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ügyfélkapu

Országos leállás jön, mutatjuk, mikor nem tud online ügyeket intézni

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Kétórás leállásra kell készülniük az online ügyintézést használóknak. Ma késő este karbantartás miatt több fontos állami szolgáltatás, köztük az Ügyfélkapuhoz kapcsolódó rendszerek is elérhetetlenné válnak.
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ügyfélkapukarbantartásügyintézés

2026. június 3-án 23 órától június 4-én 1 óráig a Központi Azonosítási Ügynökben (KAÜ) azonosítás, Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) és az ugyfelkapu.gov.hu nem lesz elérhető karbantartás miatt – áll a NAV közleményében.

Karbantartás lesz az ügyfélkapun
Karbantartás lesz az Ügyfélkapun
Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash / https://unsplash.com/photos/man-rubbing-his-face-in-front-of-laptop-bl7h_R-PKpU

Kiket érint a karbantartás?

A tervezett időszakos leállás azokat a felhasználókat érinti, akik digitális ügyintézési felületeken, így például a magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus azonosítást használnak. Az ugyfelkapu.gov.hu oldal, amely az Ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ügyeinek kezelését biztosítja, ugyancsak érintett a szolgáltatáskiesésben.

Bár a szolgáltatáskiesés csupán pár órát érint majd, érdemes előre elintézni ügyeinket.

 

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