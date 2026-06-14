Kamatstop: mit tehetnek, akiknek elszáll a törlesztőrészletük a kormány döntése miatt

Amint azt az Origo is megírta, a Tisza-kormány szeptember végével csaknem öt év után megszüntetheti a jelzáloghitelekre érvényes kamatstopot. A döntés több mint 200 ezer magyar család számára jelent új helyzetet és magasabb törlesztőrészletet minden egyes hónapban. De kik és pontosan milyen mértékű emelkedésre számíthatnak? Ennek járt utána Bankmonitor.

Eredetileg 6 hónapra tervezték, de már csaknem 5 éve fennáll a kamatstop, amelyet most kivezetnének /Fotó: Unsplash

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint

2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg 6 hónapra bevezetett, de már csaknem 5 éve fennálló kamatstopja.

A legtöbben természetesen arra kíváncsiak, hogy hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata, mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek és milyen lehetőségek állnak az érintettek előtt?

Mi is az a kamatstop és hogyan működik?

A kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint összesen 842 milliárd forintot tett ki 2025 év végén. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer érintett szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyedét jelenti.

A jelzáloghitelekre, illetve lakáscélú lízingszerződéseke érvényes kamatstop 2022. januárjában indult és egyes kölcsönöket, lízingszerződéseket hivatott megvédeni kamatemelkedéstől. Ugyanis bizonyos hitelek kamatába igen gyorsan beépült volna az emelkedő infláció miatt megugró pénzpiaci hozamszint.

A kamatstop 2022. januárjától a legfeljebb egy évig fix kamatozású – nevezhetjük változó kamatozású – jelzáloghitelek védelmével indult, majd 2022. novembertől az intézkedést kiterjesztették a 2, 3, 4 és 5 évig fix kamatozású jelzáloghitelekre is.

A legfeljebb egy évig fix kamatozású hitelek kamata jellemzően egy referenciamutatóhoz van kötve. Ez a mutató a rövid futamidejű bankközi kamatláb, azaz a BUBOR szokott lenni. A hitelkamat a BUBOR értékéből és egy felárból áll össze. A kölcsön 3, 6, 12 havonta módosulhat – ez szerződésfüggő – megfelelő futamidejű BUBOR alakulásának megfelelően.

Ha például egy 3 havonta változó kamatozású kölcsönnél a 3 havi BUBOR értéke 4 százalék volt szerződéskötéskor, melyet még 3 százalék kamatfelárral megnöveltek, akkor a kölcsön induló kamatszintje évi 7 százalék. Ha három hónappal később a 3 havi BUBOR értéke 6 százalékra emelkedett, akkor a kölcsön kamata évi 9 százalékra emelkedik. Ebbe a mechanizmusba avatkozott be a kamatstop oly módon, hogy kamatfordulókor az aktuális, valós BUBOR érték helyett a mutató egy korábbi, 2021. október 27-ei értékét kellett alapul venni – írja a Bankmonitor.