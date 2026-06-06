Fúrt kutak bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

A fúrt kutak évszázadok óta nélkülözhetetlen vízforrást jelentenek a kertes házakban: ma is rengeteg háztartás használja kerti öntözésre vagy házi vízellátásra. Az elmúlt években azonban több alkalommal is változott a fúrt kutak szabályozása, amely sok bizonytalanságot szül a felhasználók körében.

A fúrt kutak szabályai sokakat megtévesztenek (illusztráció) Fotó: Unsplash

A fúrt kutak szabályai sokakat megtévesztenek

A lakossági és mezőgazdasági kutak (haszonövény-termesztési célú öntözési és haszonállat-állomány ellátási céllal) létesítésével kapcsolatos, 2024. január 1-től érvényes szabályozás részleteit a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. Ez alapján: a legtöbb családi háznál működő kerti kút jelenleg nem igényel azonnali szigorú hatósági beavatkozást, azonban az újonnan létesített fúrt kutak esetében már kiemelten fontos a szabályok betartása.

Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke a Délmagyarnak kiemelte, hogy a hatályos jogszabályok alapján a fúrt kutak esetében alapvető különbséget kell tenni a háztartási célú és a nagyobb vízhasználatra szolgáló kutak között:

Az egyik legfontosabb állítás, hogy nem az 50 méter a döntő határ a háztartási kutak esetében, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni. Ezek a háztartási kutak tehát nem érik el az első vízzáró réteget, és elsősorban otthoni célokra használják, például kertöntözésre, állatok itatására vagy kisebb vízfelhasználásra.

a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek.

Az engedély nélküli vagy szabálytalanul kivitelezett kutak problémát jelenthetnek, különösen akkor, ha mélyebb vízrétegeket érintenek, vagy nagyobb vízfelhasználás történik. A mezőgazdasági célú fúrt kutak esetében még szigorúbb előírások vonatkoznak a tulajdonosokra: ezeknél gyakran szükséges bejelentés, vízmérő használata, sőt bizonyos esetekben külön engedély is.