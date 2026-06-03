Elképesztő bejelentést tett a MOL

Az első kút, amelyet a West Chirag platformról fúrtak le, kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését – áll a MOL közleményében, mely a BÉT oldalán is olvasható (a rezervoár az a felszín alatti kőzetréteg, amelyben a kőolaj és a földgáz felhalmozódott). Az Azeri-Chirag-Gunashli („ACG”) mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 ezer milliárd köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 ezer milliárd köbláb is lehet (viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8,5 milliárd köbméter). A gáztermelés elindítása jelentős fejleménynek számít.
Gáztermelést emel be a MOL tevékenységei közé a gigantikus olajmezőn
A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a bp után a MOL a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben.
„Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereinkkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való nagyszerű partnerségünk Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliónk egyik pillérét jelenti. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy széleskörű kutatási és termelési tapasztalatunkra építve tovább erősítsük Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát és támogassuk Közép-Európa ellátásbiztonságát” – mondta Marton Zsombor, a MOL-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.
2025 decemberében a MOL-csoport és a SOCAR átfogó kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá egy szárazföldi területre is az azerbajdzsáni Shamakhi-Gobustan régióban. A közös kutatási projektben a MOL-csoport operátorként 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékkal rendelkezik. A következő lépések részeként 2026-ban szeizmikus felmérés és kutatófúrás is indul.
Tovább erősítené nemzetközi partnerségeit a MOL
A MOL-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat tíz országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel:
Horvátországban,
- Azerbajdzsánban,
- Irakban,
- Kazahsztánban,
- Oroszországban,
- Pakisztánban,
- Egyiptomban, és
- Magyarországon.
Annak érdekében, hogy fenntartsa stratégiája célját – azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el –
a MOL tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.
Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC).
A MOL-csoport 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalékos részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan („BTC”) vezetékben. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásban: eddig közel 18 millió hordó MOL-nyersolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és teherhajókon keresztül a MOL-csoport finomítóiba, köztük a Slovnaft pozsonyi és az INA rijekai létesítményeibe. Az azerbajdzsáni termelés 2025-ben a MOL szénhidrogén-termelésének 14 százalékát, és készleteinek 26 százalékát adta.