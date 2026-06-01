Csődvédelem alá került a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája

A gyémántpiaci válság miatt csődvédelmi eljárás alá kerül a Petra vállalat Finsch bányája, munkahelyek szűnnek meg ennek következtében. A kialakult helyzet nem teljesen váratlan: miként az Origón megírtuk, a gyémántpiac válsága nagyon komolyan érinti a főként a gyémántipar kiszolgálására berendezkedett országokat is.
Nagyot estek a kisebb gyémántok árai
Az 1967 óta működő Finsch a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája, és termelés alapján Dél-Afrika második legnagyobb gyémántbányája. Az üzemidejét tekintve 2037-ig termelésbe vont bánya a legmodernebb bányászati infrastruktúrával rendelkezik, beleértve egy modern feldolgozóüzemet is, a Petra vállalat egyik legfontosabb kitermelési helyszíne. Így a Mining.com oldalán megjelent hír a csődvédelmi eljárás megindulásáról iparági szinten is jelentős fejlemény.
A bajokat a gyémántokért kapott összeg mérséklődése mutatja: a Finsch bányában az átlagos realizált ár áprilisban és májusban karátonként mintegy 47 dollárra esett vissza a harmadik negyedévben elért 56 dollárról, miközben a Petra zászlóshajójának számító Cullinan bánya átlagára karátonként körülbelül 81 dollárra csökkent a korábbi 109 dollárról.
A Petra közölte, hogy a 2025-ös pénzügyi évben a csoport árbevételének 34 százalékát biztosító Finsch bánya – amely elsősorban két karátos vagy annál kisebb gyémántokat termel – különösen megszenvedte a kisebb kövek piacán tapasztalható, szerkezeti jellegű áresésként leírt folyamatot.
A vállalat
- felfüggesztette a Finsch bányában zajló tőkefejlesztési beruházásokat,
- a rendelkezésre álló gépeket a termelés fenntartására csoportosította át, és
- a teljes vállalatcsoporton belül munkahelyek megszüntetéséhez vezető felülvizsgálatokat indított.
A több mint 4 000 alkalmazottat foglalkoztató Petra nem közölte, pontosan hány állás kerülhet veszélybe, de jelezte, hogy megkezdte az egyeztetéseket a dolgozókkal és a szakszervezetekkel.
„Példátlanul gyenge gyémántpiaccal szembesülünk, amit a globális makrogazdasági tényezők, valamint a közel-keleti feszültségek okoznak” – mondta a vállalat vezérigazgatója, Vivek Gadodia. „Úgy véljük, hogy a kisebb méretű gyémántok árazásában szerkezeti változás következett be, ezért nem számítunk arra, hogy ezeknek a köveknek az ára jelentősen emelkedni fog a közeljövőben” – tette hozzá.
A társaság egyúttal visszavonta a 2026 és 2030 közötti pénzügyi évekre vonatkozó termelési előrejelzését is, amíg el nem készül az átdolgozott üzleti terv, amely várhatóan szeptember végére készül el.
Tartós maradhat a gyémántipar gyengélkedése
Az átszervezés rávilágít a gyémántipar egészét érintő növekvő nyomásra. A kínai luxuscikk-kereslet lassulása és a laboratóriumban előállított gyémántok egyre nagyobb népszerűsége egyaránt lefelé nyomja az árakat. A termelők erre a működés visszafogásával, készleteik csökkentésével és fejlesztési terveik újragondolásával reagálnak.
A Petra döntése, hogy csődvédelem alá helyezi a Finsch bányát, azt jelzi, hogy az alacsonyabb értékű gyémántok piacán a kereslet és az árak tartós visszaesésétől tartanak.
A Cullinan bánya továbbra is kulcsszerepet játszik a Petra jövőbeli stratégiájában, mivel képes ritka, nagy értékű, úgynevezett II-es típusú gyémántok kitermelésére, amelyek prémium áron értékesíthetők. A vállalat növeli a bányászati tevékenységet azokon a területeken, ahol ilyen kövek előfordulása valószínű, emellett termelékenység növelő intézkedéseket is tesztel a kitermelés és a feldolgozási kapacitás növelése érdekében.
Nem ragyognak már olyan fényesen a gyémántok? Ezt a kérdést sokan felteszik a gyémántipar jelenlegi helyzetét látva, mintegy megkérdőjelezve az állítást, ami a szinte szállóigévé vált Gyémántok az örökkévalóságnak James Bond-film címében rejtőzik. Miközben egyesek már valóban a gyémántipar nekrológját szövegezik, másik szerint a gyémántok továbbra is ragyognak majd, igaz, ragyogásuk fénye megváltozhat – az iparág átalakulásáról szóló cikkünket itt találja.
A cég arra is figyelmeztetett, hogy még az idei év során megsértheti a minimális likviditási követelményeket, ezért tárgyalásokat kezdett hitelezőivel, valamint hivatalos hozzájárulási folyamatot indított a kötvénytulajdonosokkal.
A befektetők kedvezőtlenül fogadták a bejelentést. A Petra részvényei beszakadtak a bejelentés után, ezzel az idei évben elszenvedett árfolyamveszteségük már meghaladja a 30 százalékot. A vállalat piaci kapitalizációja mintegy 56 millió dollárra zsugorodott.
Érdemes megemlíteni: a gyémántbányák nem csak az ékszeripart, hanem az ipari termelést is kiszolgálják, hiszen a gyémántok jelentős részéből gépekben használt alkatrészek, vágó vagy fúrófejek készülnek, illetve speciális szennyeződéssel az elektronikai iparban is használhatók. A gyémántipart ugyanakkor egyre nagyobb mértékben befolyásolják a mesterséges gyémántok.