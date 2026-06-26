Megszűnik a hatósági üzemanyagár, fontos változás jön a kutakon

Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvénymódosítás, miután a jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 2026. június 26-ai, pénteki számában. A magyar kormány törvénymódosítása az árak megállapításáról szóló törvényt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvényt érinti.
Szombattól megszűnik a hatósági üzemanyagár Magyarországon
A jogszabály indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. Ez azt jelenti, hogy szombattól megszűnik a jelenlegi állami ármegállapítás a benzinre és a gázolajra.
A törvénymódosítás ugyanakkor nem zárja ki, hogy később ismét állami beavatkozás történjen az üzemanyagpiacon. A szöveg szerint a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben állapíthatja meg a motorbenzin és a dízelgázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok aránytalanul megváltoznak, és ez állami beavatkozást igényel.
A döntésnél a fogyasztók érdekeinek védelmét is figyelembe kell venni. A miniszter nemcsak az árakat, hanem a hatósági ár alkalmazásának részletszabályait is meghatározhatja.
Súlyos bírságot kaphatnak a szabályszegő benzinkutak
A törvény az ellenőrzésről és a szankciókról is rendelkezik. A hatósági árak betartását az állami adó- és vámhatóság ellenőrizné.
Ha egy üzemanyagtöltő állomás megsértené a miniszteri rendeletben előírt szabályokat, 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot kaphatna. Ismételt jogsértés esetén akár fél évre is megtilthatnák az érintett benzinkút működését.
A jogszabály a biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készletek felhasználásának szabályait is érinti. A miniszter meghatározhatja a felszabadított készletek felhasználásának célját és ütemezését, valamint elsőbbségi hozzáférést biztosíthat az ország működése szempontjából kiemelt felhasználóknak.