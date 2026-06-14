Kívülről fújjuk, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, de miből áll össze?

Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben 31 400 milliárd dolláros bruttó hazai terméket (GDP) állított elő. Ezzel továbbra is a világ legnagyobb gazdaságának számít, a globális, 117 ezer milliárd dolláros GDP nagyjából egynegyedét adva. De mely ágazatok járulnak hozzá legnagyobb mértékben ehhez a teljesítményhez? Az alábbi adatok az amerikai gazdaság legnagyobb szektorait mutatják be a 2025-ös GDP-hozzájárulás alapján az amerikai Gazdasági Elemző Hivatal (Bureau of Economic Analysis, BEA) közlései alapján.

Továbbra is az Egyesült Államoké a világ legnagyobb gazdasága, kiderült, hogy 2025-ben mely ágazatok milyen mértékben járultak hozzá GDP-ben mért teljesítményéhez (illusztráció)

Fotó: Freepik

A pénzügyi és üzleti szolgáltatások vezetik a gazdaságot, óriási összegeket tettek a GDP-be

Egyetlen másik ágazat sem közelíti meg az amerikai pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási tevékenységek, valamint a bérleti és lízingszolgáltatások méretét.

Ez a szektor közel 2700 milliárd dollárral nagyobb kibocsátást ért el, mint a második helyezett szakmai és üzleti szolgáltatások, így egyértelműen az amerikai gazdaság legnagyobb húzóerejének számított.

A pénzügyi, ingatlan-, biztosítási, bérleti és lízingtevékenységek összesen 6800 milliárd dolláros kibocsátást értek el, ami az amerikai gazdaság teljes teljesítményének több mint egyötödét jelentette.

A szakmai és üzleti szolgáltatások 4100 milliárd dollárral, vagyis a GDP 13,1 százalékával járultak hozzá a gazdasághoz. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között

a jogi szolgáltatások,

a tanácsadás,

a könyvelés,

a mérnöki tevékenységek, valamint

az adminisztratív támogató szolgáltatások, amelyek gyakorlatilag minden más ágazat működését segítik.

A két legnagyobb szektor együttesen a teljes gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta, ami jól szemlélteti a tudásalapú és szolgáltatás-orientált tevékenységek növekvő jelentőségét a modern gazdaságban. Összességében a szolgáltatási ágazatok az amerikai GDP 73 százalékát állítják elő.

Az ágazatok hozzájárulásának megoszlási arányát táblázatos formában is megmutatjuk a Visual Capitalist cikke alapján:

Helyezés Ágazat Hozzáadott érték (ezer milliárd dollár) Részesedés Kategória 1. Pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, ingatlanügyletek, bérleti és lízingtevékenységek 6,8 21,8% Szolgáltatások 2. Szakmai és üzleti szolgáltatások 4,1 13,1% Szolgáltatások 3. Feldolgozóipar 3,0 9,4% Termelő ágazatok 4. Oktatás, egészségügy és szociális ellátás 2,8 8,9% Szolgáltatások 5. Állami és helyi önkormányzati szektor 2,4 7,6% Közszféra 6. Nagykereskedelem 2,0 6,4% Szolgáltatások 7. Kiskereskedelem 2,0 6,2% Szolgáltatások 8. Információs szolgáltatások 1,8 5,6% Szolgáltatások 9. Művészet, szórakoztatás, rekreáció, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 1,4 4,3% Szolgáltatások 10. Építőipar 1,3 4,3% Termelő ágazatok 11. Szövetségi kormányzat 1,1 3,5% Közszféra 12. Szállítás és raktározás 1,0 3,3% Szolgáltatások 13. Egyéb szolgáltatások (a kormányzati szolgáltatások kivételével) 0,66 2,1% Szolgáltatások 14. Közüzemi szolgáltatások 0,49 1,6% Szolgáltatások 15. Bányászat 0,37 1,2% Termelő ágazatok 16. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadászat 0,26 0,8% Termelő ágazatok Összesen – 2025. évi amerikai GDP 31,4 100,0% —

A feldolgozóipar és a kormányzati szektor továbbra is meghatározó szereplő

A feldolgozóipar 2025-ben az Egyesült Államok legnagyobb termelő ágazata volt, 3000 milliárd dolláros kibocsátással, ami a GDP 9,4 százalékának felel meg. Bár a szolgáltatások dominálják a gazdaságot, a feldolgozóipar továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági pillérének számít.

Az építőipar szintén jelentős szerepet játszott, 1300 milliárd dollárral járult hozzá a GDP-hez, míg a nagy- és kiskereskedelem együttesen 4000 milliárd dollárnyi gazdasági teljesítményt hozott.

Ezzel szemben a hagyományosan erőforrás-alapú ágazatok, például a mezőgazdaság és a bányászat, viszonylag kis súlyt képviseltek: együtt a teljes GDP mindössze 2 százalékát adták.