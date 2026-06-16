Kéthetes határidőt mondott be a NAV, tízezreket érinthet, és sok pénzbe kerülhet az elmulasztása

A NAV tájékoztatása szerint a június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. Miként lapunkban a hatóság tájékoztatása alapján néhány napja megírtuk: akkor több mint 170 ezer üzembentartó volt még, aki nem rendezte a gépjárműadót.

Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra (a kép illusztráció)

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Így kell részletfizetést kérni a gépjárműadóra

A magánszemélyek a NAV-Mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezer így érkezett. A NAV-Mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót.

A legfeljebb öthavi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja.

A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

Aki nem kér részletet, de még nem is fizetett, az is letöltheti az alkalmazást, mivel a NAV-Mobilban egyszerűen, bankkártyával befizethető az adó, és az app jövőre is jó szolgálatot fog tenni. Vagy egyszerűen át is utalhatja az összeget – az adószám vagy az adóazonosító jel megadásával – a 10032000-01079160 számú gépjárműadós számlaszámra. Ha nincs meg a határozat, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával kiszámolható a pontos összeg a teljesítmény és a gyártási év alapján.

Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják.

A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján.