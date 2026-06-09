Fordulat állt be a banki utalásoknál jelentkezett probléma kapcsán

Az InterGIRO2 szolgáltatásban a normál ügymenet helyreállt – tette közzé honlapján a GIRO Zrt.

A GIRO egyik rendszere miatt akadoznak a banki utalások (illusztráció)

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GIRO: feldolgoztuk a beküldött tranzakciókat

Miként az Origón megírtuk, hétfőn, június 8-án, probléma keletkezett a GIRO Zrt. egyik szolgáltatásában, a Bankközi Klíring Rendszerben. A megfogalmazás szerint „a rendes ügymenettől eltérő működést” a szolgáltatást üzemeltető vállalat észlelte és azonnal megkezdte a hiba elhárítását. A probléma fennállta alatt a banki átutalások nem teljesültek, ami a hiba pénzintézettől független jellege miatt minden magyarországi bankot érintett.

A GIRO Zrt. lapunknak küldött tájékoztatásában jelezte, hogy „az InterGIRO2 szolgáltatásban a normál ügymenet helyreállt”. Honlapjukon pedig közölték, hogy

az InterGIRO2 rendszerbe a hétfőn beküldött tranzakciókat még aznap este, a hiba elhárítása után feldolgozták és elszámolták.

Legutóbb bő egy hónapja, május elején voltak problémák Magyarországon a banki utalásokkal.