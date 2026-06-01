Csődvédelem alá került a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája

A gyémántpiaci válság miatt csődvédelmi eljárás alá kerül a Petra vállalat Finsch bányája, munkahelyek szűnnek meg ennek következtében. A kialakult helyzet nem teljesen váratlan: miként az Origón megírtuk, a gyémántpiac válsága nagyon komolyan érinti a főként a gyémántipar kiszolgálására berendezkedett országokat is.

Bezár a világ egyik legismertebb gyémántbányája, a Finsch (illusztráció)

Fotó: Olivier Polet - Corbis / Corbis Historical / Corbis via Getty Images

Nagyot estek a kisebb gyémántok árai

Az 1967 óta működő Finsch a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája, és termelés alapján Dél-Afrika második legnagyobb gyémántbányája. Az üzemidejét tekintve 2037-ig termelésbe vont bánya a legmodernebb bányászati ​​infrastruktúrával rendelkezik, beleértve egy modern feldolgozóüzemet is, a Petra vállalat egyik legfontosabb kitermelési helyszíne. Így a Mining.com oldalán megjelent hír a csődvédelmi eljárás megindulásáról iparági szinten is jelentős fejlemény.

A bajokat a gyémántokért kapott összeg mérséklődése mutatja: a Finsch bányában az átlagos realizált ár áprilisban és májusban karátonként mintegy 47 dollárra esett vissza a harmadik negyedévben elért 56 dollárról, miközben a Petra zászlóshajójának számító Cullinan bánya átlagára karátonként körülbelül 81 dollárra csökkent a korábbi 109 dollárról.

A Petra közölte, hogy a 2025-ös pénzügyi évben a csoport árbevételének 34 százalékát biztosító Finsch bánya – amely elsősorban két karátos vagy annál kisebb gyémántokat termel – különösen megszenvedte a kisebb kövek piacán tapasztalható, szerkezeti jellegű áresésként leírt folyamatot.

A vállalat

felfüggesztette a Finsch bányában zajló tőkefejlesztési beruházásokat,

a rendelkezésre álló gépeket a termelés fenntartására csoportosította át, és

a teljes vállalatcsoporton belül munkahelyek megszüntetéséhez vezető felülvizsgálatokat indított.

A több mint 4 000 alkalmazottat foglalkoztató Petra nem közölte, pontosan hány állás kerülhet veszélybe, de jelezte, hogy megkezdte az egyeztetéseket a dolgozókkal és a szakszervezetekkel.