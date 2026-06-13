Vége a kamatstopnak, ennyit nőnek a törlesztőrészletek – mutatjuk a kalkulációt

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint 2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg 6 hónapra bevezetett, de már csaknem 5 éve fennálló kamatstopja. A kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány összesen 842 milliárd forintot tett ki 2025 év végén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer érintett szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyedét jelenti – írja a Magyar Nemzet.

A kamatstop kivezetése tömegeknek okoz magasabb törlesztőrészletet/Fotó: Tierra Mallorca / Unsplash

Az MNB jelentése szerint az érintettek közül 19 ezer adós tekinthető pénzügyileg kifejezetten sérülékeny helyzetűnek írja a cikk a Biztosdöntés szakportál elemzésére hivatkozva. Esetükben

164 milliárd forintnyi kamatstopos jelzáloghitel-állományról

és további 110 milliárd forint egyéb hitelről van szó. Számukra a kormányzat a kamatstop megszüntetésével párhuzamosan, a bankok bevonásával egyedi, célzott támogatási rendszer kidolgozását ígéri szeptember végéig.

A kamatemelést nem zárta ki a kamatstop

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kamatstop nem szüntette meg a változó kamatozású jelzáloghiteleknél a kamatemelés lehetőségét, de meghatározta annak maximális mértékét. A változó kamatozású hitelek ára alapvetően két részből áll:

egy, a szerződésben rögzített, folyamatosan mozgó piaci kamatból (ez a referenciakamat, mint például a BUBOR)

és a bank ehhez tett fix részéből (ez a kamatfelár).

A kormányrendelet a maximálisan alkalmazható referenciakamat mértékét rögzítette a 2021. október 27-i szinten. Ebből fakadóan a kamatfordulók idején a bankok akkor sem alkalmazhattak ennél magasabb referenciakamatokat, amikor azok már ennél sokkal magasabban jártak.



Hogyan változik a havi törlesztés - példákkal

Az MNB adatai alapján az érintett hitelek átlagos összege (még fennálló tőketartozása) 3,86 millió forint. A BiztosDöntés.hu kiszámolta, hogy 4 millió forint fennálló tőketartozás, 6 év (72 hónap) hátralévő futamidő és a referenciakamaton felül megfizetendő 2 százalékos fix kamatfelár esetén milyen változást hoz a lakáshitelek törlesztőrészletében a kamatstop megszűnése. A kalkulációk a 2026. június 12-én érvényes referenciakamatok (BUBOR-szintek) alapulvételével készültek.