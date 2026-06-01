Nem is gondolná, mi befolyásolja a háttérben a tóparti ingatlanok árát

A hazai üdülő- és nyaralóövezetekben történő ingatlanvásárlásokat nem csupán a vételár, hanem közvetlenül az ingatlanok jogi besorolása és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási lehetőségek is meghatározzák. A hitelpiac strukturális átalakulása és az Otthon Start támogatott konstrukció térnyerése eltérő pályára állította a kiemelt térségeket – derül ki egy friss elemzésből.
Bár a Balaton továbbra is a hazai nyaralópiac legértékesebb és leginkább értékálló régiója, a 2021-es keresleti csúcshoz képest mind a déli, mind az északi parton érezhetően mérséklődött az érdeklődés az ingatlan.com adatai szerint. A lassulást elsősorban a tartósan magas, jellemzően 1,2 millió forint körüli négyzetméterárak magyarázhatják, ami komoly belépési korlátot jelent a vevők számára, növelva a hitel jelentőségét. A balatoni kínálat jelentős része jogilag ugyanakkor üdülő besorolású: az északi-parton minden ötödik, a déli-parton pedig minden hetedik eladó lakóingatlan ebbe a kategóriába tartozik a portál kínálatában – derül ki az ingatlan.com csoporthoz tartozó money.hu friss elemzéséből.

ingatlan, hitel, balaton
A tóparti ingatlanoknál fontos tudni, hogy az államilag támogatott hitel elérhetőségét befolyásolja az ingatlan besorolása (illusztráció)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezeknél az ingatlanoknál nem érhetők el az állami támogatású lakáshitelek

 Az üdülő besorolású ingatlanokra a kedvezményes, államilag támogatott lakáshitelek nem érhetők el,

a bankok pedig a szigorúbb kockázatértékelés miatt akár 30-40 százalékos önerőt is megkövetelnek a piaci alapú jelzáloghiteleknél, amennyiben egyáltalán hajlandók ilyen formában finanszírozni az ingatlant.

Ellenkező esetben csak a jóval kedvezőtlenebb kamatozású szabad felhasználású hitelek jöhetnek szóba. 

A Velencei-tó ingatlanpiaca az elmúlt időszakban stabilizálódott, mindössze 1 százalékos éves visszaesést mutatva, ami mögött egy sajátos funkcióváltás áll. A tópart ugyanis ma már egyre inkább a budapesti és a székesfehérvári agglomeráció szerves részeként működik. Ennek megfelelően a vásárlók jelentős része eleve állandó lakhatásra alkalmas otthont keres a jellemzően 931 ezer és 1 millió forint közötti négyzetméteráras sávban.

Finanszírozási szempontból a lakóház vagy társasházi lakás besorolás lehetővé teszi, hogy a vevők a piaci kamatozású lakáshitelek mellett az állami támogatásokat és a fix 3 százalékos kamattámogatott konstrukciót is bevonják a vásárlásba.

Utóbbi a havi lakáshitelkibocsátás több mint 70 százalékát adja az indulása óta Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb lakáspiaci jelentése szerint.

Megvan, hol kötötték a legtöbb szerződést az Otthon Start Programban

A májusi jegybanki jelentés területi adatai szerint

  • forgalomarányosan a drágább vidéki járásokban és az olcsóbb fővárosi kerületekben kötötték a legtöbb Otthon Start szerződést;
  • a Balaton környékén a program igénybevétele a bevezetés óta mérsékelt maradt, miközben a tőle északra fekvő Veszprémi járásban, illetve a keletebbre lévő Székesfehérvári járásban lakosságarányosan 4-5 szerződés jutott ezer főre.

A Velencei-tónál az erősödő agglomerációs szerep miatt az állandó lakhatási célú vásárlások dominálnak, ami a támogatott hitel iránti keresletben is jól tükröződik. Mivel a tóparti ingatlanárak megközelítik az 1 millió forintos négyzetméterárat, a térségben lakosságarányosan magas az Otthon Start szerződések száma.

„Míg a drágább dunántúli járásokban a magas árak kényszerítik ki a hitelfelvételt, addig az Otthon Start hitelek MNB adatok szerinti 35 millió forintos átlagos összege a kisebb településeken már meg is haladja a helyi lakásárakat. Például a Tisza-tó térségében a 400-500 ezer forintos négyzetméterárak miatt az Otthon Start program egészen egyedülálló finanszírozási lehetőséget kínál, ugyanakkor figyelembe kell venni a bank fedezetértékelési szempontjait is. Ezen a környéken nemcsak egy kisebb ingatlant, hanem akár egy felújított családi házat is vásárolhat a kedvezményes hitelből a fiatal elsőlakás-vásárló – amely akár ideális, négyévszakos távmunka-bázisként is funkcionálhat” – tette hozzá Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője. 

 

