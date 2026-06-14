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gazdaság

Kívülről fújjuk, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, de miből áll össze?

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A pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási szektor, valamint a bérleti és lízingtevékenységek együttesen 6800 milliárd dollár értékű kibocsátást generáltak 2025-ben, ezzel az Egyesült Államok legnagyobb gazdasági ágazatának számítottak a GDP-hez való hozzájárulás alapján. A szakmai és üzleti szolgáltatások 4100 milliárd dolláros teljesítménnyel a második helyen végeztek, így a két legnagyobb szektor önmagában az amerikai gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta. A szolgáltatási ágazatok összességében a GDP mintegy 73 százalékát állították elő, ami jól mutatja az amerikai gazdaság erősen szolgáltatás-központú jellegét. Bemutatjuk a világ legnagyobb gazdaságának főbb tartóoszlopait.
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gazdaságGDPUSA dollárhozzájárulásKína

Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben 31 400 milliárd dolláros bruttó hazai terméket (GDP) állított elő. Ezzel továbbra is a világ legnagyobb gazdaságának számít, a globális, 117 ezer milliárd dolláros GDP nagyjából egynegyedét adva. De mely ágazatok járulnak hozzá legnagyobb mértékben ehhez a teljesítményhez? Az alábbi adatok az amerikai gazdaság legnagyobb szektorait mutatják be a 2025-ös GDP-hozzájárulás alapján az amerikai Gazdasági Elemző Hivatal (Bureau of Economic Analysis, BEA) közlései alapján.

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Továbbra is az Egyesült Államoké a világ legnagyobb gazdasága, kiderült, hogy 2025-ben mely ágazatok milyen mértékben járultak hozzá GDP-ben mért teljesítményéhez (illusztráció)
Fotó: Freepik

A pénzügyi és üzleti szolgáltatások vezetik a gazdaságot, óriási összegeket tettek a GDP-be

Egyetlen másik ágazat sem közelíti meg az amerikai pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási tevékenységek, valamint a bérleti és lízingszolgáltatások méretét. 

Ez a szektor közel 2700 milliárd dollárral nagyobb kibocsátást ért el, mint a második helyezett szakmai és üzleti szolgáltatások, így egyértelműen az amerikai gazdaság legnagyobb húzóerejének számított.

A pénzügyi, ingatlan-, biztosítási, bérleti és lízingtevékenységek összesen 6800 milliárd dolláros kibocsátást értek el, ami az amerikai gazdaság teljes teljesítményének több mint egyötödét jelentette.

A szakmai és üzleti szolgáltatások 4100 milliárd dollárral, vagyis a GDP 13,1 százalékával járultak hozzá a gazdasághoz. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között 

  • a jogi szolgáltatások, 
  • a tanácsadás, 
  • a könyvelés, 
  • a mérnöki tevékenységek, valamint 
  • az adminisztratív támogató szolgáltatások, amelyek gyakorlatilag minden más ágazat működését segítik.

A két legnagyobb szektor együttesen a teljes gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta, ami jól szemlélteti a tudásalapú és szolgáltatás-orientált tevékenységek növekvő jelentőségét a modern gazdaságban. Összességében a szolgáltatási ágazatok az amerikai GDP 73 százalékát állítják elő.

Az ágazatok hozzájárulásának megoszlási arányát táblázatos formában is megmutatjuk a Visual Capitalist cikke alapján:

HelyezésÁgazatHozzáadott érték (ezer milliárd dollár)RészesedésKategória
1.Pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, ingatlanügyletek, bérleti és lízingtevékenységek6,821,8%Szolgáltatások
2.Szakmai és üzleti szolgáltatások4,113,1%Szolgáltatások
3.Feldolgozóipar3,09,4%Termelő ágazatok
4.Oktatás, egészségügy és szociális ellátás2,88,9%Szolgáltatások
5.Állami és helyi önkormányzati szektor2,47,6%Közszféra
6.Nagykereskedelem2,06,4%Szolgáltatások
7.Kiskereskedelem2,06,2%Szolgáltatások
8.Információs szolgáltatások1,85,6%Szolgáltatások
9.Művészet, szórakoztatás, rekreáció, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás1,44,3%Szolgáltatások
10.Építőipar1,34,3%Termelő ágazatok
11.Szövetségi kormányzat1,13,5%Közszféra
12.Szállítás és raktározás1,03,3%Szolgáltatások
13.Egyéb szolgáltatások (a kormányzati szolgáltatások kivételével)0,662,1%Szolgáltatások
14.Közüzemi szolgáltatások0,491,6%Szolgáltatások
15.Bányászat0,371,2%Termelő ágazatok
16.Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadászat0,260,8%Termelő ágazatok
 Összesen – 2025. évi amerikai GDP31,4100,0%

A feldolgozóipar és a kormányzati szektor továbbra is meghatározó szereplő

A feldolgozóipar 2025-ben az Egyesült Államok legnagyobb termelő ágazata volt, 3000 milliárd dolláros kibocsátással, ami a GDP 9,4 százalékának felel meg. Bár a szolgáltatások dominálják a gazdaságot, a feldolgozóipar továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági pillérének számít.

Az építőipar szintén jelentős szerepet játszott, 1300 milliárd dollárral járult hozzá a GDP-hez, míg a nagy- és kiskereskedelem együttesen 4000 milliárd dollárnyi gazdasági teljesítményt hozott.

Ezzel szemben a hagyományosan erőforrás-alapú ágazatok, például a mezőgazdaság és a bányászat, viszonylag kis súlyt képviseltek: együtt a teljes GDP mindössze 2 százalékát adták.

Amennyiben egyetlen kategóriába vonjuk össze a szövetségi, állami és helyi kormányzati tevékenységeket, ezek 2025-ben összesen 3500 milliárd dollárnyi gazdasági kibocsátást generáltak. Ez a teljes GDP 11,1 százalékát jelentette volna, amivel a kormányzati szektor az ország egyik legnagyobb gazdasági szereplőjének számítana.

Az egészségügyi, oktatási és szociális ellátási szolgáltatások szintén jelentős gazdasági motort alkottak, 2800 milliárd dolláros kibocsátással. Az információs szolgáltatások – amelyek magukban foglalják a szoftveripart, a távközlést, a kiadói tevékenységeket és a digitális platformokat – pedig 1800 milliárd dollárral járultak hozzá az amerikai GDP-hez.

Őrségváltás készülőben

Bár az amerikai gazdaság minden kétséget kizáróan jelenleg a világ legerősebb gazdasága, a fokozatosan, de gyors ütemben felzárkózó Kína egyre komolyabb kihívója az Egyesült Államoknak, így nem csoda, ha Donald Trump amerikai elnök fókuszában is lényegében állandóan ott van a Peking képviselte kihívás (a világ két legnagyobb gazdasági hatalmának helyzetét, lehetőségeit a közelmúltban lezajlott amerikai–kínai csúcstalálkozó kapcsán az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által készített alapos, ám közérthető, izgalmas elemzésből ismerheti meg). 

Abban viszonylag széles körű a konszenzus, hogy Kína előbb-utóbb átveszi az Egyesült Államok helyét a világ legnagyobb gazdaságainak listáján az első helyen, bár ennek évéről nincs egyetértés.

Egy korábbi prognózis ezt 2028-ra várta, de annak felülvizsgálata szerint is legkorábban a következő évtized elején kerülhet erre sor, más elemzések pedig ennél későbbre datálják ezt. Ugyanakkor az is biztos: bár a világgazdaság növekedését olykor komoly sokkok lassítják (mint például a most zajló iráni háború), de a többi gazdaság és a felzárkózó országok teljesítményének bővülésével a globális GDP növekedése töretlen, amiből a most meghatározó gazdasági hatalmak továbbra is igen jelentős, de egyre csökkenő arányú részt fognak kihasítani.

 

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