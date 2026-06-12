Mélyponton az infláció – de minek köszönhetjük és meddig tarthat az aranykor?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint a hazai fogyasztói árak éves szinten 1,8 százalékkal emelkedtek. Az infláció jelenlegi mértéke beleillik abba az ívbe, amit a hazai pénzromlás az idei év eleje óta követ. Az inflációt befolyásoló tényezők közül érdemes kiemelni a mérsékelt élelmiszer-áremelkedést az árrésstopok miatt, az üzemanyagok árának hatósági korlátozását, valamint az energiaárak tekintetében a rezsicsökkentést, mely intézkedések mindegyikét még az előző kormány vezette be. Mindezek mellett a forint árfolyama még, ami meghatározó hatást gyakorlhat a fogyasztói árindex emelkedésére.

Élelmiszer, háztartási energia, üzemanyagárak: ezek a tényezők befolyásolják leginkább az infláció mértékét. / Fotó: Martin Mehes / Shutterstock

Ezek a tényezők gyakorolnak meghatározó hatást az inflációs folyamatokra

A pénzromlás ütemének látványos mérséklődését több, egymástól független gazdasági változó egyidejű alakulása magyarázza. Az utóbbi hetkeben globális szinten korrigáltak az árupiaci folyamatok, miközben a hazai mezőgazdasági kínálat is stabilizálódni látszik. Ez a kettős hatás jelentősen csökkentette az élelmiszerek árnyomását a fogyasztói kosárban.

Mint az a KSH májusi adataiból kiderült:

a háztartási energia 2,0 százalékkal csökkent,

míg az élelmiszerek ára havi alapon 0,3 százalékkal mérséklődött,

ami éves összevetésben is csak 0,5 százalékos áremelkedést jelent.

Ugyanakkor a családok óvatosabbak is, így vásárlási hajlandóságuk továbbra is visszafogott maradt. A lakossági kereslet lassú élénkülése pedig arra készteti a kereskedőket, hogy óvatosan árazzák át a termékeiket.

A forint nemzetközi devizapiaci stabilitása szintén meghatározó tényező, hiszen a kétségtelenül a választások napja óta erősödő nemzeti valuta közvetlenül csökkenti a külföldről behozott áruk és az energiahordozók beszerzési költségeit. Azonban a szabályozott árak és a rezsicsökkentés még nagyobb mértékben és közvetlenül korlátozza a drágulást kulcsfontosságú területeken.

Kérdés, hogy meddig is és milyen formában tartja fent a Tisza-kormány az előző kabinet azon intézkedéseit, melyek a lakosságot hivatottak védeni az ársokkok hatásaitól. Ugyan az üzemanyagok védett ára, illetve az árrésstopok határozatlan időre meghosszabbításra kerültek, azonban a kormányzat már jelezte, hogy ezeket fokozatosan kivezetné. Ennek időzítése alapjaiban határozza majd meg a hazai inflációs folyamatokat.