Borzasztó együttható van a képletben: odaveszhet a globális növekedés java az iráni háború miatt

Az OECD globális lassulásra figyelmeztet: az amerikai-iráni háború visszaveti a gazdasági növekedési kilátásokat. A szervezet júniusi Gazdasági Kilátások (Economic Outlook) című jelentésében közölte: a globális gazdasági növekedés várhatóan a 2025-ös 3,4 százalékról 2026-ban 2,8 százalékra lassul, majd 2027-ben 3,1 százalékra gyorsulhat vissza – feltéve, hogy az energiaár-sokk az idei év közepétől fokozatosan enyhülni kezd. Ez az előrejelzés azonban egy olyan forgatókönyvre épül, amelyben az ellátási zavarok csak átmenetiek, békemegállapodás születik, és a Hormuzi-szorosban kialakult fennakadások gyorsan megszűnnek – figyelmeztetett Stefano Scarpetta, az OECD vezető közgazdásza. A szakember által jelzett körülmények a konfliktus lezárására azonban egyelőre nem teljesülnek.
Az iráni háború miatt fékezhet a globális növekedés
Egy kedvezőtlenebb forgatókönyv szerint, amelyben a tengeri szállítást és az energetikai infrastruktúrát érintő zavarok egészen 2027-ig fennmaradnak,
a globális növekedés 2026-ban mindössze 2,1 százalékra, 2027-ben pedig 1,8 százalékra esne vissza.
Scarpetta figyelmeztetése szerint ez egyes gazdaságokat recesszióba taszíthatna, míg másokat annak közvetlen közelébe sodorna.
Az OECD elemzése azt vizsgálja, miként emelte az energiaárakat a Hormuzi-szoros lezárása és a Perzsa-öböl térségében bekövetkezett energetikai infrastruktúra-károk sorozata. A jelentés szerint a konfliktus nyomán jelentősen megdrágultak a műtrágyák és számos más kulcsfontosságú ipari alapanyag is. Az OECD rámutatott: az Egyesült Államok és szövetségesei, valamint Irán közötti háború következményei még jóval egy esetleges rendezés után is érezhetők maradhatnak.
Scarpetta a CNBC műsorában úgy fogalmazott, hogy a konfliktus gazdasági hatásai országonként „rendkívül eltérőek”, még az OECD kedvezőbb forgatókönyve esetén is.
Kiemelte, hogy bár az energiahiány különösen súlyosan érintené az ázsiai gazdaságokat, olyan országok, mint
- Japán és Dél-Korea jelentős stratégiai készletekkel rendelkeznek, így egy ideig képesek átvészelni az olaj- és gázellátás kiesését;
- ám más államokban azonban már most korlátozzák a gázfelhasználást, példaként erre Indiát említette.
A közgazdász szerint a jelenlegi konfliktus tartós rendezése nemcsak a térség számára hozna megkönnyebbülést, hanem „megalapozná a világgazdaságban okozott zavarok felszámolását is”.
Minél tovább tartanak a fennakadások, annál nagyobbak lesznek a gazdasági és társadalmi költségek
– áll a jelentésben.
A kedvezőtlenebb forgatókönyv szerint a globális infláció 2026-ban 0,4 százalékponttal, 2027-ben pedig 1,3 százalékponttal emelkedne.
„A munkanélküliség növekedne, a beruházások – beleértve az energiaigényes mesterségesintelligencia-fejlesztéseket is – jelentősen visszaesnének, miközben nőne a pénzügyi piacok átárazódásának kockázata.
A magasabb nyersanyagárak felfelé hajtanák az árakat, amit csak részben ellensúlyozna a végső, fogyasztói kereslet gyengülése
– mondta Scarpetta.
Hozzátette: a következmények világszerte érezhetők lennének, de különösen súlyosan érinthetnék a fejlődő gazdaságokat, amelyek korlátozott energiatartalékokkal rendelkeznek, a háztartások fogyasztásában nagyobb súlyt képvisel az energia és az élelmiszer, szűkebb a költségvetési mozgásterük, gyengébbek a szociális védőhálóik, alacsonyabbak a magánmegtakarításaik, és sérülékenyebb valutákkal rendelkeznek.
A mesterséges intelligenciába lehet kapaszkodni a gazdasági növekedés kapcsán
Az OECD szakembere a mesterséges intelligenciát nevezte előrejelzésük egyetlen valódi pozitív tényezőjének. A szervezet szerint az úgynevezett „Csodálatos Hetes” technológiai részvények által hajtott erőteljes MI-beruházási hullám a G20-országokban átlagosan 0,4 százalékos, az Egyesült Államokban pedig 0,9 százalékos egy főre jutó GDP-növekedést eredményezhet (ebbe a körbe a tőzsdei éllovasnak számító Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, valamint a Meta és Apple tartozik). Ám a közgazdász szerint ez is nagymértékben attól függ, hogy sikerül-e rendezni a közel-keleti konfliktust, illetve mérséklődnek-e az energiaárak. Napjaink egyik üstökösként szárnyaló iparágát ugyan az adatközpontok jelentik, de ezek működése rendkívül energiaigényes.
A romló növekedési kilátások tovább nehezíthetik a világ jegybankjainak helyzetét, amelyek már jelenleg is a lassuló gazdasági növekedés és az inflációs nyomás kettős kihívásával küzdenek – tette hozzá Scarpetta.
Az OECD szerint a válság egyúttal rávilágít arra is, hogy a világgazdaság milyen mértékben függ egyetlen stratégiai szűk keresztmetszettől, és mennyire fontos az ellátási láncok ellenálló képességének növelése, valamint az energiaforrások diverzifikálása. Hasonló tartalmú megállapításokat fogalmazott meg az EBRD friss jelentésében, melyben a válság miatti, a korábbinál gyengébb gazdasági növekedésről is.