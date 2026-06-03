Felújítják Budapest ikonikus hídját – mutatjuk a részleteket

A K-híd Budapest egyik különleges hídja: ferdén ível át a Duna felett, és közel 100 méteres fesztávolságával, valamint a K-rácsozású szerkezetével jelentős mérnöki teljesítmény. A K-híd története 1955-re nyúlik vissza, amikor gyorsan összeszerelhető katonai híd elemekből építették meg azért, hogy a ma már nem működő Óbudai Hajógyár közvetlen vasúti kapcsolatot kapjon. Ideiglenes megoldásnak szánták, a vasúti szolgálat megszűnése után, 1989-tól a híd azonban mind nagyobb közúti forgalmat kezdett kiszolgálni. A K-hídon megépítése óta jelentős beavatkozásra nem került sor, így műszaki állapota leromlott, mostanra átfogó felújításra szorul.

A K-híd felújítása nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését. Fotó: MW Bulvár

A K-híd felújítása nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését

A Budapest Közút Zrt. hirdetménye alapján a nyertesnek 76 hónapja lesz a felújítási munkák elvégzésére. Az ajánlatokat július 7-ig várják.

A kiviteli tervek elkészítésére az eredeti terveket is jegyző FŐMTERV Zrt.-t kérte fel a Magyar Közút, amelyek 2024 decemberében el is készültek.

Ezek alapján végzik majd a rekonstrukciót. – írja a Magyar Építők, amely nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését.

Fotó: MW Bulvár

Ma a K-híd jelentős közlekedési infrastruktúraként szolgál, ahol a forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A híd mindkét oldalán keskeny járdák találhatóak, amelyek 1973-ban épültek hozzá, így nemcsak autók, hanem gyalogosok számára is biztosít átkelést.

A nyári időszakban a Sziget Fesztivál látogatói is ezen a hídon át érkeznek a szigetre, ami tovább növeli a híd közösségi és kulturális jelentőségét.

Sőt Jovanotti olasz énekes és Nicky Jam is forgattak itt videóklipet, ami nemzetközi figyelmet is vonzott a hídhoz – számolt be róla a Hovamenjunk.

Veszteséggel zárt a Sziget

A többek között a Sziget Fesztivált is szervező cég, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 2,8 milliárd forint veszteséggel zárt 2025-ben. A Sziget a Telex megkeresésére azt írta, hogy noha a Sziget Fesztivál bevétele több mint 1 milliárd forinttal növekedett, azonban ennél nagyobb méretű csökkenést jelentett a Balaton Sound kiesése. Így főleg emiatt volt kisebb a cég jegybevétele 2025-ben. Hozzátették, hogy Gerendai Károlyék október-november során tértek vissza a céghez, és előzetesen már kaptak arról tájékoztatást, hogy ekkora veszteséggel kell számolniuk.