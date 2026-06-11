Minden tizedik magyar forint a Temuhoz vándorolt tavaly az online vásárlásokból

A PwC legfrissebb Online Retail Big Picture riportja akkor jelent meg, amikor már csak hetek választják el a magyar vásárlókat is attól, hogy élesedjen az EU-n kívüli országokból érkező kisértékű rendelésekre bevezetett 3 eurós vámtétel rendszere. Ez vélhetően hoz némi átrendeződést az online kereskedelem idei teljesítményében, de a mostani átfogó jelentés a 2025-ös teljesítményről szól. Eszerint a 2025-ös magyar e‑kereskedelmi forgalom a külföldi vásárlásokkal együtt 2092 milliárd forintra emelkedett, amit 2026 első negyedévében már 14 százalék feletti belföldi bővülés követett. Megtörtént a várva várt stagnálásból való kilépés, és a hazai piac újra gyorsuló pályára állt. Ugyanakkor ez a növekedés már nem az online penetráció növekedéséből fakad, hanem a meglévő vásárlók aktivitásának erősödéséből. Az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelmen belül tartósan 9-10 százalék körül stabilizálódott, ami rövid távon nem vetít előre jelentős ugrást. A további bővülés ezért egyre inkább az online vásárlás intenzitásán múlik a globális viszonyok között – áll az összegző megállapításokban.

Erősödő globális versenyben lépte át 2025-ben a 2000 milliárdos forgalmat a magyarszági online kereskedelem

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Importvezérelt növekedés, globális versenytér

„A magyar e‑kereskedelmi piac fordulóponthoz érkezett: miközben a mérete már meghatározó a gazdaság egészében, a versenyt egyre inkább a globális szereplők, a határokon átívelő működés és a vásárlói élmény formálja” – mutat rá Madar Norbert, a PwC Magyarország e‑kereskedelmi csapatának vezetője. A piac növekedésének egyik legmarkánsabb jellemzője az import szerepének további erősödése:

a külföldi e‑kereskedelmi rendelések már a forgalom közel 18 százalékát, míg

a tranzakciók csaknem 24 százalékát adják.

Ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változásra utal, amely a hazai piac globális integrációját tükrözi. A nemzetközi platformok – különösen az ázsiai szereplők – megjelenése új versenylogikát hozott, ahol az ár, a választék és a logisztikai teljesítmény egyszerre válik kritikus tényezővé.

A Temu önmagában a teljes magyar e‑kereskedelmi piac közel 9-10 százalékát fedi le, és a második legnagyobb aktív vásárlói bázissal szintén egy külföldi szereplő rendelkezik.

„Ebben a globalizálódó piaci környezetben a belföldi online kereskedelem és a köré épülő lokális digitális szolgáltatói ökoszisztéma a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egyik kulcsterülete, ezért fejlesztése, valamint a hazai szereplők támogatása kiemelt fontosságú feladat” – hangsúlyozza Timár Szabolcs, a vállalat szakértője.