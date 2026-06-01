Vitézy Dávid bejelentést tett a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésről

Civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerünk volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntésem volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzésben részletezi, hogyan alakulnak az éjszakai járatok.

Sűrűbb járatokat jelentett be Vitézy Dávid

Így alakulnak majd a budapesti és agglomerációs járatok

A rendszer azonban mára megérett az újragondolásra, hiszen azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult: nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek. Ezért még fővárosi szakbizottsági elnökként tettem tavaly javaslatot az éjszakai hálózat megújítását célzó munka megindítására a Fővárosi Közgyűlésnek. Első lépésben tavaly nyáron a metrók üzemidejét hosszabbítottuk meg, második lépésben most a buszhálózat újratervezése jön – hangsúlyozta. Hozzátette:

Az elmúlt egy évben sokat dolgoztunk a BKK-val közösen az új rendszeren, többkörös társadalmi véleményezés is zajlott. A hálózat fejlesztésének főbb vonalait így már minden budapesti ismerheti: több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél, és számos külső kerületben új területek is bekapcsolódnak majd az éjszakai kiszolgálásba.

Fontos további eredmény, hogy immár közlekedési miniszterként sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló „kék” Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét. Ez apró, de fontos lépés afelé, hogy Budapest és a környező települések közlekedését egységként kezeljük, hiszen az agglomerációs szétterülés kihívásaira csak így lehet érdemi választ adni.

Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, végre egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre: