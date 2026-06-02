Erősebben kezdte az évet a magyar gazdaság, mint sokan várták, még a szakértőket is meglepte, ami történt

A Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétett második becslése megerősítette az április végén közölt adatokat: Magyarország bruttó hazai terméke 2026 első negyedévében 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, míg negyedéves összevetésben 0,8 százalékos növekedést mutatott. A KSH szerint a bővüléshez elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá, de hosszú idő után az ipar is pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.

A mostani adat a tavalyi negyedik negyedévben mért 0,8 százalékos éves növekedés után érezhető gyorsulást jelent, miközben negyedéves alapon immár négy egymást követő negyedévben tudott bővülni a magyar gazdaság.

Virovácz Péter: vége lehet a stagnálás időszakának

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a részlet adatok alapján kijelenthető, hogy a gazdaság maga mögött hagyhatta a hosszabb stagnálási időszakot. A termelési oldalon a mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatások egyaránt hozzájárultak a növekedéshez, miközben az építőipar továbbra is gyengén teljesített.

Az elemző szerint különösen kedvező jel, hogy az ipar 1,1 százalékkal nőtt negyedéves alapon, ami részben az új gyártókapacitások fokozatos beindulásának köszönhető. A szolgáltatások közül kiemelkedően teljesített a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység.

Felhasználási oldalról továbbra is a fogyasztás bizonyult a legfontosabb növekedési tényezőnek: a háztartások fogyasztása negyedéves alapon 1,5 százalékkal emelkedett. Emellett jelentősen nőtt a készletfelhalmozás is, miközben a beruházások lényegében stagnáltak.

Virovácz Péter szerint ugyanakkor a gazdasági szerkezet továbbra is sérülékeny. A belső kereslet erősödése mellett az export gyengélkedik, az import viszont gyorsan nő, így a nettó export jelentősen visszafogja a növekedést. Az ING Bank az idei évre 1,5 százalékos GDP-növekedést vár, amelynek fő motorja továbbra is a fogyasztás lehet.

Molnár Dániel: az ipar hosszú idő után ismét növekedni tudott

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az első negyedéves adatok egyik legfontosabb üzenete, hogy 13 negyedév után ismét nőtt az ipar teljesítménye. Az ágazat 0,8 százalékos bővüléséhez hozzájárulhatott az alacsony bázis mellett az is, hogy egyre több nagyberuházás fordul termőre.