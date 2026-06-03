Országos leállás jön, mutatjuk, mikor nem tud online ügyeket intézni

2026. június 3-án 23 órától június 4-én 1 óráig a Központi Azonosítási Ügynökben (KAÜ) azonosítás, Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) és az ugyfelkapu.gov.hu nem lesz elérhető karbantartás miatt – áll a NAV közleményében.

Karbantartás lesz az Ügyfélkapun

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash / https://unsplash.com/photos/man-rubbing-his-face-in-front-of-laptop-bl7h_R-PKpU

Kiket érint a karbantartás?

A tervezett időszakos leállás azokat a felhasználókat érinti, akik digitális ügyintézési felületeken, így például a magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus azonosítást használnak. Az ugyfelkapu.gov.hu oldal, amely az Ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ügyeinek kezelését biztosítja, ugyancsak érintett a szolgáltatáskiesésben.

Bár a szolgáltatáskiesés csupán pár órát érint majd, érdemes előre elintézni ügyeinket.