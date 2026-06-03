Visszakaphatják a vállalkozók a régi katát? Megszólalt a kamara

Az MKIK álal nyilvánossá tett dokumentum több alternatív koncepciót és azok különböző változatait ismerteti. Az anyag öt fő irányt vázol fel arra, hogyan térhetne vissza a kata a magyar adórendszerbe.
Kata: egyre többen támogatnák a korábbi szabályok visszaállítását
Az MKIK vitaanyaga szerint a jelenlegi katások és a korábban ebben az adózási formában működő vállalkozók körében egyre erősebb az a vélekedés, hogy a 2022-es szigorítás előtti szabályozást kellene visszaállítani. A szervezet által összegzett tapasztalatok alapján sok érintett úgy látja, hogy a korábban hangoztatott, tömeges visszaélésekről szóló állításokat nem támasztották alá egyértelmű bizonyítékok.
A dokumentum szerint ezt az álláspontot több gazdasági sajtóban megjelent elemzés is alátámasztotta.
Az egyik legtöbbet idézett adat szerint a NAV a katás vállalkozók mindössze 2,5 százalékát ellenőrizte, a feltárt szabálytalanságok pedig a katabevételek csupán 0,06 százalékát érintették.
Ugyanezen forrás szerint a korábban emlegetett évi 250-300 milliárd forintos adóelkerülésre sem találtak bizonyítékot: az adóhatóság kilenc év alatt összesen 9 milliárd forint adókülönbözetet állapított meg.
Öt lehetséges irány a kata újraszabályozására
A Tisza-kormányban a pénzügyi tárcát vivő Kármán András pénzügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy programjának egyik meghatározó eleme a kata szélesebb körű visszavezetése. A korábbi szigorítás egyik legfontosabb indoka az említett visszaélések visszaszorítása volt, ugyanakkor az MKIK hangsúlyozza: jelenleg nem állnak rendelkezésére olyan adatok, amelyek alapján pontosan meghatározható lenne a problémák valós mértéke.
A kamara szerint a korábbi rendszer visszaállításáról szóló döntést elsősorban részletes, adatvezérelt elemzésnek kellene megelőznie. Addig is több lehetséges szabályozási modell körvonalazható, ezeket foglaljuk össze a dokumentum alapján.
I. javaslat: a jelenlegi kata megtartása korlátozott céges számlázással
Az első modell a jelenlegi rendszer alapjain nyugszik, elsősorban a lakossági ügyfeleket kiszolgáló vállalkozók számára.
A javaslat főbb elemei:
- havi 50 ezer forintos tételes adó;
- választható 75 vagy 100 ezer forintos emelt adó magasabb társadalombiztosítási jogosultsággal;
- elsősorban lakossági ügyfélkörre épülő működés;
- évi 18 millió forintos bevételi határ;
- lehetőség arra, hogy a bevételi keret 10-20 százalékáig vállalkozásoknak is számlázhassanak.
II. javaslat: az eredeti kata visszaállítása inflációkövető módosításokkal
A második elképzelés abból indul ki, hogy 2013 és 2027 között a forint értéke hozzávetőleg 80 százalékkal csökkent, ezért az eredeti szabályokat ennek megfelelően kellene korrigálni.
A javaslat szerint:
- a havi tételes adó összege 100 ezer forint lenne;
- az éves bevételi határ 12 millió forint maradna;
- ismét lehetővé válna a magánszemélyeknek és cégeknek történő számlázás egyaránt.
A dokumentum külön kitér arra, hogy a korábbi rendszer egyik legnagyobb kihívását a színlelt foglalkoztatás jelentette. Bár felmerülhet a korábban alkalmazott, megbízónkénti 3 millió forintos korlát visszavezetése, a tapasztalatok szerint ez a megoldás nem bizonyult kellően hatékonynak.
A szabályt többféleképpen is meg lehetett kerülni:
- kapcsolt vállalkozások bevonásával;
- közvetítő cégek használatával;
- családtagok bevonásával;
- a projektek mesterséges feldarabolásával.
Alternatív megoldásként egy koncentrációs vizsgálat bevezetése is felmerült. Ennek értelmében, ha egy katás vállalkozó árbevételének több mint 50 vagy 75 százaléka egyetlen megrendelőtől származik, automatikus többletközteher vagy NAV-kockázati jelzés léphetne életbe.
III. javaslat: differenciált kata a megrendelői struktúra alapján
A 2022-es szigorítás idején a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Music Hungary szakértői olyan többtételes katamodellt dolgoztak ki, amely különbséget tett volna:
- a sok ügyféllel dolgozó vállalkozók;
- az egy vagy néhány megrendelőtől függő vállalkozók;
- a főállású és mellékállású katások között.
A modell célja az volt, hogy a rendszer egyszerűsége megmaradjon, miközben csökkenjenek a visszaélési lehetőségek.
A kamara szerint amennyiben a kormányzati adatok jelentős múltbeli visszaéléseket igazolnak, több olyan alternatív megoldás is rendelkezésre áll, amely képes lehet ezek hatását mérsékelni.
A tapasztalatok alapján a problémák a színlelt munkaviszonyoktól egészen addig terjedtek, hogy bizonyos esetekben a kata kedvezőbb adózást biztosított, mint az osztalékként történő jövedelemkivétel. Ezt tovább erősítette, hogy a fix adó megfizetését követően nem keletkezett további adófizetési kötelezettség.
IV. javaslat: többletadó a vállalkozásoknak kiállított számlák után
Az MKIK és a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) által támogatott reformjavaslat szerint a vállalkozások részére történő számlázást különadó terhelné.
Az MKOE elképzelése alapján:
- a kisadózó 15 százalékos többletadó mellett számlázhatna cégeknek;
- az adót a NAV negyedévente állapítaná meg és szedné be;
- az ügyletet nem terhelné tranzakciós illeték.
A modell további elemei:
- havi 50 ezer forintos tételes adó;
- választható 75 vagy 100 ezer forintos emelt adó;
- minden B2B számlára 15 százalékos különadó;
- évi 18 millió forintos bevételi korlát.
Az MKIK egy alternatív változatot is ismertetett. Ebben a konstrukcióban a többletadót nem a katás vállalkozó, hanem a megrendelő fizetné meg. A közteher mértéke ebben az esetben 17,75 százalék lenne, amelyet akár 18 százalékra is lehetne kerekíteni.
A kamara szerint a megoldás egyik legnagyobb előnye, hogy nem növeli a kisvállalkozások adminisztrációs terheit.
V. javaslat: szociális kata az alacsonyabb bevételű vállalkozóknak
A vitaanyag egyik új eleme az úgynevezett szociális kata bevezetésének lehetősége.
A modell szerint:
- évi 0-3 millió forintos bevételig havi 50 ezer forintos tételes adót kellene fizetni;
- 3 és 6 millió forint közötti bevétel esetén minden számlát további 15 százalékos adó terhelne, függetlenül attól, hogy magánszemély vagy vállalkozás a megrendelő.
Nyitott kérdésként merült fel, hogy a konstrukció bizonyos tevékenységi körökhöz vagy ágazatokhoz kötött legyen-e.
A javaslat mögött álló elv hasonló a személyi jövedelemadó-csökkentési politikához: az alacsonyabb jövedelmű vállalkozók adóterhei maradjanak mérsékeltek.
A számítások szerint a havi 50 ezer forintos tételes adó 3 millió forintos éves bevétel mellett mintegy 20 százalékos közterhet jelentene. A maximális, 6 millió forintos bevétel esetén az összesített adóteher hozzávetőleg 17,5 százalékra csökkenne.
Változhat a jogosultak köre is
A dokumentum szerint felmerült a jelenlegi rendszer egyik korlátozásának felülvizsgálata is. Ugyanis jelenleg a kata csak azok számára választható, akik nem rendelkeznek főállású munkaviszonnyal és nem nyugdíjasok. A javaslat szerint ez
a korlátozás akár teljesen megszűnhetne, ugyanakkor a főállás mellett vagy nyugdíjasként vállalkozók a normál szabályok szerint adóznának, így a rendszer nem válhatna kedvezményes jövedelemkivételi eszközzé.
Napirendre került az is, hogy a betéti társaságok ismét választhassák-e a katát. A javaslat készítői szerint erre nincs szükség, mivel a konstrukció alapvetően magánszemély vállalkozók számára készült, és kevésbé illeszkedik a társas vállalkozások működési sajátosságaihoz.
Több modell is működhetne párhuzamosan
Az elemzés szerint nem kizárt, hogy a különböző katamodellek egymás mellett, választható formában működjenek. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák: az egyéni vállalkozók adózását nem önállóan, hanem a teljes adórendszer részeként érdemes vizsgálni.
A javaslattevők szerint egy átfogó, adatalapú reform kidolgozásának, társadalmi és szakmai egyeztetésének, majd bevezetésének reális időpontja 2028. január 1. lehet.
Addig átmeneti megoldásként felmerült, hogy 2027-ben a különböző javaslatok ideiglenes szabályozásként működjenek. Ez lehetőséget biztosíthatna arra, hogy a döntéshozók valós tapasztalatok és adatok alapján értékeljék az egyes modellek működését, mielőtt megszületik a végleges szabályozás.
A visszaélések kezelése: ellenőrzés vagy adósemlegesség?
A vitaanyag kitér arra is, hogy a családi vagy bizalmi kapcsolatok bizonyos esetekben lehetőséget teremthetnek a szabályok kijátszására.
Ennek kezelésére több eszköz is szóba került:
A dokumentum készítői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az intézkedések jelentős ellenállást válthatnak ki a vállalkozói körökben, és akadályozhatják a kisvállalkozások közötti együttműködéseket is. Ezért inkább olyan adómértékek kialakítását javasolják, amelyek közel adósemleges helyzetet teremtenek a különböző ügyletformák között.