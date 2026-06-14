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kamatstop

Kamatstop: mit tehetnek, akiknek elszáll a törlesztőrészletük a kormány döntése miatt

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Öt év után kivezetheti a kormány a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopot, amely 2026. szeptember végén szűnhet meg. A kamatstop megszűnése több mint 200 ezer adóst érinthet, akiknek havi törlesztőrészlete átlagosan néhány ezer, egyes esetekben akár jelentősebb összeggel is emelkedhet. A szakértők szerint különösen mintegy 19 ezer sérülékeny család kerülhet nehezebb helyzetbe.
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kamatstopTisza-kormányhitelezés

Amint azt az Origo is megírta, a Tisza-kormány szeptember végével csaknem öt év után megszüntetheti a jelzáloghitelekre érvényes kamatstopot. A döntés több mint 200 ezer magyar család számára jelent új helyzetet és magasabb törlesztőrészletet minden egyes hónapban. De kik és pontosan milyen mértékű emelkedésre számíthatnak? Ennek járt utána Bankmonitor.

kamatstop
Eredetileg 6 hónapra tervezték, de már csaknem 5 éve fennáll a kamatstop, amelyet most kivezetnének /Fotó: Unsplash

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint 

2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg 6 hónapra bevezetett, de már csaknem 5 éve fennálló kamatstopja

A legtöbben természetesen arra kíváncsiak, hogy hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata, mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek és milyen lehetőségek állnak az érintettek előtt?

Mi is az a kamatstop és hogyan működik?

A kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint összesen 842 milliárd forintot tett ki 2025 év végén. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer érintett szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyedét jelenti

A jelzáloghitelekre, illetve lakáscélú lízingszerződéseke érvényes kamatstop 2022. januárjában indult és egyes kölcsönöket, lízingszerződéseket hivatott megvédeni kamatemelkedéstől. Ugyanis bizonyos hitelek kamatába igen gyorsan beépült volna az emelkedő infláció miatt megugró pénzpiaci hozamszint.

A kamatstop 2022. januárjától a legfeljebb egy évig fix kamatozású – nevezhetjük változó kamatozású – jelzáloghitelek védelmével indult, majd 2022. novembertől az intézkedést kiterjesztették a 2, 3, 4 és 5 évig fix kamatozású jelzáloghitelekre is.

A legfeljebb egy évig fix kamatozású hitelek kamata jellemzően egy referenciamutatóhoz van kötve. Ez a mutató a rövid futamidejű bankközi kamatláb, azaz a BUBOR szokott lenni. A hitelkamat a BUBOR értékéből és egy felárból áll össze. A kölcsön 3, 6, 12 havonta módosulhat – ez szerződésfüggő – megfelelő futamidejű BUBOR alakulásának megfelelően.

Ha például egy 3 havonta változó kamatozású kölcsönnél a 3 havi BUBOR értéke 4 százalék volt szerződéskötéskor, melyet még 3 százalék kamatfelárral megnöveltek, akkor a kölcsön induló kamatszintje évi 7 százalék. Ha három hónappal később a 3 havi BUBOR értéke 6 százalékra emelkedett, akkor a kölcsön kamata évi 9 százalékra emelkedik. Ebbe a mechanizmusba avatkozott be a kamatstop oly módon, hogy kamatfordulókor az aktuális, valós BUBOR érték helyett a mutató egy korábbi, 2021. október 27-ei értékét kellett alapul venni – írja a Bankmonitor.

Mekkora volt a BUBOR értéke 2021. október 27-én?

  • A 3 havi BUBOR értéke 2,02 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,02 százalékot.
  • A 6 havi BUBOR értéke 2,17 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,17 százalékot.
  • A 12 havi BUBOR értéke 2,40 százalék volt. Fix 3 százalék kamatfelár mellett a hitelkamat nem haladhatja meg az évi 5,40 százalékot.

Jó tudni

A 2, 3, 4 és 5 éves kamatfixálású jelzáloghiteleknél kicsit másképp működik a kamatstop. Alapvetően az MNB által publikált kamatváltoztatási mutatók alapján módosulhat az éppen akkor forduló kölcsönök kamata. A kamatstop ideje alatt a kérdéses mutatóból egy korábbi értéket kell használni és ennek megfelelően változhat a hitelkamat.

Mennnyivel lenne több a havi törlesztő a kamatstop nélkül?

A felgyorsuló infláció időszakában 2022. őszén a 3-12 havi BUBOR mutatók értéke átlépte a 16 százalékot. Gyakorlatilag ezen időszakban a kamatstop miatt az érintett kölcsönök kamata durván 14 százalékponttal volt kedvezőbb, mint az intézkedés nélkül lett volna.

Azóta az infláció jelentősen mérséklődött, ami magával vonta a pénzpiai hozamok csökkenését is. Most, 06.12-én az alábbi értékeket lehet látni a bankközi hozamoknál:

  • A 3 havi BUBOR értéke 5,94 százalék
  • A 6 havi BUBOR értéke 5,84 százalék
  • A 12 havi BUBOR értéke 5,75 százalék

Tehát mind a mai napig jelentős 3,35-3,92 százalékpontos kamatcsökkenést eredményez a változó kamatozású hiteleknél a kamatstop.

Kamatszinten tehát még mindig nagy a kamatstop hatása, de mi a helyzet a törlesztőrészletekkel? Mennyit spórol ma a kamatstop miatt egy adós?

Mennyivel csökkenti a törlesztőrészletet a jelzáloghitelekre érvényes kamatstop?

Ez nagymértékben függ a fennálló tartozástól és a hátralévő futamidőtől. A Bankmonitor szakértői ezért több esetre is kiszámolták a hatást. 

Ezen esetekben 5,1-18,9 százalékkal emelkedhet az adósok törlesztőrészlete a kamatstop kivezetését követően.

Szerencsére az érintett adósok jelentős részénél a fennálló tartozás relatív alacsony – az átlagösszeg 3,8 millió forint körül van – és a hátralévő futamidő sem olyan hosszú. Emiatt átlagosan csak pár ezer forinttal emelkedhet az adósok terhe, de lehet olyan csoport, akinél érdemben nagyobb lenne a plusz kiadás.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási jelentése alapján mintegy 218 ezer jelzáloghitel szerződést véd a kamatstop, a teljes hitelállomány 842 milliárd forint. Ezen belül mintegy 19 ezer család tekinthető sérülékenyek, nekik okozna nagyobb terhet a kamatstop kivezetése.

Az MNB vizsgálata során azok tekinthetők sérülékenynek, akiknél a törlesztő legalább 5 ezer forinttal nő és eléri a havi kötelezettség a család jövedelemének a 40 százalékát. Összességében, a teljes hitelállományra, gazdaságra vetítve a hatás kicsi, ettől függetlenül 19 ezer család sorsa nem elhanyagolható – vélik a szakértők.

 

Mit tehetnek az adósok?

A fenti példákban a kölcsön kamata 8,75 százalékra emelkedne, ez azért már egy komoly kamatszint. A Bankmonitor szakértője szerint éppen ezért érdemes foglalkozni a kérdéses hitelekkel. Alapvetően a kisebb fennálló tartozással rendelkező jobb anyagi helyzetben lévő adósok elgondolkodhatnak kölcsönök végtörlesztésén. Ezzel letudják a terhet, nem kell azt magas kamat mellett tovább fizetni.

A hitelkiváltás – meglévő kölcsön lecserélése egy újra – is felmerülhet. A mostani új piaci lakáshitelek és lakáscélú kiváltásra igényelhető kölcsönök kamata 6,5-7,0 százalék körül alakul. A kiváltással erre a szintre csökkenthető a kamat és ezáltal a havi törlesztő is mérséklődne. Kalkulálni kell azonban a kiváltáshoz kapcsolódó költségekkel is. Ez azoknak érheti meg inkább, akik nagyobb fennálló tartozással rendelkeznek és a futamidő is hosszabb.

A meglévő kölcsönük átütemezését is kérhetik az adósok: például meghosszabbítva a futamidőt, vagy épp átmeneti tőkefizetési moratóriumot kérve. Ezzel a havi fizetési kötelezettség kordában tartható. Ez azoknak lehet jó választás, akiknek tényleg nehézséget okozna a megemelkedett törlesztő megfizetése és nem megoldás a hitelkiváltás. A Bankmonitor úgy látja, most már biztos, hogy foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis úgy néz ki valóban kifut a kamatstop szeptember végével.

 

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