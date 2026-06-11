Minden tizedik magyar forint a Temuhoz vándorolt tavaly az online vásárlásokból

A PwC legfrissebb Online Retail Big Picture riportja akkor jelent meg, amikor már csak hetek választják el a magyar vásárlókat is attól, hogy élesedjen az EU-n kívüli országokból érkező kisértékű rendelésekre bevezetett 3 eurós vámtétel rendszere. Ez vélhetően hoz némi átrendeződést az online kereskedelem idei teljesítményében, de a mostani átfogó jelentés a 2025-ös teljesítményről szól. Eszerint a 2025-ös magyar e‑kereskedelmi forgalom a külföldi vásárlásokkal együtt 2092 milliárd forintra emelkedett, amit 2026 első negyedévében már 14 százalék feletti belföldi bővülés követett. Megtörtént a várva várt stagnálásból való kilépés, és a hazai piac újra gyorsuló pályára állt. Ugyanakkor ez a növekedés már nem az online penetráció növekedéséből fakad, hanem a meglévő vásárlók aktivitásának erősödéséből. Az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelmen belül tartósan 9-10 százalék körül stabilizálódott, ami rövid távon nem vetít előre jelentős ugrást. A további bővülés ezért egyre inkább az online vásárlás intenzitásán múlik a globális viszonyok között – áll az összegző megállapításokban.
Importvezérelt növekedés, globális versenytér
„A magyar e‑kereskedelmi piac fordulóponthoz érkezett: miközben a mérete már meghatározó a gazdaság egészében, a versenyt egyre inkább a globális szereplők, a határokon átívelő működés és a vásárlói élmény formálja” – mutat rá Madar Norbert, a PwC Magyarország e‑kereskedelmi csapatának vezetője. A piac növekedésének egyik legmarkánsabb jellemzője az import szerepének további erősödése:
- a külföldi e‑kereskedelmi rendelések már a forgalom közel 18 százalékát, míg
- a tranzakciók csaknem 24 százalékát adják.
Ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változásra utal, amely a hazai piac globális integrációját tükrözi. A nemzetközi platformok – különösen az ázsiai szereplők – megjelenése új versenylogikát hozott, ahol az ár, a választék és a logisztikai teljesítmény egyszerre válik kritikus tényezővé.
A Temu önmagában a teljes magyar e‑kereskedelmi piac közel 9-10 százalékát fedi le, és a második legnagyobb aktív vásárlói bázissal szintén egy külföldi szereplő rendelkezik.
„Ebben a globalizálódó piaci környezetben a belföldi online kereskedelem és a köré épülő lokális digitális szolgáltatói ökoszisztéma a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egyik kulcsterülete, ezért fejlesztése, valamint a hazai szereplők támogatása kiemelt fontosságú feladat” – hangsúlyozza Timár Szabolcs, a vállalat szakértője.
Megírtuk: 2024-ben még csak közelítette a magyar e-kereskedelem forgalma a 2000 milliárd forintot, ám a mostani riport szerint tavaly át is lépett azon.
Kevés, de aktív vásárló mozgatja a piacot
A vásárlói oldal erősen koncentrált képet mutat.
Bár Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online, a vásárlók körülbelül egynegyede tekinthető rendszeres rendelőnek.
Ez a szűkebb, aktív réteg generálja a teljes csomagforgalom közel 80 százalékát.
A piac növekedési potenciálja ezért elsősorban nem az új fogyasztók belépésében, hanem a vásárlási gyakoriság növelésében rejlik. A koncentráció egyben kockázatot is jelent, mivel a forgalom nagymértékben függ egy szűk vásárlói csoport döntéseitől. Ennek csökkentése érdekében az ügyfélaktivizálásra és a lojalitás erősítésére kell hangsúlyt helyezniük a kereskedőknek a vállalat megállapítása szerint.
Az e‑kereskedelem egyik legfontosabb strukturális átalakulása a marketplace‑alapú működés térnyerése.
Az online piacterek ma már teljes ökoszisztémaként működnek, amelyek az értékesítést, a fizetést és a logisztikát is integrálják.
A vásárlók számára az ártranszparencia, a széles választék és az egyszerű összehasonlíthatóság jelenti a legnagyobb vonzerőt. Ugyanakkor a szolgáltatási szintek eltérései, különösen a visszaküldés és a garanciális ügyintézés terén, továbbra is akadnak nehézségek. A kereskedők számára ezért elkerülhetetlenné válik a hibrid modell bevezetése, amely egyszerre épít saját webáruházra és platformjelenlétre.
A vásárlói élményben a logisztikának szintén meghatározó szerepe van. A gyors, rugalmas és kiszámítható kiszállítás közvetlen hatással van a konverzióra és a visszatérési arányokra.
Ennek egyik leglátványosabb példája a csomagautomaták térnyerése: 2026-ban már a vásárlók közel fele ezt az átvételi módot preferálja, megelőzve a házhoz szállítást.
Az automaták száma meghaladta a 10 ezret, és a fixpontos átvételek döntő többsége ezen a csatornán keresztül zajlik. A rugalmasság, az időablakos kézbesítés és az egyszerű visszaküldés mára alapelvárássá vált.
Idén a tavalyinál is nagyobb forgalom várható a hazai webáruházakban
A PwC felmérése szerint a hazai webáruházak 2026-ra átlagosan 11-12 százalékos árbevétel‑ és rendelésszám‑növekedést várnak. A piaci szereplők óvatos optimizmussal tekintenek a jövőbe, mivel a bizonytalanság továbbra is jelen van.
A kockázatok fókusza a makrogazdasági tényezőkről egyre inkább a közvetlen üzleti hatásokra, így a vásárlóerőre, a költségekre és az éleződő versenyre helyeződik át.
A platformvezérelt, globalizálódó piacon egyre inkább azok a szereplők határozzák meg az irányt, akik gyorsan alkalmazkodnak és a vásárlói élményt versenyelőnnyé tudják formálni.
Majdnem olyan, mint a pánikgomb: minden magyar webáruházba megérkezik a változás
Néhány nap múlva fontos változás élesedik minden magyar webáruházban: június 19-től kötelező elérhetővé tenni a vásárlók számára a vásárlástól való elállás online, egyszerűen kezelhető funkcióját, mostanra elterjedt ragadványnevén az „elállási gombot”. Arról, hogy mi ez a funkció, miért előnyös a vásárlónak, cikkünkből tájékozódhat.