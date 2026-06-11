Beismerték, amitől sokan tartottak: itt az energiaválság

Az inflációs kockázatok erősödése miatt 25 bázisponttal emelte mindhárom irányadó kamatlábát az Európai Központi Bank: a betéti rendelkezésre állás kamata 2,25 százalékra, az irányadó refinanszírozási műveleteké 2,40 százalékra, az aktív oldali rendelkezésre állásé pedig 2,65 százalékra nőtt.
A magasabb energiaárak gerjesztették az inflációt
Az Európai Központi Bank előző, április végi kamatdöntő ülésén nem változtatott a három irányadó eurókamat szintjén, ugyancsak a piaci várakozásokkal összhangban. Legutóbb tavaly júniusban, 25 bázisponttal csökkentette a három irányadó eurókamatot az EKB.
Csütörtöki közleményében az EKB rámutatott arra, hogy a közel-keleti háború inflációs nyomást okoz, miközben a kormányzótanács elkötelezett amellett, hogy olyan monetáris politikát folytasson, ami biztosítja a 2 százalékos inflációt középtávon.
Az EKB csütörtökön új inflációs és GDP-növekedési előrejelzést tett közzé az idei és a jövő évre.
Az inflációs adatokat az előző, márciusi becsléshez képest fölfelé módosították a magasabb energiaárak miatt, amelyek bizonyos mértékig várhatóan beépülnek az élelmiszerek, áruk és szolgáltatások inflációjába.
Mint kiderült:
- a fogyasztói árak idén várhatóan átlagosan 3 százalékkal, jövőre 2,3 százalékkal emelkednek.
- Márciusban 2026-ra 2,6 százalékos, jövőre 2 százalékos inflációt becsült az EKB.
- Az energia- és élelmiszerárak nélküli infláció esetében idén és jövőre egyaránt átlagosan 2,5 százalékot vár az EKB most, miután márciusban 2026-ra 2,3 százalékos, jövőre 2,2 százalékos maginflációt becsült.
A GDP-növekedési számokat – a közel-kelet háborúnak az árupiacokra, a reáljövedelmekre és a bizalomra gyakorolt erőteljes hatása miatt – lefelé módosították. Az idei évre a márciusban várt 0,9 százalék helyett most átlagosan 0,8 százalékos gazdasági növekedést prognosztizál az EKB, jövőre pedig a korábbi 1,3 százalék helyett 1,2 százalékot.
Az EKB rámutatott arra, hogy a kilátások továbbra is bizonytalanok, az infláció esetében fölfelé, a gazdasági növekedés esetében pedig lefelé mutató kockázatokkal.
A Kormányzótanács nem kötelezi el magát előre egy bizonyos kamatpálya mellett – hangsúlyozta közleményében az EKB.
Az eszközvásárlási programmal (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programmal (PEPP) kapcsolatban az EKB megjegyezte: az APP- és a PEPP-portfólió mérsékelt és kiszámítható ütemben csökken, ahogy az eurórendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.
A kormányzótanács a megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2 százalékos célon stabilizálódjon, és hogy megőrizze a monetáris politikai transzmisszió zökkenőmentes működését. Emellett a transzmisszióvédelmi eszköz is rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamika elhárításához, ami komolyan fenyegeti a monetáris politikának az euróövezet összes országában való transzmisszióját, lehetővé téve így a Kormányzótanácsnak, hogy árstabilitási megbízatását eredményesebben teljesítse – zárta közleményét az EKB.
MBH elemzői szerint: optimális esetben is a kamatszint tartása lehetséges
A közel-keleti konfliktust nem sikerült lezárni az elmúlt hetekben. Az erre irányuló törekvéseknek és a Hormuzi-szoroson sokszor lekapcsolt jeladókkal áthaladó olajszállító tankereknek köszönhetően az olaj világpiaci ára megközelítette a 90 dollárt, de ez még mindig nagyjából 20-25 dollárral magasabb, mint a konfliktus előtt. Az infláció már 3 százalék fölött jár az eurózónában, ilyet utoljára 2023 szeptemberében láthattunk.
MBH Elemzési Centruma szerint az tehát nem kérdés, hogy a mai kamatemelés indokolt volt, kérdés, hogy kell-e folytatni a szigorítást, vagy a mai döntés elégnek bizonyul majd a későbbiekben.
„Mi jelenleg azt gondoljuk, hogy további emelésre nem lesz szüksége a kormányzótanácsnak, de ebben azért látunk kockázatokat, hiszen az iráni háború lezárása egyre csak húzódik” –írják. Hozzátették: az április kamatdöntő ülés utáni kommentárunkban még úgy fogalmaztak, hogy kedvező esetben akár már 2026 végén is újra 2 százalékra csökkenhet a betéti ráta.
Azt gondoljuk, hogy ennek valószínűsége érdemben csökkent azóta, és már optimális esetben is a kamatszint tartása lehetséges.
Emellett felmerül még az a kérdés is, hogy mit gondolna a piac az EKB hitelességéről, ha egy 25 bázispontos kamatemelés után fél évvel már a kamatcsökkentés kerülne az asztalra – egészítették ki.