Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban: ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Az elmúlt években azonban több alkalommal is változott a fúrt kutak szabályozása, amely sok bizonytalanságot szül a felhasználók körében.
A fúrt kutak szabályai sokakat megtévesztenek
A lakossági és mezőgazdasági kutak (haszonövény-termesztési célú öntözési és haszonállat-állomány ellátási céllal) létesítésével kapcsolatos, 2024. január 1-től érvényes szabályozás részleteit a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. Ez alapján: a legtöbb családi háznál működő kerti kút jelenleg nem igényel azonnali szigorú hatósági beavatkozást, azonban az újonnan létesített fúrt kutak esetében már kiemelten fontos a szabályok betartása.
Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke a Délmagyarnak kiemelte, hogy a hatályos jogszabályok alapján a fúrt kutak esetében alapvető különbséget kell tenni a háztartási célú és a nagyobb vízhasználatra szolgáló kutak között:
Az egyik legfontosabb állítás, hogy nem az 50 méter a döntő határ a háztartási kutak esetében, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni. Ezek a háztartási kutak tehát nem érik el az első vízzáró réteget, és elsősorban otthoni célokra használják, például kertöntözésre, állatok itatására vagy kisebb vízfelhasználásra.
a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek.
Az engedély nélküli vagy szabálytalanul kivitelezett kutak problémát jelenthetnek, különösen akkor, ha mélyebb vízrétegeket érintenek, vagy nagyobb vízfelhasználás történik. A mezőgazdasági célú fúrt kutak esetében még szigorúbb előírások vonatkoznak a tulajdonosokra: ezeknél gyakran szükséges bejelentés, vízmérő használata, sőt bizonyos esetekben külön engedély is.
Az országos vízkészletvédelmi térkép alapján egyes területeken szigorúbb előírások érvényesek
A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint a szabályozás értelmezésében nagy segítséget jelenthet az országos vízkészletvédelmi térkép, amely megmutatja a kockázatos területeket és az első vízzáró réteg mélységét is. Magyarországot kockázatos és kockázatmentes területekre osztották, és ez alapvetően befolyásolja a fúrt kutak engedélyezését. A kockázatmentes területeken bizonyos esetekben nincs szükség külön vízjogi engedélyre vagy bejelentésre, míg az érzékenyebb vízbázisok közelében szigorúbb előírások érvényesek. Ilyen helyeken az 50 méternél nem mélyebb, háztartási célú kutak létesítését, üzemeltetését vagy megszüntetését is előzetesen be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
Mielőtt tehát valaki új kutat létesít vagy meglévőt használ, érdemes utánajárni, hogy az ingatlan kockázatos területen van-e.
Ezt ide kattintva ellenőrizheti.
A bejelentéseket a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályainál kell megtenni.
Ez a legveszélyesebb, amit egy fúrt kúttal tehetünk
Fontos, hogy a fúrt kutak esetén a helytelen karbantartás nemcsak költséges javításokat vonhat maga után, hanem akár a teljes fúrt kút használhatatlanná válásához is vezethet.
A szakértők szerint a vegyszerek – például a hipó – alkalmazása tilos a fúrt kutak esetében, hiszen ezek nemcsak a talajvizet szennyezhetik, hanem jelentősen ronthatják a víz minőségét is.
A magas nyomású mosó használata is kerülendő, ez károsíthatja a kút szerkezetét és eltömítheti a szűrőket, míg a túl erős szivattyúzás instabillá teheti a kutat.
A fúrt kutak állapotának megőrzése érdekében érdemes rendszeres szakértői ellenőrzést végeztetni, tisztítást csak engedélyezett módszerekkel folytatni, és kerülni minden olyan eljárást, ami kárt tehet a szerkezetben.