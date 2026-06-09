Megszólalt a NAV a visszaváltási díjról – ezt sokan nem tudják

A kormány által elrendelt felülvizsgálat hátterében nemcsak a rendszer működésével összefüggő jelentős pénzügyi veszteségek állnak, hanem az is, hogy a döntéshozók pontos képet kapjanak a koncesszió hosszú távú fenntarthatóságáról. Egyelőre korai lenne találgatni a koncesszió esetleges módosításáról vagy jövőjéről, ugyanakkor ismét előtérbe került a Mohu egyik legismertebb szolgáltatása, az italcsomagolások visszaváltási rendszere.

Az italcsomagolások visszaváltási díjának adózása továbbra is válozatlan, azaz az így keletkező bevétel nem adóköteles (illusztráció)

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Bevétel az italcsomagolások visszaváltása utáni összeg, de adózik-e?

Az italcsomagolások esetleges adózásának mint témának aktualitását az is növeli, hogy mint az Economx megírta, Németországban nemrég szociális vitát váltott ki egy eset, amikor egy nyugdíjas olyan mennyiségű visszaváltható palackot gyűjtött össze, hogy az ebből származó bevétele miatt csökkentették a számára folyósított szociális támogatást. Emiatt ismét felmerült a kérdés: Magyarországon adókötelesnek számít-e a palackok visszaváltásából származó bevétel?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi tájékoztatása alapján a kötelező visszaváltási rendszerben a magánszemélyek által visszakapott díj bevételnek minősül, ugyanakkor adómentes bevételnek számít.

A jelenlegi szabályozás szerint a 0,1 és 3 liter közötti, kötelező visszaváltási díjas italtermékek ára tartalmazza az 50 forintos visszaváltási díjat, amelyet a fogyasztó a csomagolás leadásakor kap vissza.

Az egyszer használatos italcsomagolások esetében a kereskedő darabonként 50 forintot fizet vissza a vásárlónak, akár kézi átvétel, akár automata visszaváltó berendezés útján történik a visszaváltás. Az újrahasználható csomagolásoknál a visszaváltási díj mértékét a gyártó határozza meg.

A NAV állásfoglalása szerint – miként korábban bemutattuk az Origón – adómentes bevételnek minősülnek az alábbiak:

a készpénzben vagy banki átutalással kifizetett visszaváltási díj,

az automaták által kibocsátott vásárlási utalvány formájában kapott összeg,

valamint az a visszaváltási díj is, amelyről a magánszemély jótékony célra vagy más kedvezményezett javára mond le.

Az adóhatóság arra is kitér, hogy nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a magánszemély a terméket egy kifizető – például munkáltató vagy vállalkozás – nevére kiállított számlával vásárolja meg, és a kifizető a teljes vételárat, a visszaváltási díjjal együtt megtéríti számára. Ugyancsak nem keletkezik adófizetési kötelezettség abban az esetben, ha a kifizető a visszaváltási díjat nem kéri vissza, hanem azt a magánszemélynél hagyja.