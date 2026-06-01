Hol keresnek a legjobban a magyar munkavállalók – itt a térkép

Érdekli, mennyit keresnek a lakóhelyén élők? Vagy csak tudni szeretné, melyik településen viszik haza a legmagasabb fizetést? Mostantól ezek az információk is megtudhatók a térképes interaktív megjelenítőalkalmazásból, azaz a TIMEA-ból. A rendszerben összesen 13 mutató területi mintázata – a keresetek mellett a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői – frissült június 1-jén a legfrissebb adatok alapján. Az alkalmazás lehetőséget ad a területi adatok térképi megjelenítésére, lekérdezésére, valamint a kapcsolódó módszertani információk elérésére is.

A KSH alkalmazásával most könnyen kideríthető, átlagban hol kapják a legmagasabb fizetést Magyarországon

A június 1-jei frissítés legfontosabb újdonsága, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 2025 közötti, éves bruttó és nettó átlagkeresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető. A minden korábbinál részletesebb térképen böngészve látható, hogy a főváros (a 23 kerület átlaga alapján) közel sem dobogós a települések közt – derül ki a KSH közleményéből.

Ezekben a térségekben a legmagasabb az átlagfizetés országosan

A Buda környéki agglomerációs – Nagykovácsi, Telki, Budajenő – és az osztrák határ menti települések mellett a köztudatban ebben az értelemben talán kevésbé meglévő Paks is ott van a legmagasabb átlagkeresetű helységek között.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2019 és 2025 között a legnagyobb mértékű keresetnövekedés főként néhány alacsonyabb kereseti szintű

Borsod-Abaúj-Zemplén

és Baranya vármegyei

településen volt megfigyelhető.

Egyes helyeken a nettó átlagkereset az időszak végére csaknem a háromszorosára emelkedett, ugyanakkor továbbra is számottevően elmaradt az országos átlagtól.

A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenes TIMEA-alkalmazás interaktív felületén bárki készíthet szemléletes térképeket a KSH honlapján található 23 témakör több mint 200 mutatójából. Az elkészült térképeket és a hozzájuk tartozó adatokat a felhasználók le is tölthetik. A vizuális megjelenítés négy területi szinten – regionális, vármegyei, járási és települési bontásban – lehetséges.