Súlyos büntetést szabott ki a GVH az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártóra

Korlátozta a versenyt az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártó – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A lengyel Maspex csoport magyarországi leányvállalata, a Maspex Olympos Kft. előírta nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimum-áron árulhatják termékeit. A tiltott ármegkötés következményeként a GVH Versenytanácsa mintegy 336 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amely az eljárás során együttműködött a GVH-val és elismerte a jogsértést.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy ezzel a Maspex Kft. egységes, folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést valósított meg. / Fotó: Shutterstock

A Maspex Olympos egy ágazati vizsgálat során került a GVH látókörébe

A GVH tájékoztatása szerint a nemzeti versenyhatóság 2022 legvégén indított rajtaütéssel kezdődő versenyfelügyeleti eljárást az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártóval, a Maspex Olympos Kft.-vel (Maspex Kft.) szemben, amely többek között az

Olympos,

Kubu,

Apenta,

Figo,

Topjoy,

Nestea,

Tiger

márkák, illetve több alkoholos italmárka magyarországi forgalmazója. A lengyel Maspex-csoport magyarországi leányvállalata egy ágazati vizsgálat során került a versenyhatóság látókörébe, amely az italforgalmazásban szokásos kedvezményrendszerek hatásait, illetve a kereskedelmi szabályozásnak való megfelelést elemezte – többek között egyes italszállítói szerződések áttekintésével. A GVH ekkor figyelt fel arra, hogy az egyik jelentős szereplő partnereivel kötött szerződéseiben vélhetően meghatározta az általa forgalmazott termékek legkisebb viszonteladási árait, korlátozva ezzel a piaci árversenyt.

A GVH feltárta, hogy a Maspex Kft. az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italtermékek esetében a nagykereskedelmi partnerei számára a szerződésben előírta, hogy kötelesek az általa meghatározott ajánlott minimum árakat alkalmazni.

Emellett az alkoholmentes italokra rendszeresen akciós árlistákat hirdetett meg és küldött partnereinek, amelyekben ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy az abban szereplő ajánlott minimum árnál alacsonyabb áron nem értékesíthetnek, vagy ha mégis alacsonyabb árat alkalmaznának, akkor azt az akciós újságjaikban ne a tényleges árak feltüntetésével, hanem a hangzatos „TOP ÁR” vagy „BOMBA ÁR” jelzővel hirdessék.