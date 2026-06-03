Országos leállás jön, mutatjuk, mikor nem tud online ügyeket intézni

Kétórás leállásra kell készülniük az online ügyintézést használóknak. Ma késő este karbantartás miatt több fontos állami szolgáltatás, köztük az Ügyfélkapuhoz kapcsolódó rendszerek is elérhetetlenné válnak.
2026. június 3-án 23 órától június 4-én 1 óráig a Központi Azonosítási Ügynökben (KAÜ) azonosítás, Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) és az ugyfelkapu.gov.hu nem lesz elérhető karbantartás miatt – áll a NAV közleményében.
Kiket érint a karbantartás?
A tervezett időszakos leállás azokat a felhasználókat érinti, akik digitális ügyintézési felületeken, így például a magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus azonosítást használnak. Az ugyfelkapu.gov.hu oldal, amely az Ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos adminisztratív feladatok, valamint az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ügyeinek kezelését biztosítja, ugyancsak érintett a szolgáltatáskiesésben.
Bár a szolgáltatáskiesés csupán pár órát érint majd, érdemes előre elintézni ügyeinket.
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