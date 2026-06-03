Elképesztő bejelentést tett a MOL

Az első kút, amelyet a West Chirag platformról fúrtak le, kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését – áll a MOL közleményében, mely a BÉT oldalán is olvasható (a rezervoár az a felszín alatti kőzetréteg, amelyben a kőolaj és a földgáz felhalmozódott). Az Azeri-Chirag-Gunashli („ACG”) mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 ezer milliárd köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 ezer milliárd köbláb is lehet (viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8,5 milliárd köbméter). A gáztermelés elindítása jelentős fejleménynek számít.

A MOL által korábban közreadott képen az ACG olajmező Azerbajdzsánban - a területen a MOL az olajtól független gáztermelést valósít meg mostantól

Fotó: MOL

Gáztermelést emel be a MOL tevékenységei közé a gigantikus olajmezőn

A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a bp után a MOL a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben.

„Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereinkkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való nagyszerű partnerségünk Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliónk egyik pillérét jelenti. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy széleskörű kutatási és termelési tapasztalatunkra építve tovább erősítsük Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát és támogassuk Közép-Európa ellátásbiztonságát” – mondta Marton Zsombor, a MOL-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

2025 decemberében a MOL-csoport és a SOCAR átfogó kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá egy szárazföldi területre is az azerbajdzsáni Shamakhi-Gobustan régióban. A közös kutatási projektben a MOL-csoport operátorként 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékkal rendelkezik. A következő lépések részeként 2026-ban szeizmikus felmérés és kutatófúrás is indul.