Riasztott a NAV: ha ez így marad, mintegy 170 ezren kerülnek bajba

A NAV szerint az érintett autósoknak nem érdemes halogatni az ügyintézést, még most is több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-ig kérhetnek például automatikus, legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelem néhány koppintással elintézhető a NAV-Mobil alkalmazásban. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, éljen valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, mert ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségeket – ajánlja az adóhatóság.

A NAV komoly figyelmeztetést küldött a gépjárműadó kapcsán (illusztráció)

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Az üzembentartó is ellenőrizheti, befizette-e a gépjárműadót

Ha valaki pedig csak elfelejtette befizetni az adót, ezt is percek alatt elintézheti bármikor, bárhonnan online. A NAV-Mobilban ugyanis nemcsak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Fizetni lehet emellett a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, a NAV Ügyfélportálján, illetve banki átutalással is a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára (10032000-01079160). Itt fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Azoknak sem kell ügyfélszolgálatra menniük, akik nem tudják, pontosan mekkora összeget kell rendezniük, vagy nem találják a korábban megkapott határozatot, de az alkalmazást nem szeretnék letölteni.

A fizetendő összeg a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is egyszerűen meghatározható, ehhez csupán a jármű teljesítményére és gyártási évére van szükség.

Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni, a befizetéshez és részletfizetéshez is minden információ megtalálható egy helyen, a NAV honlapján.

Miként az Origón megírtuk, a NAV már korábban is figyelmeztetett: sokan esnek késedelembe, az április 15-i határidőt is többen elmulasztották. A fizetési kötelezettségnek ugyanakkor eleget kell tenni, ehhez minden információs segítséget megad a NAV.