Károly király hatalmas összeget fizetett ki, mutatjuk, mire költött a brit uralkodó

Károly király 12,9 millió font (5,3 milliárd forint) adót fizetett a 2024–2025-ös időszakra. Ő az első brit uralkodó, aki nyilvánosságra hozta adófizetési kötelezettségét.
A király, a befizetett adó összege alapján az Egyesült Királyság 100 legnagyobb adófizetője közé tartozik.
A walesi herceg az éves királyi jelentés és beszámoló adatai szerint ugyanebben az időszakban 7,76 millió font (3,16 milliárd forint) adót fizetett be. A beszámolókból az is kiderül, hogy a király 2023–24-ben 11,7 millió font (4,52 milliárd forint) adót fizetett, míg Vilmos herceg ugyanebben az időszakban 8,34 millió fontot (4,52 milliárd forint).
A nyilvános adatokból kiderül, hogy a királyi pár továbbra is a Clarence House-ban laknak, és nem költöznek be a Buckingham-palotába.
A beszámolóból kitűnik, hogy a királyi háztartás éves állami finanszírozásának fő forrása, a Sovereign Grant, a 2027–28-as évre alig 100 millió fontra emelkedik
– írta a BBC.
A király és Vilmos herceg által önként befizetett adóösszegek nyilvánosságra hozatala mindkét férfi személyes döntése volt
– közölte a Buckingham-palota, amely szerint a lépés növeli az átláthatóságot, és célja „az elszámoltathatóságunk szélesebb körű megértésének ösztönzése”.
A király 2022-es megkoronázása óta Vilmos walesi herceg és az uralkodó 50 millió font, vagyis 20 milliárd adót fizetett.
A király több helyről kap fizetést
A király éves jövedelmet kap a Lancaster-hercegség birtokából, amelyet azért hoztak létre, hogy a királynak független pénzforrása legyen hivatalos és magánkiadásai fedezésére. Ez egy földterületekből, befektetésekből és ingatlanokból álló portfólió.
Az adóköteles egyéb jövedelemforrások közé tartoznak a király saját befektetései és megtakarításai, valamint a magánbirtokai, Balmoral és Sandringham által termelt bevételek.
Vilmos herceg jövedelmet kap a Cornwall-i Hercegségtől – egy egymilliárd font értékű birtoktól, amelyhez hozzátartozik a londoni Oval krikettpálya is. Ebből hivatalos feladatait, hivatalát és magánkiadásait finanszírozza.
Vilmos herceg a legmagasabb adókulcs szerint fizet jövedelemadót a fenti költségek fedezése után fennmaradó nettó többlet után. Ezeket a költségeket független könyvvizsgálat ellenőrzi, hogy minden levonás megfelelő legyen
– mondta a herceg magántitkára, Ian Patrick, hozzátéve: a 2025–2026-os időszakra eső adókötelezettséget még vizsgálják, és azt jövőre teszik közzé.
Ezek voltak Károly király legdrágább utazásai
A királyi család éves beszámolójából néhány érdekes adat is kiderül:
- A legdrágább külföldi királyi látogatás Vilmos herceg idei februári, háromnapos szaúd-arábiai útja volt, amelynek költsége valamivel több mint 130 000 font volt.
- A király és a királyné 2025 áprilisában Olaszországba tett négy napos állami látogatása 126 946 fontba került.
- A király 2025 júniusában a királyi vonattal Lancasterbe tett utazása 48 460 fontba került. A vonatot 2027-ig kivonják a forgalomból a költségmegtakarítás érdekében.
- Az elmúlt évben a királyi család mintegy 177 helikopteres utat tett, amelyek költsége 733 063 font volt.