Kamatstop: mit tehetnek, akiknek elszáll a törlesztőrészletük a kormány döntése miatt

Amint azt az Origo is megírta, a Tisza-kormány szeptember végével csaknem öt év után megszüntetheti a jelzáloghitelekre érvényes kamatstopot. A döntés több mint 200 ezer magyar család számára jelent új helyzetet és magasabb törlesztőrészletet minden egyes hónapban. De kik és pontosan milyen mértékű emelkedésre számíthatnak? Ennek járt utána Bankmonitor.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint
2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg 6 hónapra bevezetett, de már csaknem 5 éve fennálló kamatstopja.
A legtöbben természetesen arra kíváncsiak, hogy hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata, mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek és milyen lehetőségek állnak az érintettek előtt?
Mi is az a kamatstop és hogyan működik?
A kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint összesen 842 milliárd forintot tett ki 2025 év végén. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer érintett szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyedét jelenti.
A jelzáloghitelekre, illetve lakáscélú lízingszerződéseke érvényes kamatstop 2022. januárjában indult és egyes kölcsönöket, lízingszerződéseket hivatott megvédeni kamatemelkedéstől. Ugyanis bizonyos hitelek kamatába igen gyorsan beépült volna az emelkedő infláció miatt megugró pénzpiaci hozamszint.
A kamatstop 2022. januárjától a legfeljebb egy évig fix kamatozású – nevezhetjük változó kamatozású – jelzáloghitelek védelmével indult, majd 2022. novembertől az intézkedést kiterjesztették a 2, 3, 4 és 5 évig fix kamatozású jelzáloghitelekre is.
A legfeljebb egy évig fix kamatozású hitelek kamata jellemzően egy referenciamutatóhoz van kötve. Ez a mutató a rövid futamidejű bankközi kamatláb, azaz a BUBOR szokott lenni. A hitelkamat a BUBOR értékéből és egy felárból áll össze. A kölcsön 3, 6, 12 havonta módosulhat – ez szerződésfüggő – megfelelő futamidejű BUBOR alakulásának megfelelően.
Ha például egy 3 havonta változó kamatozású kölcsönnél a 3 havi BUBOR értéke 4 százalék volt szerződéskötéskor, melyet még 3 százalék kamatfelárral megnöveltek, akkor a kölcsön induló kamatszintje évi 7 százalék. Ha három hónappal később a 3 havi BUBOR értéke 6 százalékra emelkedett, akkor a kölcsön kamata évi 9 százalékra emelkedik. Ebbe a mechanizmusba avatkozott be a kamatstop oly módon, hogy kamatfordulókor az aktuális, valós BUBOR érték helyett a mutató egy korábbi, 2021. október 27-ei értékét kellett alapul venni – írja a Bankmonitor.
Mekkora volt a BUBOR értéke 2021. október 27-én?
- A 3 havi BUBOR értéke 2,02 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,02 százalékot.
- A 6 havi BUBOR értéke 2,17 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,17 százalékot.
- A 12 havi BUBOR értéke 2,40 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,40 százalékot.
Jó tudni
A 2, 3, 4 és 5 éves kamatfixálású jelzáloghiteleknél kicsit másképp működik a kamatstop. Alapvetően az MNB által publikált kamatváltoztatási mutatók alapján módosulhat az éppen akkor forduló kölcsönök kamata. A kamatstop ideje alatt a kérdéses mutatóból egy korábbi értéket kell használni és ennek megfelelően változhat a hitelkamat.
Mennnyivel lenne több a havi törlesztő a kamatstop nélkül?
A felgyorsuló infláció időszakában 2022. őszén a 3-12 havi BUBOR mutatók értéke átlépte a 16 százalékot. Gyakorlatilag ezen időszakban a kamatstop miatt az érintett kölcsönök kamata durván 14 százalékponttal volt kedvezőbb, mint az intézkedés nélkül lett volna.
Azóta az infláció jelentősen mérséklődött, ami magával vonta a pénzpiai hozamok csökkenését is. Most, 06.12-én az alábbi értékeket lehet látni a bankközi hozamoknál:
- A 3 havi BUBOR értéke 5,94 százalék
- A 6 havi BUBOR értéke 5,84 százalék
- A 12 havi BUBOR értéke 5,75 százalék
Tehát mind a mai napig jelentős 3,35-3,92 százalékpontos kamatcsökkenést eredményez a változó kamatozású hiteleknél a kamatstop.
Kamatszinten tehát még mindig nagy a kamatstop hatása, de mi a helyzet a törlesztőrészletekkel? Mennyit spórol ma a kamatstop miatt egy adós?
Ez nagymértékben függ a fennálló tartozástól és a hátralévő futamidőtől. A Bankmonitor szakértői ezért több esetre is kiszámolták a hatást.
Ezen esetekben 5,1-18,9 százalékkal emelkedhet az adósok törlesztőrészlete a kamatstop kivezetését követően.
Szerencsére az érintett adósok jelentős részénél a fennálló tartozás relatív alacsony – az átlagösszeg 3,8 millió forint körül van – és a hátralévő futamidő sem olyan hosszú. Emiatt átlagosan csak pár ezer forinttal emelkedhet az adósok terhe, de lehet olyan csoport, akinél érdemben nagyobb lenne a plusz kiadás.
Az MNB Pénzügyi Stabilitási jelentése alapján mintegy 218 ezer jelzáloghitel szerződést véd a kamatstop, a teljes hitelállomány 842 milliárd forint. Ezen belül mintegy 19 ezer család tekinthető sérülékenyek, nekik okozna nagyobb terhet a kamatstop kivezetése.
Az MNB vizsgálata során azok tekinthetők sérülékenynek, akiknél a törlesztő legalább 5 ezer forinttal nő és eléri a havi kötelezettség a család jövedelemének a 40 százalékát. Összességében, a teljes hitelállományra, gazdaságra vetítve a hatás kicsi, ettől függetlenül 19 ezer család sorsa nem elhanyagolható – vélik a szakértők.
Mit tehetnek az adósok?
A fenti példákban a kölcsön kamata 8,75 százalékra emelkedne, ez azért már egy komoly kamatszint. A Bankmonitor szakértője szerint éppen ezért érdemes foglalkozni a kérdéses hitelekkel. Alapvetően a kisebb fennálló tartozással rendelkező jobb anyagi helyzetben lévő adósok elgondolkodhatnak kölcsönök végtörlesztésén. Ezzel letudják a terhet, nem kell azt magas kamat mellett tovább fizetni.
A hitelkiváltás – meglévő kölcsön lecserélése egy újra – is felmerülhet. A mostani új piaci lakáshitelek és lakáscélú kiváltásra igényelhető kölcsönök kamata 6,5-7,0 százalék körül alakul. A kiváltással erre a szintre csökkenthető a kamat és ezáltal a havi törlesztő is mérséklődne. Kalkulálni kell azonban a kiváltáshoz kapcsolódó költségekkel is. Ez azoknak érheti meg inkább, akik nagyobb fennálló tartozással rendelkeznek és a futamidő is hosszabb.
A meglévő kölcsönük átütemezését is kérhetik az adósok: például meghosszabbítva a futamidőt, vagy épp átmeneti tőkefizetési moratóriumot kérve. Ezzel a havi fizetési kötelezettség kordában tartható. Ez azoknak lehet jó választás, akiknek tényleg nehézséget okozna a megemelkedett törlesztő megfizetése és nem megoldás a hitelkiváltás. A Bankmonitor úgy látja, most már biztos, hogy foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis úgy néz ki valóban kifut a kamatstop szeptember végével.