Tippeljen, mennyi kátyút javítottak ki idén Budapesten

A Budapest Közút január és június között a kisebb kiterjedésű, balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett 43 471 kátyút javított ki – közölte a társaság az MTI megkeresésére.

A kátyú az autósok rémálma, de idán már több mint 40 ezret befoltoztak/Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint ez a kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték azt is: a kátyúk száma 2026 januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak.

Mennyibe került a kátyúk eltüntetése

A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első öt hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett, bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani.

A kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest Közút márciustól nagyfelületű aszfaltozási munkákat is végez a kezelésében lévő úthálózaton. A tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítás során összefüggő, kiterjedt területen (nem csak lokális javításként) történik aszfaltburkolat készítése vagy cseréje, gépesített technológiával. A nagyfelületű aszfaltozás egy vagy két rétegben történik, ahol szükséges, lokális pályaszerkezet-cserével kiegészítve – írták.

Az elmúlt időszakban a Budapest Közút többek között