Kívülről fújjuk, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága, de miből áll össze?

Az Egyesült Államok gazdasága 2025-ben 31 400 milliárd dolláros bruttó hazai terméket (GDP) állított elő. Ezzel továbbra is a világ legnagyobb gazdaságának számít, a globális, 117 ezer milliárd dolláros GDP nagyjából egynegyedét adva. De mely ágazatok járulnak hozzá legnagyobb mértékben ehhez a teljesítményhez? Az alábbi adatok az amerikai gazdaság legnagyobb szektorait mutatják be a 2025-ös GDP-hozzájárulás alapján az amerikai Gazdasági Elemző Hivatal (Bureau of Economic Analysis, BEA) közlései alapján.
A pénzügyi és üzleti szolgáltatások vezetik a gazdaságot, óriási összegeket tettek a GDP-be
Egyetlen másik ágazat sem közelíti meg az amerikai pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási tevékenységek, valamint a bérleti és lízingszolgáltatások méretét.
Ez a szektor közel 2700 milliárd dollárral nagyobb kibocsátást ért el, mint a második helyezett szakmai és üzleti szolgáltatások, így egyértelműen az amerikai gazdaság legnagyobb húzóerejének számított.
A pénzügyi, ingatlan-, biztosítási, bérleti és lízingtevékenységek összesen 6800 milliárd dolláros kibocsátást értek el, ami az amerikai gazdaság teljes teljesítményének több mint egyötödét jelentette.
A szakmai és üzleti szolgáltatások 4100 milliárd dollárral, vagyis a GDP 13,1 százalékával járultak hozzá a gazdasághoz. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között
- a jogi szolgáltatások,
- a tanácsadás,
- a könyvelés,
- a mérnöki tevékenységek, valamint
- az adminisztratív támogató szolgáltatások, amelyek gyakorlatilag minden más ágazat működését segítik.
A két legnagyobb szektor együttesen a teljes gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta, ami jól szemlélteti a tudásalapú és szolgáltatás-orientált tevékenységek növekvő jelentőségét a modern gazdaságban. Összességében a szolgáltatási ágazatok az amerikai GDP 73 százalékát állítják elő.
Az ágazatok hozzájárulásának megoszlási arányát táblázatos formában is megmutatjuk a Visual Capitalist cikke alapján:
|Helyezés
|Ágazat
|Hozzáadott érték (ezer milliárd dollár)
|Részesedés
|Kategória
|1.
|Pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, ingatlanügyletek, bérleti és lízingtevékenységek
|6,8
|21,8%
|Szolgáltatások
|2.
|Szakmai és üzleti szolgáltatások
|4,1
|13,1%
|Szolgáltatások
|3.
|Feldolgozóipar
|3,0
|9,4%
|Termelő ágazatok
|4.
|Oktatás, egészségügy és szociális ellátás
|2,8
|8,9%
|Szolgáltatások
|5.
|Állami és helyi önkormányzati szektor
|2,4
|7,6%
|Közszféra
|6.
|Nagykereskedelem
|2,0
|6,4%
|Szolgáltatások
|7.
|Kiskereskedelem
|2,0
|6,2%
|Szolgáltatások
|8.
|Információs szolgáltatások
|1,8
|5,6%
|Szolgáltatások
|9.
|Művészet, szórakoztatás, rekreáció, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
|1,4
|4,3%
|Szolgáltatások
|10.
|Építőipar
|1,3
|4,3%
|Termelő ágazatok
|11.
|Szövetségi kormányzat
|1,1
|3,5%
|Közszféra
|12.
|Szállítás és raktározás
|1,0
|3,3%
|Szolgáltatások
|13.
|Egyéb szolgáltatások (a kormányzati szolgáltatások kivételével)
|0,66
|2,1%
|Szolgáltatások
|14.
|Közüzemi szolgáltatások
|0,49
|1,6%
|Szolgáltatások
|15.
|Bányászat
|0,37
|1,2%
|Termelő ágazatok
|16.
|Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadászat
|0,26
|0,8%
|Termelő ágazatok
|Összesen – 2025. évi amerikai GDP
|31,4
|100,0%
|—
A feldolgozóipar és a kormányzati szektor továbbra is meghatározó szereplő
A feldolgozóipar 2025-ben az Egyesült Államok legnagyobb termelő ágazata volt, 3000 milliárd dolláros kibocsátással, ami a GDP 9,4 százalékának felel meg. Bár a szolgáltatások dominálják a gazdaságot, a feldolgozóipar továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági pillérének számít.
Az építőipar szintén jelentős szerepet játszott, 1300 milliárd dollárral járult hozzá a GDP-hez, míg a nagy- és kiskereskedelem együttesen 4000 milliárd dollárnyi gazdasági teljesítményt hozott.
Ezzel szemben a hagyományosan erőforrás-alapú ágazatok, például a mezőgazdaság és a bányászat, viszonylag kis súlyt képviseltek: együtt a teljes GDP mindössze 2 százalékát adták.
Amennyiben egyetlen kategóriába vonjuk össze a szövetségi, állami és helyi kormányzati tevékenységeket, ezek 2025-ben összesen 3500 milliárd dollárnyi gazdasági kibocsátást generáltak. Ez a teljes GDP 11,1 százalékát jelentette volna, amivel a kormányzati szektor az ország egyik legnagyobb gazdasági szereplőjének számítana.
Az egészségügyi, oktatási és szociális ellátási szolgáltatások szintén jelentős gazdasági motort alkottak, 2800 milliárd dolláros kibocsátással. Az információs szolgáltatások – amelyek magukban foglalják a szoftveripart, a távközlést, a kiadói tevékenységeket és a digitális platformokat – pedig 1800 milliárd dollárral járultak hozzá az amerikai GDP-hez.
Őrségváltás készülőben
Bár az amerikai gazdaság minden kétséget kizáróan jelenleg a világ legerősebb gazdasága, a fokozatosan, de gyors ütemben felzárkózó Kína egyre komolyabb kihívója az Egyesült Államoknak, így nem csoda, ha Donald Trump amerikai elnök fókuszában is lényegében állandóan ott van a Peking képviselte kihívás (a világ két legnagyobb gazdasági hatalmának helyzetét, lehetőségeit a közelmúltban lezajlott amerikai–kínai csúcstalálkozó kapcsán az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által készített alapos, ám közérthető, izgalmas elemzésből ismerheti meg).
Abban viszonylag széles körű a konszenzus, hogy Kína előbb-utóbb átveszi az Egyesült Államok helyét a világ legnagyobb gazdaságainak listáján az első helyen, bár ennek évéről nincs egyetértés.
Egy korábbi prognózis ezt 2028-ra várta, de annak felülvizsgálata szerint is legkorábban a következő évtized elején kerülhet erre sor, más elemzések pedig ennél későbbre datálják ezt. Ugyanakkor az is biztos: bár a világgazdaság növekedését olykor komoly sokkok lassítják (mint például a most zajló iráni háború), de a többi gazdaság és a felzárkózó országok teljesítményének bővülésével a globális GDP növekedése töretlen, amiből a most meghatározó gazdasági hatalmak továbbra is igen jelentős, de egyre csökkenő arányú részt fognak kihasítani.