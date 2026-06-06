Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

kátyú

Tippeljen, mennyi kátyút javítottak ki idén Budapesten

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokkoló számot hozott nyilvánosságra a közútkezelő a fővárosi útjavításokról. Budapest útjain több mint 40 ezer kátyú foltozását végezték el az idei évben. A gigantikus szám újra ráirányítja a figyelmet arra, hogy a foltozgatás helyett egyre több helyen teljes útfelújításra lenne szükség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kátyúkátyúzásburkolatjavítás

A Budapest Közút január és június között a kisebb kiterjedésű, balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett 43 471 kátyút javított ki – közölte a társaság az MTI megkeresésére.

kátyú
A kátyú az autósok rémálma, de idán már több mint 40 ezret befoltoztak/Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint ez a kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték azt is: a kátyúk száma 2026 januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak.

Mennyibe került a kátyúk eltüntetése

A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első öt hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett, bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani.

A kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest Közút márciustól nagyfelületű aszfaltozási munkákat is végez a kezelésében lévő úthálózaton. A tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítás során összefüggő, kiterjedt területen (nem csak lokális javításként) történik aszfaltburkolat készítése vagy cseréje, gépesített technológiával. A nagyfelületű aszfaltozás egy vagy két rétegben történik, ahol szükséges, lokális pályaszerkezet-cserével kiegészítve – írták. 

Az elmúlt időszakban a Budapest Közút többek között 

  • a XVIII. kerületi Lőrinci úton,
  •  a XIV. kerületi Thököly úton, 
  • a IV. kerületi Temesvári utcában,
  •  a X. kerületi Bogáncsvirág utcában,
  •  a II. kerületi Zöldmáli lejtőn, 
  • a XVII. kerületi Szabadság utcában, 
  • valamint a II. kerületi Széher úton végzett nagyfelületű aszfaltozást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!