaz cikkünk készítésekor is gyengül). Úgy tűnik tehát, a forint ereje egyelőre erre a szintre elegendő, és egy-egy technikai elemzésen túl nem látni olyan konszenzust, ami a 350-es szint alá tartósan behelyezi a magyar fizetőeszközt (még egyszer hangsúlyozzuk: ezek elemzői közlések, nem pedig fix „előre megmondásai” a várható árfolyamnak).
Nem mindenkinek jó az erős forint
Ne feledjük azt sem, hogy a jegybanktól a piac által szinte már várt kamatcsökkentésen túl az inflációs kockázatok és a költségvetési hiány a magyar gazdassággal maradó tényezők, amik az év második felében erodálhatják a most megelőlegezett bizalmat (ahogy egyébként az is, hogy Magyar Péter erőből próbálja eltávolítani a köztársasági elnököt).
S bár az EU-s pénzek (vagy egy részének) esetleges érkezése jótékonyan hathat a gazdasági növekedésre, a hiányok betömésére nem fordíthatók, ugyanakkor költésük emelheti az inflációs kockázatokat, azok erősödése pedig a forintot gyengíti, és esetleg a jegybanki döntéseket a kamattartás vagy -emelés irányába tolhatja át.
S van még egy fontos szempont, amit érdemes a gazdaság egésze szempontjából tekinteni:
a magyar exportáló vállalatoknak a mérsékelten erős forint kedvez, nem pedig a viszonylag rövid idő alatt a történeti adatokhoz képest nagy mértékben erősödő forint (cikkünket itt találja).
Mert míg az európai nyaralásra induló lakosság a szezon elején örülhet a most látott árfolyamnak, addig a kivitelre berendezkedett számos magyar cég (amennyiben importbeszerzésük ezt nem kompenzálja), nagyokat nyelve figyelheti, megáll-e a magyar fizetőeszköz táltosodása.