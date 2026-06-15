Ítéletet mondtak: ezeket a strandokat érdemes felkeresni idén nyáron

A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95 százaléka jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022–2025 közötti időszak adatai alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az Európai Unió minősítési rendszere alapján értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét. A strandok minősítése az európai uniós követelményeknek megfelelően négy év teljes adatsora alapján készült.

A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják/Fotó: Mészáros János/Új Néplap

A természetes fürdőhelyek többsége továbbra is kiváló besorolású

A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025. évi fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, míg mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott (Nádastó Park, Maros Kalandpark, Deseda strand, Fadd-Dombori II).

Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavaink ‒ Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó ‒ mellett található természetes fürdőhelyek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90 százaléka jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években.

A vízminőségi kategóriákba nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges négyéves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A 2025. évi szezonban 5 új fürdőhely létesült.

A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják: a fürdési idény előtt egyszer, majd a szezon során havonta legalább egy alkalommal mintát vesznek. A laboratóriumi vizsgálatok mellett a szakemberek a helyszínen ellenőrzik az esetleges látható szennyeződéseket, valamint figyelemmel kísérik a vízvirágzás kialakulásának jeleit is. Az egyre melegebb nyarak következtében a sekélyebb állóvizekben gyakrabban fordulhat elő cianobaktériumok tömeges elszaporodása.

A természetes fürdővizek minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok előfordulása alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. A kiváló és jó minősítésű fürdővizek esetében a szennyeződés kockázata rendkívül alacsony, míg a kifogásolt minősítésű helyszíneken gyakrabban fordulhatnak elő olyan vízminőségi problémák, amelyek növelik az egészségügyi kockázatokat.