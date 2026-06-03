Visszakaphatják a vállalkozók a régi katát? Megszólalt a kamara

Az MKIK álal nyilvánossá tett dokumentum több alternatív koncepciót és azok különböző változatait ismerteti. Az anyag öt fő irányt vázol fel arra, hogyan térhetne vissza a kata a magyar adórendszerbe.

Elkészült az MKIK-nél egy vitaanyag a kata visszaállításának lehetséges koncepcióról (illusztráció)

Fotó: Mushvig Niftaliyev / Unsplash

Kata: egyre többen támogatnák a korábbi szabályok visszaállítását

Az MKIK vitaanyaga szerint a jelenlegi katások és a korábban ebben az adózási formában működő vállalkozók körében egyre erősebb az a vélekedés, hogy a 2022-es szigorítás előtti szabályozást kellene visszaállítani. A szervezet által összegzett tapasztalatok alapján sok érintett úgy látja, hogy a korábban hangoztatott, tömeges visszaélésekről szóló állításokat nem támasztották alá egyértelmű bizonyítékok.

A dokumentum szerint ezt az álláspontot több gazdasági sajtóban megjelent elemzés is alátámasztotta.

Az egyik legtöbbet idézett adat szerint a NAV a katás vállalkozók mindössze 2,5 százalékát ellenőrizte, a feltárt szabálytalanságok pedig a katabevételek csupán 0,06 százalékát érintették.

Ugyanezen forrás szerint a korábban emlegetett évi 250-300 milliárd forintos adóelkerülésre sem találtak bizonyítékot: az adóhatóság kilenc év alatt összesen 9 milliárd forint adókülönbözetet állapított meg.

Öt lehetséges irány a kata újraszabályozására

A Tisza-kormányban a pénzügyi tárcát vivő Kármán András pénzügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy programjának egyik meghatározó eleme a kata szélesebb körű visszavezetése. A korábbi szigorítás egyik legfontosabb indoka az említett visszaélések visszaszorítása volt, ugyanakkor az MKIK hangsúlyozza: jelenleg nem állnak rendelkezésére olyan adatok, amelyek alapján pontosan meghatározható lenne a problémák valós mértéke.

A kamara szerint a korábbi rendszer visszaállításáról szóló döntést elsősorban részletes, adatvezérelt elemzésnek kellene megelőznie. Addig is több lehetséges szabályozási modell körvonalazható, ezeket foglaljuk össze a dokumentum alapján.

I. javaslat: a jelenlegi kata megtartása korlátozott céges számlázással

Az első modell a jelenlegi rendszer alapjain nyugszik, elsősorban a lakossági ügyfeleket kiszolgáló vállalkozók számára.