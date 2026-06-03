Borzasztó együttható van a képletben: odaveszhet a globális növekedés java az iráni háború miatt

Az OECD globális lassulásra figyelmeztet: az amerikai-iráni háború visszaveti a gazdasági növekedési kilátásokat. A szervezet júniusi Gazdasági Kilátások (Economic Outlook) című jelentésében közölte: a globális gazdasági növekedés várhatóan a 2025-ös 3,4 százalékról 2026-ban 2,8 százalékra lassul, majd 2027-ben 3,1 százalékra gyorsulhat vissza – feltéve, hogy az energiaár-sokk az idei év közepétől fokozatosan enyhülni kezd. Ez az előrejelzés azonban egy olyan forgatókönyvre épül, amelyben az ellátási zavarok csak átmenetiek, békemegállapodás születik, és a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadások gyorsan megszűnnek – figyelmeztetett Stefano Scarpetta, az OECD vezető közgazdásza. A szakember által jelzett körülmények a konfliktus lezárására azonban egyelőre nem teljesülnek.

Az iráni háború nyomán jelentkező gazdasági lassulásra figyelmeztet az OECD is (a képen egy amerikai támadás sújtotta hajó)

Fotó: AFP

Az iráni háború miatt fékezhet a globális növekedés

Egy kedvezőtlenebb forgatókönyv szerint, amelyben a tengeri szállítást és az energetikai infrastruktúrát érintő zavarok egészen 2027-ig fennmaradnak,

a globális növekedés 2026-ban mindössze 2,1 százalékra, 2027-ben pedig 1,8 százalékra esne vissza.

Scarpetta figyelmeztetése szerint ez egyes gazdaságokat recesszióba taszíthatna, míg másokat annak közvetlen közelébe sodorna.

Az OECD elemzése azt vizsgálja, miként emelte az energiaárakat a Hormuzi-szoros lezárása és a Perzsa-öböl térségében bekövetkezett energetikai infrastruktúra-károk sorozata. A jelentés szerint a konfliktus nyomán jelentősen megdrágultak a műtrágyák és számos más kulcsfontosságú ipari alapanyag is. Az OECD rámutatott: az Egyesült Államok és szövetségesei, valamint Irán közötti háború következményei még jóval egy esetleges rendezés után is érezhetők maradhatnak.

Scarpetta a CNBC műsorában úgy fogalmazott, hogy a konfliktus gazdasági hatásai országonként „rendkívül eltérőek”, még az OECD kedvezőbb forgatókönyve esetén is.

Kiemelte, hogy bár az energiahiány különösen súlyosan érintené az ázsiai gazdaságokat, olyan országok, mint

Japán és Dél-Korea jelentős stratégiai készletekkel rendelkeznek, így egy ideig képesek átvészelni az olaj- és gázellátás kiesését;

ám más államokban azonban már most korlátozzák a gázfelhasználást, példaként erre Indiát említette.

A közgazdász szerint a jelenlegi konfliktus tartós rendezése nemcsak a térség számára hozna megkönnyebbülést, hanem „megalapozná a világgazdaságban okozott zavarok felszámolását is”.

Minél tovább tartanak a fennakadások, annál nagyobbak lesznek a gazdasági és társadalmi költségek

– áll a jelentésben.