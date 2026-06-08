Akadoznak a banki utalások Magyarországon, ez érinti a munkabéreket is

A Bankközi Klíring Rendszert üzemeltető GIRO Zrt. közlése szerint észlelték a hibát az InterGIRO2 (IG2) szolgáltatás kapcsán, ahogy fogalmaznak, „a rendes ügymenettől eltérő működést”. A cég közleménye szerint a rendes ügymenet helyreállítása jelenleg folyamatban van.

A GIRO egyik rendszere miatt akadoznak a banki utalások (illusztráció)

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A GIRO egyik rendszerével van gond

A bank utalásoknál felmerült probléma tehát nem bankfüggő, hanem a bankok közötti napközbeni többszöri elszámolást lehetővé tevő InterGIRO2 rendszer hibája. Erről több pénzintézet oldalán is található tájékoztatás.

Az OTP Bank felületén olvasható, hogy „A GIRO elszámolási rendszer külső partneri hibája miatt más bankból nem érkeznek meg a nem azonnali fizetési rendszeren keresztül az OTP Bankba küldött átutalások. A hiba miatt a bank által indított tételeket a GIRO nem számolja el, azokat nem továbbítja a kedvezményezett bankjának. A hiba javítását azonnal megkezdték. Az ehhez hasonló problémák minden hazai bankot érintenek.”

Az MBH Bank arról ad tájékoztatást, hogy az IG2 hibája miatt „a más bankoktól érkező IG2 utalások átmenetileg nem jelennek meg a számlákon – például a munkabér jóváírások sem. Az MBH Bankból indított IG2 utalások a bankból kiküldésre kerülnek, de a fennálló hiba miatt a kedvezményezettnél nem kerülnek jóváírásra a hiba elhárításáig. A külső szolgáltatónál fellépő hiba elhárításán már dolgoznak az érintettek. A GIRO által megküldött tranzakciók beérkezést követően az MBH Bank automatikusan feldolgozza és jóváírja a tételeket, az ügyfeleknek nincs teendőjük”. Az MBH Bank jelzi, hogy kérdés esetén ügyfeleik az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.

A Gránit Bank szintén tájékoztatást jelenít meg a problémáról honlapján, jelezve, hogy az valamennyi hazai bankot érint.

Legutóbb bő egy hónapja, május elején voltak problémák Magyarországon a banki utalásokkal.