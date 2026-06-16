Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

kérelem

Kéthetes határidőt mondott be a NAV, tízezreket érinthet, és sok pénzbe kerülhet az elmulasztása

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Idén csaknem 37 ezren kértek részletfizetést összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, legkésőbb június 30-ig kérheti a speciális, magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kérelemNAVgépjárműadó

A NAV tájékoztatása szerint a június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. Miként lapunkban a hatóság tájékoztatása alapján néhány napja megírtuk: akkor több mint 170 ezer üzembentartó volt még, aki nem rendezte a gépjárműadót.

Fontos változás jön a gépjárműadó befizetése kapcsán
Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra (a kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Így kell részletfizetést kérni a gépjárműadóra

A magánszemélyek a NAV-Mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A NAV-Mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót. 

A legfeljebb öthavi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. 

A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

Aki nem kér részletet, de még nem is fizetett, az is letöltheti az alkalmazást, mivel a NAV-Mobilban egyszerűen, bankkártyával befizethető az adó, és az app jövőre is jó szolgálatot fog tenni. Vagy egyszerűen át is utalhatja az összeget – az adószám vagy az adóazonosító jel megadásával – a 10032000-01079160 számú gépjárműadós számlaszámra. Ha nincs meg a határozat, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával  kiszámolható a pontos összeg a teljesítmény és a gyártási év alapján.

Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják.

A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!