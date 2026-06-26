Károly király hatalmas összeget fizetett ki, mutatjuk, mire költött a brit uralkodó

Károly király 12,9 millió font (5,3 milliárd forint) adót fizetett a 2024–2025-ös időszakra. Ő az első brit uralkodó, aki nyilvánosságra hozta adófizetési kötelezettségét.

Károly király és Kamilla királyné továbbra is a Clarence House-ban élnek és nem költöznek be a Buckingham-palotába Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A király, a befizetett adó összege alapján az Egyesült Királyság 100 legnagyobb adófizetője közé tartozik.

A walesi herceg az éves királyi jelentés és beszámoló adatai szerint ugyanebben az időszakban 7,76 millió font (3,16 milliárd forint) adót fizetett be. A beszámolókból az is kiderül, hogy a király 2023–24-ben 11,7 millió font (4,52 milliárd forint) adót fizetett, míg Vilmos herceg ugyanebben az időszakban 8,34 millió fontot (4,52 milliárd forint).

A nyilvános adatokból kiderül, hogy a királyi pár továbbra is a Clarence House-ban laknak, és nem költöznek be a Buckingham-palotába.

A beszámolóból kitűnik, hogy a királyi háztartás éves állami finanszírozásának fő forrása, a Sovereign Grant, a 2027–28-as évre alig 100 millió fontra emelkedik

– írta a BBC.

King Charles III took the historic decision to release his tax details at a time of growing pressure for royal transparency. https://t.co/JPNGR4sD0h — Newsweek (@Newsweek) June 26, 2026

A király és Vilmos herceg által önként befizetett adóösszegek nyilvánosságra hozatala mindkét férfi személyes döntése volt

– közölte a Buckingham-palota, amely szerint a lépés növeli az átláthatóságot, és célja „az elszámoltathatóságunk szélesebb körű megértésének ösztönzése”.

A király 2022-es megkoronázása óta Vilmos walesi herceg és az uralkodó 50 millió font, vagyis 20 milliárd adót fizetett.

A király több helyről kap fizetést

A király éves jövedelmet kap a Lancaster-hercegség birtokából, amelyet azért hoztak létre, hogy a királynak független pénzforrása legyen hivatalos és magánkiadásai fedezésére. Ez egy földterületekből, befektetésekből és ingatlanokból álló portfólió.