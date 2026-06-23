Fontos! Változik a hulladék leadásának rendje

2026. július 1-től módosul az építési-bontási hulladékok leadásának rendje azokban a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban, ahol ez a szolgáltatás biztosított – tájékoztat a MOHU.

Változik az építési-bontási hulladék leadásának rendje (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az építési-bontási hulladék nem koncessziós hulladék

A hulladékudvarok mellett építési-bontási hulladék leadására – az átvevő partnerek egyedi díjszabása mellett – engedéllyel rendelkező hulladéklerakókban, valamint építési-bontási hulladék hasznosító telephelyeken is van lehetőség, illetve egy komolyabb felújítás esetén lehetséges a felújítást végző céggel szerződni annak elszállítására.

A MOHU Zrt. mindezek mellett egyfajta kényelmi szolgáltatásként továbbra is biztosítja a hulladékudvari leadás lehetőségét a lakosság számára.

2026. július 1-től kezdődően a hulladékudvarokban térítés ellenében, mennyiségi korlátozás nélkül lehet leadni az alábbi hulladékokat:

HAK 17 09 04 építési-bontási hulladék (kevert építési-bontási hulladék)

HAK 17 01 07 építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke)

Az átvétel díja egységesen bruttó 36 Ft/kg.

Az intézkedés oka, hogy a korábbi, kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes, mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással kapcsolatban sorozatos visszaélések voltak tapasztalhatók gazdálkodó szervezetek részéről, amelyek veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát, sőt, több esetben ellehetetlenítették azt.

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