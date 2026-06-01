Csődvédelem alá került a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája

A Petra Diamonds csődvédelmi eljárást indíott a Finsch gyémántbányájban, és létszámleépítéseket hajt végre a legendás dél-afrikai helyszín működésében, miután a beszakadó gyémántárak és az erős dél-afrikai rand veszélybe sodorták a vállalat likviditását. A társaság közölte, hogy a természetes gyémántok piacán tapasztalható romló körülmények, amelyeket a közel-keleti feszültségek és a kisebb méretű kövek árának további gyengülése súlyosbított, rendkívüli intézkedések meghozatalára kényszerítették a vállalatot.
A gyémántpiaci válság miatt csődvédelmi eljárás alá kerül a Petra vállalat Finsch bányája, munkahelyek szűnnek meg ennek következtében. A kialakult helyzet nem teljesen váratlan: miként az Origón megírtuk, a gyémántpiac válsága nagyon komolyan érinti a főként a gyémántipar kiszolgálására berendezkedett országokat is.

Bezár a világ egyik legismertebb gyémántbányája, a Finsch (illusztráció)
Fotó: Olivier Polet - Corbis / Corbis Historical / Corbis via Getty Images

Nagyot estek a kisebb gyémántok árai

Az 1967 óta működő Finsch a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája, és termelés alapján Dél-Afrika második legnagyobb gyémántbányája. Az üzemidejét tekintve 2037-ig termelésbe vont bánya a legmodernebb bányászati ​​infrastruktúrával rendelkezik, beleértve egy modern feldolgozóüzemet is, a Petra vállalat egyik legfontosabb kitermelési helyszíne. Így a Mining.com oldalán megjelent hír a csődvédelmi eljárás megindulásáról iparági szinten is jelentős fejlemény.

A bajokat a gyémántokért kapott összeg mérséklődése mutatja: a Finsch bányában az átlagos realizált ár áprilisban és májusban karátonként mintegy 47 dollárra esett vissza a harmadik negyedévben elért 56 dollárról, miközben a Petra zászlóshajójának számító Cullinan bánya átlagára karátonként körülbelül 81 dollárra csökkent a korábbi 109 dollárról.

Érdemes megemlíteni: a gyémántbányák nem csak az ékszeripart, hanem az ipari termelést is kiszolgálják, hiszen a gyémántok jelentős részéből gépekben használt alkatrészek, vágó vagy fúrófejek készülnek, illetve speciális szennyeződéssel az elektronikai iparban is használhatók. A gyémántipart ugyanakkor egyre nagyobb mértékben befolyásolják a mesterséges gyémántok.

A Petra közölte, hogy a 2025-ös pénzügyi évben a csoport árbevételének 34 százalékát biztosító Finsch bánya – amely elsősorban két karátos vagy annál kisebb gyémántokat termel – különösen megszenvedte a kisebb kövek piacán tapasztalható, szerkezeti jellegű áresésként leírt folyamatot. 

A vállalat 

  • felfüggesztette a Finsch bányában zajló tőkefejlesztési beruházásokat, 
  • a rendelkezésre álló gépeket a termelés fenntartására csoportosította át, és 
  • a teljes vállalatcsoporton belül munkahelyek megszüntetéséhez vezető felülvizsgálatokat indított. 

A több mint 4 000 alkalmazottat foglalkoztató Petra nem közölte, pontosan hány állás kerülhet veszélybe, de jelezte, hogy megkezdte az egyeztetéseket a dolgozókkal és a szakszervezetekkel.

„Példátlanul gyenge gyémántpiaccal szembesülünk, amit a globális makrogazdasági tényezők, valamint a közel-keleti feszültségek okoznak” – mondta a vállalat vezérigazgatója, Vivek Gadodia. „Úgy véljük, hogy a kisebb méretű gyémántok árazásában szerkezeti változás következett be, ezért nem számítunk arra, hogy ezeknek a köveknek az ára jelentősen emelkedni fog a közeljövőben” – tette hozzá.

A társaság egyúttal visszavonta a 2026 és 2030 közötti pénzügyi évekre vonatkozó termelési előrejelzését is, amíg el nem készül az átdolgozott üzleti terv, amely várhatóan szeptember végére készül el.

Tartós maradhat a gyémántipar gyengélkedése

Az átszervezés rávilágít a gyémántipar egészét érintő növekvő nyomásra. A kínai luxuscikk-kereslet lassulása és a laboratóriumban előállított gyémántok egyre nagyobb népszerűsége egyaránt lefelé nyomja az árakat. A termelők erre a működés visszafogásával, készleteik csökkentésével és fejlesztési terveik újragondolásával reagálnak.

A Petra döntése, hogy csődvédelem alá helyezi a Finsch bányát, azt jelzi, hogy az alacsonyabb értékű gyémántok piacán a kereslet és az árak tartós visszaesésétől tartanak.

A Cullinan bánya továbbra is kulcsszerepet játszik a Petra jövőbeli stratégiájában, mivel képes ritka, nagy értékű, úgynevezett II-es típusú gyémántok kitermelésére, amelyek prémium áron értékesíthetők. A vállalat növeli a bányászati tevékenységet azokon a területeken, ahol ilyen kövek előfordulása valószínű, emellett termelékenység növelő intézkedéseket is tesztel a kitermelés és a feldolgozási kapacitás növelése érdekében.

Nem ragyognak már olyan fényesen a gyémántok? Ezt a kérdést sokan felteszik a gyémántipar jelenlegi helyzetét látva, mintegy megkérdőjelezve az állítást, ami a szinte szállóigévé vált Gyémántok az örökkévalóságnak James Bond-film címében rejtőzik. Miközben egyesek már valóban a gyémántipar nekrológját szövegezik, másik szerint a gyémántok továbbra is ragyognak majd, igaz, ragyogásuk fénye megváltozhat – az iparág átalakulásáról szóló cikkünket itt találja.

A cég arra is figyelmeztetett, hogy még az idei év során megsértheti a minimális likviditási követelményeket, ezért tárgyalásokat kezdett hitelezőivel, valamint hivatalos hozzájárulási folyamatot indított a kötvénytulajdonosokkal.

A befektetők kedvezőtlenül fogadták a bejelentést. A Petra részvényei beszakadtak a bejelentés után, ezzel az idei évben elszenvedett árfolyamveszteségük már meghaladja a 30 százalékot. A vállalat piaci kapitalizációja mintegy 56 millió dollárra zsugorodott.

 

