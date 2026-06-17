Tovább nőttek a fizetések Magyarországon, közel a 800 ezer forintos határ

2026 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.

Tovább nőttek a bérek áprilisban - Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A nettó átlagkereset 541 200 forintra emelkedett, ami 11,2 százalékos növekedést jelent 2025 áprilisához képest.

A nettó bérek a bruttó kereseteknél gyorsabb ütemben nőttek, amit jelentős részben a családi adókedvezmények bővítése és az anyákat érintő adókedvezmények magyaráznak.

A KSH szerint a nettó keresetek alakulását kedvezően befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermeket nevelő anyák és a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák személyijövedelemadó-mentessége. Emellett bővült a 30 év alatti anyák adókedvezménye is.

A prémiumok, jutalmak és egyszeri juttatások nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 711 400 forintot tett ki, ami 8,4 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt.

A fogyasztói árak 2,1 százalékos emelkedése mellett a reálkeresetek 8,9 százalékkal növekedtek, vagyis a bérek vásárlóereje is jelentősen javult.

A mediánkeresetek szintén emelkedtek: a bruttó mediánkereset 616 ezer forint volt, ami 9,1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A nettó mediánkereset 436 400 forintot tett ki, ami 11,1 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.

Az Origo május végén számolt be arról, hogy beértek az elmúlt évek erőfeszítései, 800 ezer forint közelébe emelkedett az átlagkereset.