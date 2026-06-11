Beismerték, amitől sokan tartottak: itt az energiaválság

Az inflációs kockázatok erősödése miatt 25 bázisponttal emelte mindhárom irányadó kamatlábát az Európai Központi Bank: a betéti rendelkezésre állás kamata 2,25 százalékra, az irányadó refinanszírozási műveleteké 2,40 százalékra, az aktív oldali rendelkezésre állásé pedig 2,65 százalékra nőtt.

A magasabb energiaárak megpörgethetik az inflációt / Balogh Zoltán, MTI Fotószerkesztőség

A magasabb energiaárak gerjesztették az inflációt

Az Európai Központi Bank előző, április végi kamatdöntő ülésén nem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén, ugyancsak a piaci várakozásokkal összhangban. Legutóbb tavaly júniusban, 25 bázisponttal csökkentette a három irányadó eurókamatot az EKB.

Csütörtöki közleményében az EKB rámutatott arra, hogy a közel-keleti háború inflációs nyomást okoz, miközben a kormányzótanács elkötelezett amellett, hogy olyan monetáris politikát folytasson, ami biztosítja a 2 százalékos inflációt középtávon.

Az EKB csütörtökön új inflációs és GDP-növekedési előrejelzést tett közzé az idei és a jövő évre.

Az inflációs adatokat az előző, márciusi becsléshez képest fölfelé módosították a magasabb energiaárak miatt, amelyek bizonyos mértékig várhatóan beépülnek az élelmiszerek, áruk és szolgáltatások inflációjába.

Mint kiderült:

a fogyasztói árak idén várhatóan átlagosan 3 százalékkal, jövőre 2,3 százalékkal emelkednek.

Márciusban 2026-ra 2,6 százalékos, jövőre 2 százalékos inflációt becsült az EKB.

Az energia- és élelmiszerárak nélküli infláció esetében idén és jövőre egyaránt átlagosan 2,5 százalékot vár az EKB most, miután márciusban 2026-ra 2,3 százalékos, jövőre 2,2 százalékos maginflációt becsült.

A GDP-növekedési számokat – a közel-kelet háborúnak az árupiacokra, a reáljövedelmekre és a bizalomra gyakorolt erőteljes hatása miatt – lefelé módosították. Az idei évre a márciusban várt 0,9 százalék helyett most átlagosan 0,8 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál az EKB, jövőre pedig a korábbi 1,3 százalék helyett 1,2 százalékot.

Az EKB rámutatott arra, hogy a kilátások továbbra is bizonytalanok, az infláció esetében fölfelé, a gazdasági növekedés esetében pedig lefelé mutató kockázatokkal.

A Kormányzótanács nem kötelezi el magát előre egy bizonyos kamatpálya mellett – hangsúlyozta közleményében az EKB.