Forradalom küszöbén állhatunk: 170 000 évre elegendő energiaforrást neveztek meg, fillérekbe kerülne

A zöld hidrogént évtizedek óta csodaszerként emlegetik a nehezen dekarbonizálható ágazatok – például az acélgyártás és az ipari hajózás – szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére. Magas hőmérsékleten égethető el, akárcsak a fosszilis tüzelőanyagok, ám égése során a bolygó felmelegedéséért felelős üvegházhatású gázok helyett csupán vízgőz keletkezik. De ha ennyire ígéretes a zöld hidrogén, miért adja még mindig csak az Egyesült Államok teljes hidrogéntermelésének kevesebb mint egy százalékát? A rövid válasz az, hogy előállítása drága, és sok esetben nem túl hatékony felhasználása azoknak a tiszta energiaforrásoknak, amelyek szükségesek a gyártásához. A mostani bejelentés ebben ugyan változást hozhat idővel, de gyors megoldásban még nem érdemes reménykedni. Ami most hangsúlyos: gazdaságilag bőven életképes, sőt, olcsó lehetőséget kínálna a geológiai hidrogén.

A Föld felszíne alatti hidrogén 170 000 évre kiszolgálhatná az emberiség energiaszükségleteit (illusztrációs célú koncepciórajz)

Fotó: Pixabay

Olcsó hidrogénforrást rejtenek a kőzetek

A hidrogén kinyerésére létezhet egy olyan módszer, amely nemcsak környezetvédelmi szempontból előnyös, hanem gazdaságilag is életképes lehet. Az úgynevezett „geológiai hidrogén” olyan hidrogén, amely természetes módon már eleve jelen van a földkéreg kőzetformációiban. Elméletileg közvetlenül kitermelhető és felhasználható, anélkül hogy energiaigényes előállítási folyamatokra lenne szükség, ráadásul versenyképes költségek mellett – számol be arról az Oilprice.

A tudósok becslése szerint a Föld már elegendő ilyen hidrogént termelt ahhoz, hogy az emberiség teljes energiaigényét a következő 170 000 évben fedezze.

A kihívás természetesen az, hogy ezt a hatalmas készletet meg kell találni és ki is kell termelni. A kutatók még csak most kezdik feltérképezni és megérteni a geológiai hidrogén működését, de az eddigi eredmények rendkívül biztatóak egy tisztább energiára épülő új korszak szempontjából.

Ugyanis mint minden energiaforrás vagy nyersanyag kitermelésénél, alapvető fontosságú a gazdaságos hozzáférés. Márpedig jelenleg úgy tűnik, hogy a geológiai hidrogén ebben jól vizsgázhat.

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szerint ez a hidrogénforma akár kilogrammonként 1 amerikai dollárnál (most kb. 305 forint) is alacsonyabb költséggel termelhető lehet.

Ez töredéke a jelenlegi zöld hidrogén előállítási költségének, amely kilogrammonként körülbelül 3,50-6 dollár között mozog. Ha sikerülne hozzáférni a geológiai hidrogénkészletekhez, az alternatív energiaforrás költségszinten versenyképessé válhatna a fosszilis tüzelőanyagokkal, ami jelentős lendületet adhatna a dekarbonizációs törekvéseknek, különösen a nehéziparban.