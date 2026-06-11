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online kereskedelem

Minden tizedik magyar forint a Temuhoz vándorolt tavaly az online vásárlásokból

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2026 fontos mérföldkő lehet a magyar online kereskedelemben: a piac mérete 2025 végére meghaladta a 2000 milliárd forintot, a növekedés szerkezete és a verseny működési logikája alapvetően átalakult. A PwC Magyarország 2026 adatai alapján a pandémiát követő gyors felfutást és a 2022-2024 közötti turbulens időszakot lezárva a piac érettebb, kiszámíthatóbb fázisba lépett. A növekedés üteme mérsékeltebb, 10-12 százalék körül várható, a verseny pedig egyre inkább globális dimenzióban zajlik.
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online kereskedelempiactemuforgalom

A PwC legfrissebb Online Retail Big Picture riportja akkor jelent meg, amikor már csak hetek választják el a magyar vásárlókat is attól, hogy élesedjen az EU-n kívüli országokból érkező kisértékű rendelésekre bevezetett 3 eurós vámtétel rendszere. Ez vélhetően hoz némi átrendeződést az online kereskedelem idei teljesítményében, de a mostani átfogó jelentés a 2025-ös teljesítményről szól. Eszerint a 2025-ös magyar e‑kereskedelmi forgalom a külföldi vásárlásokkal együtt 2092 milliárd forintra emelkedett, amit 2026 első negyedévében már 14 százalék feletti belföldi bővülés követett. Megtörtént a várva várt stagnálásból való kilépés, és a hazai piac újra gyorsuló pályára állt. Ugyanakkor ez a növekedés már nem az online penetráció növekedéséből fakad, hanem a meglévő vásárlók aktivitásának erősödéséből. Az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelmen belül tartósan 9-10 százalék körül stabilizálódott, ami rövid távon nem vetít előre jelentős ugrást. A további bővülés ezért egyre inkább az online vásárlás intenzitásán múlik a globális viszonyok között – áll az összegző megállapításokban.

onlineshopping, illusztráció, globális
Erősödő globális versenyben lépte át 2025-ben a 2000 milliárdos forgalmat a magyarszági online kereskedelem
Fotó: Unsplash

Importvezérelt növekedés, globális versenytér

„A magyar e‑kereskedelmi piac fordulóponthoz érkezett: miközben a mérete már meghatározó a gazdaság egészében, a versenyt egyre inkább a globális szereplők, a határokon átívelő működés és a vásárlói élmény formálja” – mutat rá Madar Norbert, a PwC Magyarország e‑kereskedelmi csapatának vezetője. A piac növekedésének egyik legmarkánsabb jellemzője az import szerepének további erősödése:

  • a külföldi e‑kereskedelmi rendelések már a forgalom közel 18 százalékát, míg
  • a tranzakciók csaknem 24 százalékát adják. 

Ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változásra utal, amely a hazai piac globális integrációját tükrözi. A nemzetközi platformok – különösen az ázsiai szereplők – megjelenése új versenylogikát hozott, ahol az ár, a választék és a logisztikai teljesítmény egyszerre válik kritikus tényezővé. 

A Temu önmagában a teljes magyar e‑kereskedelmi piac közel 9-10 százalékát fedi le, és a második legnagyobb aktív vásárlói bázissal szintén egy külföldi szereplő rendelkezik. 

„Ebben a globalizálódó piaci környezetben a belföldi online kereskedelem és a köré épülő lokális digitális szolgáltatói ökoszisztéma a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egyik kulcsterülete, ezért fejlesztése, valamint a hazai szereplők támogatása kiemelt fontosságú feladat” – hangsúlyozza Timár Szabolcs, a vállalat szakértője.

Megírtuk: 2024-ben még csak közelítette a magyar e-kereskedelem forgalma a 2000 milliárd forintot, ám a mostani riport szerint tavaly át is lépett azon.

Kevés, de aktív vásárló mozgatja a piacot

A vásárlói oldal erősen koncentrált képet mutat. 

Bár Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online, a vásárlók körülbelül egynegyede tekinthető rendszeres rendelőnek.

Ez a szűkebb, aktív réteg generálja a teljes csomagforgalom közel 80 százalékát. 

A piac növekedési potenciálja ezért elsősorban nem az új fogyasztók belépésében, hanem a vásárlási gyakoriság növelésében rejlik. A koncentráció egyben kockázatot is jelent, mivel a forgalom nagymértékben függ egy szűk vásárlói csoport döntéseitől. Ennek csökkentése érdekében az ügyfélaktivizálásra és a lojalitás erősítésére kell hangsúlyt helyezniük a kereskedőknek a vállalat megállapítása szerint.

Az e‑kereskedelem egyik legfontosabb strukturális átalakulása a marketplace‑alapú működés térnyerése. 

Az online piacterek ma már teljes ökoszisztémaként működnek, amelyek az értékesítést, a fizetést és a logisztikát is integrálják.

A vásárlók számára az ártranszparencia, a széles választék és az egyszerű összehasonlíthatóság jelenti a legnagyobb vonzerőt. Ugyanakkor a szolgáltatási szintek eltérései, különösen a visszaküldés és a garanciális ügyintézés terén, továbbra is akadnak nehézségek. A kereskedők számára ezért elkerülhetetlenné válik a hibrid modell bevezetése, amely egyszerre épít saját webáruházra és platformjelenlétre. 

Majdnem olyan, mint a pánikgomb: minden magyar webáruházba megérkezik a változás

Néhány nap múlva fontos változás élesedik minden magyar webáruházban: június 19-től kötelező elérhetővé tenni a vásárlók számára a vásárlástól való elállás online, egyszerűen kezelhető funkcióját, mostanra elterjedt ragadványnevén az „elállási gombot”. Arról, hogy mi ez a funkció, miért előnyös a vásárlónak, cikkünkből tájékozódhat.

A vásárlói élményben a logisztikának szintén meghatározó szerepe van. A gyors, rugalmas és kiszámítható kiszállítás közvetlen hatással van a konverzióra és a visszatérési arányokra. 

Ennek egyik leglátványosabb példája a csomagautomaták térnyerése: 2026-ban már a vásárlók közel fele ezt az átvételi módot preferálja, megelőzve a házhoz szállítást. 

Az automaták száma meghaladta a 10 ezret, és a fixpontos átvételek döntő többsége ezen a csatornán keresztül zajlik. A rugalmasság, az időablakos kézbesítés és az egyszerű visszaküldés mára alapelvárássá vált.

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A Temu a magyar online kiskereskedelemből is jelentős szeletet hasít ki
Fotó: Shutterstock

Idén a tavalyinál is nagyobb forgalom várható a hazai webáruházakban

A PwC felmérése szerint a hazai webáruházak 2026-ra átlagosan 11-12 százalékos árbevétel‑ és rendelésszám‑növekedést várnak. A piaci szereplők óvatos optimizmussal tekintenek a jövőbe, mivel a bizonytalanság továbbra is jelen van. 

A kockázatok fókusza a makrogazdasági tényezőkről egyre inkább a közvetlen üzleti hatásokra, így a vásárlóerőre, a költségekre és az éleződő versenyre helyeződik át.

A platformvezérelt, globalizálódó piacon egyre inkább azok a szereplők határozzák meg az irányt, akik gyorsan alkalmazkodnak és a vásárlói élményt versenyelőnnyé tudják formálni. 

 

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