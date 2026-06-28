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áram

Brutális hőség: rekordközeli áramigényt hozhat a kánikula Magyarországon

1 órája
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A hőségben a nyári csúcs 90 százalékát elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren.
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áramáramhálózatikánikulahőség

A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a MAVIR Zrt. szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90 százaléka körüli érték.

Hőség - Az elektromos rendszer 90 százalékos csúcsterhelésére számítanak
Hőség - Az elektromos rendszer 90 százalékos csúcsterhelésére számítanak
Fotó: Jason Tschepljakow / dpa Picture-Alliance/AFP

Hőség: rekordközeli áramigényt hozhat a kánikula Magyarországon

A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. 

Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedik, 240 megawattal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. A MAVIR honlapján elérhető adatok szerint a paksi atomerőmű beépített kapacitása 2012,8 megawatt.

 

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